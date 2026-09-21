L'azienda tedesca lavora costantemente allo sviluppo dei suoi prodotti per fare in modo che possano essere al passo con le esigenze di una mobilità in continuo cambiamento. Abbiamo messo alla prova la gamma di pneumatici Ultra High Performance in pista, su strada e in off-road presso il circuito ParcMotor di Castellolì vicino a Barcellona

L’evoluzione della mobilità non passa solamente per elettrificazione, nuovi software e tecnologie sempre più all’avanguardia ma anche e soprattutto da una componente fondamentale chiamata a rimanere al passo con i tempi: gli pneumatici. Per questo Continental ha portato avanti nel corso degli anni un percorso di aggiornamento continuo della sua gamma di prodotti al fine di rimanere sempre al passo con i tempi e con le diverse esigenze del settore.

L'evoluzione della mobilità

Le vetture infatti sono diventate sempre più pesanti rispetto al passato, con la diffusione sempre crescente del numero di SUV e con powertrain in grado di erogare una coppia in alcuni casi superiore a quella delle supersportive del passato. Per questo gli pneumatici giocano un ruolo sempre più centrale come primo punto di contatto con la strada e sono chiamati a gestire alcuni fattori importantissimi come tenuta, accelerazione, frenata, confort ma anche l’efficienza energetica.

Il lavoro di Continental

Questo Continental lo sa bene e già in fase di progettazione il colosso tedesco lavora per bilanciare al meglio questi requisiti prestazionali. Ogni anno l’azienda testa 340.000 pneumatici grazie a piste e strutture di collaudo in tutto il mondo, mettendoli alla prova in ogni condizione di stress, dalla maneggevolezza su asciutto e bagnato alle capacità invernali, fino alla compatibilità con veicoli elettrici.

La prova in pista

Da questo punto di vista gli pneumatici UHP, Ultra High Performance, di Continental cercano di rispondere alle diverse esigenze sia degli automobilisti che dei veicoli, attraverso soluzioni specifiche. Come ad esempio lo SportContact 7 pensato per una guida più sportiva che abbiamo avuto modo di mettere alla prova sul circuito ParcMotor di Castellolì alle porte di Barcellona: alla guida di diverse vetture ad alte prestazioni, abbiamo potuto apprezzare sia il grip durante gli hot lap che la resistenza all’usura da utilizzo intensivo. Gli SportContact 7 sono stati poi messi alla prova anche con alcuni esercizi di handling specifici ad alta velocità e comparati con pneumatici premium di alcuni competitor selezionati, al fine di trovare eventuali differenze di resa.

In off-road come su strada

Non è mancata poi una parte in offroad, con i CrossContact H/T, pneumatici pensati all’80% per un utilizzo stradale ma adatti anche alla guida lontano dall’asfalto, su superfici a bassa aderenza e addirittura in off-road puro. Tra i prodotti Continental messi sotto la lente d’ingrandimento anche gli AllSeason Contact 7, con un esercizio di frenata d’emergenza sul bagnato (a velocità comprese trai 70 e gli 80 km/h). Anche in questo caso abbiamo potuto apprezzare gli spazi d’arresto ridotti e la tenuta anche in condizioni più difficili.

Lo sviluppo continuo della gamma Continental

Tra gli altri prodotti della gamma premium di Continental poi figurano anche il PremiumContact 7 che invece si orienta più verso la guida quotidiana e l’invernale WinterContact 8. Non dimentichiamo poi l’EcoContact 7 che si rivolge a veicoli che ricercano una mobilità ottimizzata. Dallo sviluppo in pista e dalle simulazioni digitali, Continental lavora per evolvere continuamente i propri pneumatici premium ad alte prestazioni per garantire un prodotto in grado di coniugare il massimo delle prestazioni con le più moderne esigenze della mobilità.