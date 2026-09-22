Citroen lancia gamma Outdoor: allestimenti per C3, C3 Aircross e Ami

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Citroen lancia la gamma Outdoor: gli allestimenti per C3, C3 Aircross e Ami

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La gamma di alcuni dei modelli di maggior successo del Double Chevron si arricchiscono di un nuovo allestimento con una vocazione più avventurosa e con dotazioni più complete combinando elementi di design e accessori esclusivi 

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Citroën amplia l’offerta della sua gamma con il nuovo allestimento Outdoor, nuova declinazione della sua line-up disponibile su diversi modelli che porta in dote una forte vocazione all’avventura. La nuova proposta debutta su C3, C3 Aircross e Ami, portando ai vertici della gamma un mix di dotazioni, comfort e stile ispirato al mondo dell’esplorazione. 

La nuova gamma Outdoor

La gamma si articola in tre interpretazioni: C3 Outdoor, pensata per l’evasione urbana; C3 Aircross Outdoor, dedicata alle avventure in famiglia e Ami Outdoor, che porta lo spirito outdoor nel mondo della micromobilità elettrica. A rappresentare la nuova identità è Migoo, una mascotte ispirata ai fumetti che combina forza, simpatia e spirito di scoperta. 

Il design

Le nuove C3 e C3 Aircross Outdoor si collocano al vertice della gamma, arricchendo l’allestimento MAX con numerosi elementi esclusivi. Il design esterno è caratterizzato da nuovi paraurti specifici, più scolpiti e strutturati, con dettagli che richiamano il mondo dei suv e ne rafforzano la sensazione di robustezza. Gli accenti André Red sottolineano la personalità dei due modelli, comparendo nei Color Clip, nei loghi Citroën e nei dettagli dei nuovi cerchi in lega da 17 pollici. La vista laterale è arricchita da un inserto grigio con il logo specifico e dalla presenza della mascotte Migoo. Debutta inoltre la nuova tinta Sequoia Green, che si aggiunge alle altre colorazioni disponibili. 

Gli interni e i motori

Anche l’abitacolo adotta un'impronta specifica, con sedili Advanced Comfort, dettagli André Red, impunture dedicate e la mascotte ricamata sugli schienali. Gli stessi accenti cromatici caratterizzano plancia, pannelli porta, volante e cinture di sicurezza, creando un ambiente più distintivo e ricercato. La gamma di motorizzazioni comprende versioni benzina, Hybrid 110 e 100% elettrica, quest’ultima con un’autonomia fino a 440 km in ambito urbano.

Famiglie avventurose

C3 Aircross Outdoor punta invece sulle esigenze delle famiglie. Le barre al tetto facilitano il trasporto di attrezzature per il tempo libero, mentre i fari fendinebbia a LED aggiungono funzionalità e carattere. È disponibile con motorizzazione ibrida da 145 CV e in versione 100% elettrica, con un’autonomia estesa fino a 551 km in ciclo urbano.

Ami Outdoor votata all’avventura

Questa nuova declinazione per Ami viene interpretata con questa edizione limitata che assume un look ispirato all'avventura senza rinunciare alla semplicità e all'accessibilità che ne hanno caratterizzato il successo. La novità più importante è il tetto apribile abbinato alla carrozzeria chiusa, una soluzione finora disponibile soltanto sulla versione Buggy. A questo si aggiungono la nuova colorazione Khaki Green, i cerchi in acciaio bianchi, gli adesivi specifici, lo spoiler posteriore e diversi dettagli dedicati. L’abitacolo riprende la stessa filosofia con sedili dalla tonalità specifica, motivi della mascotte sugli schienali e cinture di sicurezza Infra Rouge. Completa la dotazione un Color Pack con diversi accessori portaoggetti, tra cui vano sulla plancia, gancio portaborse, tasche nelle porte, tappetini, rete centrale e supporto per smartphone.

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