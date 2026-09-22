La casa automobilistica coreana sarà presente al motor show francese con due anteprime, una premiere mondiale e un debutto europeo. Il brand poi svelerà anche il suo primo veicolo commerciale leggero completamente elettrico

Hyundai conferma la sua partecipazione al Salone dell’Auto di Parigi 2026. La casa automobilistica coreana sarà così tra i marchi presenti al motor show francese che vedrà il brand asiatico sotto i riflettori grazie ad una serie di novità sia per quel che riguarda il mercato auto che per quel che concerne i veicoli commerciali leggeri.

La visione di Hyundai per il Salone di Parigi

“Il ritorno di Hyundai al Salone dell’Auto di Parigi rappresenta un momento importante per il nostro Brand in Europa - spiega Xavier Martinet, CEO di Hyundai per l’Europa - Parigi è il palcoscenico ideale per mostrare la forza e la direzione della nostra gamma e ribadire il nostro impegno di lungo periodo nella regione. Con anteprime in alcuni dei segmenti più importanti del mercato, dimostriamo come Hyundai continui a rispondere alle esigenze dei clienti europei con prodotti rilevanti, competitivi e orientati al futuro”.

I nuovi modelli

Il Salone di Parigi 2026 sarà l’occasione per Hyundai per mostrare in anteprima mondiale alcuni modelli che arriveranno in Europa nel 2027. A partire dalla premiere di un nuovo suv di segmento B che sarà affiancata anche dalla prima apparizione europea di un nuovo suv di segmento C. Si tratterà di due vetture che inaugureranno una nuova fase della strategia di modelli a ruote alte per il marchio nel Vecchio Continente.

Nuove Bayon e Tucson?

Hyundai mostrerà poi anche una declinazione più sportiva di uno dei modelli di punta. Ancora bocche cucite sui nomi ma è facile ipotizzare che si possa trattare della nuova generazione di Bayon, della quinta generazione di Tucson che sarà affiancata da una versione più sportiva e infine la variante elettrica di Staria.

Staria elettrica

Sì perché accanto alle vetture, come anticipato in precedenza, ci saranno anche i veicoli commerciali leggeri e in particolare la prima versione full electric del van che consentirà così a Hyundai di estendere la propria strategia di elettrificazione a nuove aree di mobilità rispondendo alle esigenze in continua evoluzione dei clienti business. L’appuntamento per gli unveil è fissato per lunedì 12 ottobre alle 15:05, presso il padiglione 5.2 di Paris Expo Porte de Versailles.