L’offerta del suv cittadino compatto del marchio tedesco si amplia con una nuova versione di accesso che sarà proposta con il solo motore turbo benzina da 95 CV. Il prezzo di partenza di questa nuova declinazione è di 25.550 euro
La gamma di Volkswagen T-Cross si amplia con una nuova entry level. Si tratta della versione Trend che arriva sul mercato italiano nella sola motorizzazione turbo benzina da 95 CV. La line-up ora include così gli allestimenti Life, Edition Plus, Style, R-Line e R-Line Plus. Il prezzo della nuova Volkswagen T-Cross Trend attacca a 25.550 euro anche se in fase di lancio è disponibile in promozione da 21.900 euro con permuta o rottamazione.
Le dotazioni di serie di Volkswagen T-Cross Trend
La nuova T-Cross Trend include di serie fari anteriori e posteriori a LED, vetri e lunotto oscurati ma anche i cerchi da 16’’ in lega e gli specchietti esterni regolabili, ripiegabili e riscaldabili elettricamente. In abitacolo troviamo invece volante multifunzione in pelle e sedili posteriori scorrevoli di 14 centimetri, per modulare lo spazio tra passeggeri e bagagliaio.
Tecnologie di bordo
Dal punto di vista delle tecnologie di bordo su VW T-Cross in allestimento Trend sono inclusi Digital Cockpit e infotainment centrale, entrambi da 8 pollici, con App-Connect wireless per Apple CarPlay e Android Auto ma anche Adaptive Cruise Control, Front Assist con frenata automatica di emergenza e riconoscimento di pedoni e ciclisti, Lane Assist e Side Assist. Sempre per quel che riguarda la sicurezza e l’assistenza alla guida di serie ci sono anche rilevatore di stanchezza del conducente, riconoscimento della segnaletica, sensori di parcheggio posteriori e Safety Pack con sistema proattivo di protezione degli occupanti.
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Il motore
Sotto il cofano c’è il motore 1.0 TSI turbo benzina che eroga 95 CV (70 kW) e 175 Nm tra 1.600 e 3.500 giri/min. Abbinato al cambio manuale a cinque rapporti, consente alla T-Cross Trend di passare da 0 a 100 km/h in 11,3 secondi, raggiungere 180 km/h. Secondo i dati forniti dalla casa automobilistica tedesca, questa motorizzazione consente di contenere i consumi a 5,4 l/100 km nel ciclo combinato WLTP.
Un modello versatile
Volkswagen T-Cross si distingue sempre per la sua grande versatilità: con una lunghezza di 4.135 mm, una larghezza di 1.760 mm e un’altezza di 1.559 mm, è pensata per muoversi con agilità nel contesto urbano. Il passo di 2.551 mm contribuisce all’abitabilità, mentre il divano posteriore scorrevole di 14 centimetri consente di modificare la configurazione interna. La capacità del vano bagagli varia da 385 a 455 litri e può raggiungere 1.281 litri con gli schienali posteriori abbattuti.