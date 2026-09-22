Le dotazioni di serie di Volkswagen T-Cross Trend

La nuova T-Cross Trend include di serie fari anteriori e posteriori a LED, vetri e lunotto oscurati ma anche i cerchi da 16’’ in lega e gli specchietti esterni regolabili, ripiegabili e riscaldabili elettricamente. In abitacolo troviamo invece volante multifunzione in pelle e sedili posteriori scorrevoli di 14 centimetri, per modulare lo spazio tra passeggeri e bagagliaio.

Tecnologie di bordo

Dal punto di vista delle tecnologie di bordo su VW T-Cross in allestimento Trend sono inclusi Digital Cockpit e infotainment centrale, entrambi da 8 pollici, con App-Connect wireless per Apple CarPlay e Android Auto ma anche Adaptive Cruise Control, Front Assist con frenata automatica di emergenza e riconoscimento di pedoni e ciclisti, Lane Assist e Side Assist. Sempre per quel che riguarda la sicurezza e l’assistenza alla guida di serie ci sono anche rilevatore di stanchezza del conducente, riconoscimento della segnaletica, sensori di parcheggio posteriori e Safety Pack con sistema proattivo di protezione degli occupanti.