Introduzione
I controlli con gli autovelox mobili della Polizia di Stato sono attivi in tutte le regioni italiane, con programmazioni settimanali che variano giorno per giorno
Quello che devi sapere
Autovelox mobili
Gli autovelox mobili tornano sulle strade italiane fino a a domenica 27 settembre 2026. La Polizia di Stato ha pubblicato il nuovo calendario dei controlli programmati, con postazioni distribuite tra autostrade, raccordi, statali e provinciali.
Il calendario regione per regione
L’attività di controllo della velocità è effettuata dalla Polizia stradale con l’utilizzo di Autovelox 106, Telelaser e Telelaser Trucam. Di seguito il calendario degli autovelox mobili, regione per regione, sulla base degli elenchi diffusi dal Servizio Polizia Stradale.
Abruzzo
Mercoledì 23 settembre:
Raccordo Autostradale Chieti-Pescara (CH) SS16 Adriatica (CH) SS649 di Fondo Valle Alento (CH) SS650 Fondo Valle Trigno (CH) SS652 di Fondo Valle Sangro (CH) SS714 variante Francavilla al Mare (CH) SP656 Val Pescara e Chieti (CH).
Giovedì 24 settembre:
Raccordo Autostradale Chieti-Pescara (CH) SS16 Adriatica (CH) SS649 di Fondo Valle Alento (CH) SS650 Fondo Valle Trigno (CH) SS652 di Fondo Valle Sangro (CH) SS714 variante Francavilla al Mare (CH) SP656 Val Pescara e Chieti (CH)
Venerdì 25 settembre:
Raccordo Autostradale Chieti-Pescara (CH) SS16 Adriatica (CH) SS649 di Fondo Valle Alento (CH) SS650 Fondo Valle Trigno (CH) SS652 di Fondo Valle Sangro (CH) SS714 variante Francavilla al Mare (CH) SP656 Val Pescara e Chieti (CH)
Sabato 26 settembre:
Raccordo Autostradale Chieti-Pescara (CH) SS16 Adriatica (CH) SS649 di Fondo Valle Alento (CH) SS650 Fondo Valle Trigno (CH) SS652 di Fondo Valle Sangro (CH) SS714 variante Francavilla al Mare (CH) SP656 Val Pescara e Chieti (CH)
Domenica 27 settembre:
Raccordo Autostradale Chieti-Pescara (CH) SS16 Adriatica (CH) SS649 di Fondo Valle Alento (CH) SS650 Fondo Valle Trigno (CH) SS652 di Fondo Valle Sangro (CH) SS714 variante Francavilla al Mare (CH) SP656 Val Pescara e Chieti (CH)
Basilicata
Mercoledì 23 settembre:
RA05 Scalo Sicignano-Potenza (PZ) SS407 Basentana (PZ)
Giovedì 24 settembre:
RA05 Scalo Sicignano-Potenza (PZ) SS407 Basentana (PZ)
Venerdì 25 settembre:
RA05 Scalo Sicignano-Potenza (PZ) SS407 Basentana (PZ)
Sabato 26 settembre:
RA05 Scalo Sicignano-Potenza (PZ) SS407 Basentana (PZ) SS655 Bradanica (PZ)
Domenica 27 settembre:
RA05 Scalo Sicignano-Potenza (PZ) SS407 Basentana (PZ) SS655 Bradanica (PZ)
Sicilia
Mercoledì 23 settembre:
A19 Palermo-Catania (PA) A18 (ME) SS626 (CL) SS640 di Porto Empedocle (AG) SS417 (CT)
Giovedì 24 settembre:
A19 Palermo-Catania (PA) A18 (ME) SS115 (RG) SS626 (CL)
Venerdì 25 settembre:
A20 Messina-Palermo (PA) SS417 (CT)
Sabato 26 settembre:
A18 (ME) SS115 Sud Occidentale Sicula (AG) SS117 Ter (EN) SS189 (PA) SS640 di Porto Empedocle (CL)
Domenica 27 settembre:
SS115 Sud Occidentale Sicula (AG) SS626 (CL)
Toscana
Mercoledì 23 settembre:
A11 Firenze-Pisa Nord (PT) RA03 Siena-Firenze (SI)
Giovedì 24 settembre:
A11 Firenze-Pisa Nord (PT) SS1 Aurelia (LI)
Venerdì 25 settembre:
A11 Firenze-Pisa Nord (PT) A12 Genova-Roma (LI) SS1 Aurelia (LI)
Sabato 26 settembre:
A1 Milano-Napoli (FI) A1 Milano-Napoli (AR) A11 Firenze-Pisa Nord (PT) A12 Genova-Roma (LI) RA18-SGC Firenze-PisaLivorno (PI)
Domenica 27 settembre:
A11 Firenze-Pisa Nord (PT)
Umbria
Mercoledì 23 settembre: SS3 Bis km 22 Acquasparta (PG) Giovedì 24 settembre: SS3 Bis km 60 Deruta (PG) Venerdì 25 settembre: RA06 km 15+500 Pietraia (PG)
Valle d'Aosta
Mercoledì 23 settembre: A5 Torino-Aosta (AO) Traforo del Monte Bianco (AO) Giovedì 24 settembre: A5 Torino-Aosta (AO) Traforo del Monte Bianco (AO) Venerdì 25 settembre: A5 Torino-Aosta (AO) Traforo del Monte Bianco (AO) Sabato 26 settembre: A5 Torino-Aosta (AO) Traforo del Monte Bianco (AO) Domenica 27 settembre: A5 Torino-Aosta (AO) Traforo del Monte Bianco (AO)
Veneto
Giovedì 24 settembre: SS47 Valsugana (BL) Venerdì 25 settembre: A4 Torino-Trieste (PD) A22 Brennero-Modena (VR) SS434 Transpolesana (RO) Sabato 26 settembre: A4 Torino-Trieste (VE) A4 Torino-Trieste (PD) Domenica 27 settembre: A4 Torino-Trieste (VE) A4 Torino-Trieste (PD)
Puglia
Mercoledì 23 settembre: SS613 Lecce-Brindisi (LE) Giovedì 24 settembre: SS688 di Mattinata (FG) SS379 Egnazia (BR) Sabato 26 settembre: SS89 Garganica (FG)
Sardegna
Mercoledì 23 settembre: SS125 Orientale Sarda (CA) SS131 Diramazione Centrale Nuorese (NU) SS729 Sassari-Olbia (SS) Giovedì 24 settembre: SS131 Diramazione Centrale Nuorese (SS) Venerdì 25 settembre: SS131 Carlo Felice (SS) SS131 Diramazione Centrale Nuorese (SS) SS131 Diramazione Centrale Nuorese (NU) SP2 Pedemontana (CA) Sabato 26 settembre: SS131 Carlo Felice (OR) Domenica 27 settembre: SS131 Carlo Felice (OR) SS131 Diramazione Centrale Nuorese (NU) SS131 Diramazione Centrale Nuorese (SS) SS389 di Buddusò e del Correboi (NU)
Piemonte
Mercoledì 23 settembre: A6 Torino-Savona (CN) A26 Genova Voltri-Gravellona Toce (NO) A32 Torino-Bardonecchia (TO) A33 Asti-Cuneo (CN) A4 Torino-Milano (NO) A21 Torino-Piacenza (AT) A8 (NO) SS20 Colle di Tenda e di Valle Roja (CN) SS21 del Colle della Maddalena (CN)Giovedì 24 settembre:
A6 Torino-Savona (CN) A26 Genova Voltri-Gravellona Toce (NO) A33 Asti-Cuneo (CN) A4 Torino-Milano (NO) A8 (NO) SS21 del Colle della Maddalena (CN) SS231 di Santa Vittoria (CN) SS28 del Colle di Nava (CN) SS32 Torino-Bardonecchia (TO) Venerdì 25 settembre: A6 Torino-Savona (CN) A26 Genova Voltri-Gravellona Toce (NO) A33 Asti-Cuneo (CN) A4 Torino-Milano (NO) A8 (NO) SS10 Padana Inferiore (AT) SS20 Colle di Tenda e di Valle Roja (CN) SS21 del Colle della Maddalena (CN) Sabato 26 settembre: A6 Torino-Savona (CN) A26 Genova Voltri-Gravellona Toce (NO) A32 Torino-Bardonecchia (TO) A33 Asti-Cuneo (CN) A8 (NO) Domenica 27 settembre: A6 Torino-Savona (CN) A26 Genova Voltri-Gravellona Toce (NO) A32 Torino-Bardonecchia (TO) A33 Asti-Cuneo (CN) A8 (NO)
Marche
Mercoledì 23 settembre: A14 Bologna-Taranto (PU) RA11 Ascoli-Porto d'Ascoli (AP)
SS16 (FM) SS16 Adriatica (AN) SS16 Adriatica (PU) SS3 Flaminia (PU) SS73 Bis di Bocca Trabaria (PU)
SS76 della Valle d'Esino (AN) SS77 della Val di Chienti (MC) SS81 Piceno Aprutina (AP) SP423 Urbinate (PU) Giovedì 24 settembre: A14 Bologna-Taranto (PU) RA11 Ascoli-Porto d'Ascoli (AP) SS16 Adriatica (PU) SS16 Adriatica (AN) SS3 Flaminia (PU) SS73 Bis di Bocca Trabaria (PU) SS76 della Valle d'Esino (AN) SS77 della Val di Chienti (MC) SP423 Urbinate (PU) Venerdì 25 settembre: A14 Bologna-Taranto (PU) RA11 Ascoli-Porto d'Ascoli (AP) SS16 Adriatica (AN) SS16 Adriatica (PU) SS210 (FM) SS3 Flaminia (PU) SS4 Salaria (AP) SS76 della Valle d'Esino (AN) SS77 della Val di Chienti (MC) SP423 Urbinate (PU) SP73 Bis di Bocca Trabaria (PU) Sabato 26 settembre: A14 Bologna-Taranto (PU) RA11 Ascoli-Porto d'Ascoli (AP) SS16 Adriatica (PU) SS16 Adriatica (AN) SS3 Flaminia (PU) SS73 Bis di Bocca Trabaria (PU) SS76 della Valle d'Esino (AN) SS77 della Val di Chienti (MC) Domenica 27 settembre: A14 Bologna-Taranto (PU) RA11 Ascoli-Porto d'Ascoli (AP) SS16 Adriatica (PU) SS16 Adriatica (AN) SS3 Flaminia (PU) SS73 Bis di Bocca Trabaria (PU) SS76 della Valle d'Esino (AN)
Liguria
Mercoledì 23 settembre: SS1 Aurelia (IM) Giovedì 24 settembre: SS717 di Villanova Albenga (SV) Venerdì 25 settembre: A12 Genova-Roma (GE) Sabato 26 settembre: A10 Genova-Ventimiglia (IM) Domenica 27 settembre: A12 Genova-Roma (SP)
Emilia Romagna
Mercoledì 23 settembre: A22, km 309 Nord (MO) SP62 Boretto (RE) Giovedì 24 settembre: SP Reggiolo-Cispadana (RE) Venerdì 25 settembre: RA08 Ferrara-Porto Garibaldi (FE)
Friuli Venezia Giulia
Mercoledì 23 settembre: A34 Sud (GO) Giovedì 24 settembre: A4 Palazzolo dello Stella (UD) Venerdì 25 settembre: A4 Palazzolo dello Stella (UD) SS202 Triestina (TS) SS677 Ronchi (GO)
Calabria
Mercoledì 23 settembre: A2 (CS) SS106 Jonica (KR) Giovedì 24 settembre:
SS18 Tirrenica Inferiore (CS) Venerdì 25 settembre: SS106 Jonica (RC) Sabato 26 settembre: SS106 Jonica (RC)