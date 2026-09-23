Oroscopo del giorno, le previsioni del 23 settembre segno per segno

Oggi l’equinozio porta più chiarezza e vi aiuta a sciogliere qualche tensione. In amore siete passionali e diretti, con possibili colpi di fulmine per chi è single. Sul lavoro potete farvi notare e puntare a risultati importanti, mentre la fortuna sostiene scelte economiche favorevoli.

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