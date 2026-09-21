Oroscopo della settimana, cosa prevedono gli astri dal 21 al 27/9

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Oroscopo della settimana, cosa prevedono gli astri dal 21 al 27 settembre

Lifestyle

Introduzione

Siamo entrati ufficialmente in una nuova settimana, da affrontare al meglio. Sarà positiva e ricca di novità interessanti? Lavoro, soldi e amore ti sorprenderanno? Scopri cosa prospettano per te le stelle: ecco, segno per segno, l’oroscopo dal 21 al 27 settembre.

 

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Quello che devi sapere

ARIETE

La settimana si apre con tanta voglia di fare, idee e nuovi progetti, ma sarà importante non avere troppa fretta. In amore alcune questioni esterne potrebbero creare tensioni: parlarne con calma aiuterà. Sul lavoro meglio osservare e organizzare prima di partire. La fortuna vi sostiene soprattutto quando evitate decisioni impulsive.

 

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TORO

La settimana vi trova forti e determinati, ma sarà la diplomazia a fare davvero la differenza. In amore la passione sarà intensa, anche se potrebbe sfociare in qualche discussione. Sul lavoro sarete precisi ed efficienti, senza grandi sorprese. La fortuna cresce quando scegliete la calma invece delle battaglie inutili.

 

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GEMELLI

Settimana vivace, ricca di stimoli e occasioni per uscire dalla routine. In amore il dialogo sarà fondamentale e potrà rafforzare una relazione o favorire nuovi incontri. Sul lavoro concentrazione e comunicativa vi renderanno particolarmente efficaci. La fortuna vi accompagna attraverso persone, idee e opportunità che saprete cogliere al volo.

 

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CANCRO

La settimana sarà un’altalena di emozioni, con momenti di fiducia alternati a qualche dubbio. In amore cercate di non lasciare che l’umore alimenti critiche e incomprensioni. Sul lavoro servirà più attenzione per evitare distrazioni ed errori. La fortuna migliora quando concentrate energie e pensieri su ciò che conta davvero.

 

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LEONE

La settimana vi regala lucidità e ottima capacità di comunicare, mentre le emozioni saranno più difficili da tenere a bada. In amore potreste vivere gelosie, dubbi o attrazioni molto intense. Sul lavoro è il momento giusto per farvi valere e recuperare terreno. La fortuna favorisce incontri piacevoli, inviti e nuove esperienze.

 

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VERGINE

La settimana parte con energia, concretezza e grande voglia di organizzare tutto al meglio. In amore sono favoriti nuovi incontri e passioni, mentre nelle coppie tornerà la voglia di corteggiarsi. Sul lavoro sarete affidabili, efficienti e più grintosi del solito. La fortuna vi premia quando saprete anche fermarvi e riposare.

 

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BILANCIA

La settimana vi aiuta a fare chiarezza e a trovare soluzioni che vi ridaranno fiducia. In amore il dialogo potrà sciogliere tensioni e riportare complicità. Sul lavoro sarete concentrati, precisi e comunicativi. La fortuna può arrivare da un’idea brillante o da un’occasione inattesa, soprattutto quando saprete valorizzare le vostre capacità.

 

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SCORPIONE

La settimana vi porta grinta, buonumore e tanta energia, da usare però con un po’ di cautela. In amore potreste vivere incontri intensi o fare passi importanti nella relazione. Sul lavoro tutto scorre bene, ma alcuni dubbi meritano riflessione prima di agire. La fortuna vi accompagna quando lasciate perdere la fretta.

 

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SAGITTARIO

La settimana promette vivacità, movimento e tante occasioni per stare bene. In amore nuove conoscenze e nuove amicizie possono aprire scenari interessanti. Sul lavoro sarete rapidi e comunicativi, ma attenti a non farvi carico dei problemi di tutti. La fortuna potrebbe portarvi buone notizie attraverso un incontro o un’imprevista opportunità.

 

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9/12

CAPRICORNO

La settimana sarà scorrevole e ricca di attenzioni verso ciò che amate, soprattutto in famiglia. In amore ascoltare i vostri sentimenti vi aiuterà a capire meglio cosa desiderate. Sul lavoro serviranno concentrazione e pazienza per gestire gli imprevisti. La fortuna sarà dalla vostra parte quando eviterete reazioni impulsive e manterrete il controllo.

 

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ACQUARIO

La settimana vi spinge a riflettere sulle vostre priorità e sulla direzione che volete prendere. In amore il dialogo rafforzerà i rapporti, mentre gelosie e silenzi potrebbero creare tensioni. Sul lavoro ambizione e determinazione porteranno risultati concreti. La fortuna si concentra soprattutto nel tempo libero, negli incontri e nelle nuove esperienze.

 

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PESCI

La settimana mette le emozioni al centro e vi aiuta a capire meglio ciò che desiderate davvero. In amore il periodo favorisce romanticismo, nuovi incontri e maggiore complicità. Sul lavoro creatività, immaginazione ed empatia saranno preziose, soprattutto nelle attività artistiche. La fortuna potrebbe sorprendervi con un’occasione piacevole e inaspettata.

 

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