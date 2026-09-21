Oroscopo della settimana, cosa prevedono gli astri dal 21 al 27/9

La settimana parte con energia, concretezza e grande voglia di organizzare tutto al meglio. In amore sono favoriti nuovi incontri e passioni, mentre nelle coppie tornerà la voglia di corteggiarsi. Sul lavoro sarete affidabili, efficienti e più grintosi del solito. La fortuna vi premia quando saprete anche fermarvi e riposare.

Leggi l'oroscopo della settimana della Vergine