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Oroscopo del giorno, le previsioni del 21 settembre segno per segno

Lifestyle

Introduzione

Ai nastri di partenza c'è una nuova giornata da affrontare: sarà degna di nota? Lavoro, amore e finanze ti sorrideranno? Ecco, per tutti i segni zodiacali, il dettaglio su cosa può accadere nell’oroscopo del 21 settembre

 

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Quello che devi sapere

ARIETE

Oggi avete voglia di rimettervi in gioco e far brillare la vostra personalità. In amore la passione vi guida verso una scelta importante. Sul lavoro procedete con energia, ma attenzione a non farvi caricare di troppe responsabilità, mentre la fortuna può arrivare da un consiglio utile.

 

Leggi l'oroscopo del giorno dell'Ariete

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TORO

La giornata vi dà grinta, decisione e voglia di affermarvi. In amore serietà e passione rafforzano i rapporti più importanti. Sul lavoro comunicate con efficacia, ma pesate bene le parole, mentre la fortuna vi aiuta a gestire meglio le risorse.

 

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GEMELLI

Oggi potreste sentirvi più nervosi, ma anche sostenuti da una buona lucidità. In amore fascino, ironia e generosità vi rendono più coinvolgenti. Sul lavoro trovate soluzioni a questioni rimaste sospese, mentre la fortuna invita a non disperdere ciò che arriva.

 

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3/12

CANCRO

La giornata vi trova reattivi, vitali e pronti a dare il meglio. In amore fascino e sensibilità possono creare un’intesa speciale. Sul lavoro la creatività porta consensi, mentre la fortuna sostiene conferme e scelte ben indirizzate.

 

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LEONE

Oggi riuscite a distinguervi, anche se qualche nervosismo può affiorare. In amore concretezza e passione vi aiutano a vivere emozioni importanti. Sul lavoro serve più concentrazione per superare un momento poco chiaro, mentre la fortuna chiede attenzione nelle relazioni vicine.

 

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5/12

VERGINE

La giornata vi chiede apertura davanti ai cambiamenti e più attenzione nei rapporti. In amore cresce la sensibilità e possono nascere incontri piacevoli. Sul lavoro un gesto generoso vi porta stima, mentre la fortuna invita a informarvi bene prima di scegliere.

 

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BILANCIA

Oggi cercate equilibrio tra impegni, pensieri e bisogno di benessere. In amore torna l’intesa e si sciolgono piccoli contrasti. Sul lavoro vi fate sentire con decisione davanti a eventuali pressioni, mentre la fortuna consiglia di evitare spese inutili.

 

Leggi l'oroscopo del giorno della Bilancia

7/12

SCORPIONE

La giornata vi rende più grintosi e capaci di difendere ciò che conta. In amore siete sensibili, ma alcune scelte richiedono prudenza. Sul lavoro efficienza e creatività vi aiutano a reggere i cambiamenti, mentre la fortuna arriva da piaceri e momenti leggeri.

 

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SAGITTARIO

Oggi il mese prosegue con un clima discreto, ma serve attenzione alle parole. In amore non date nulla per scontato e ritrovate intesa in serata. Sul lavoro qualche riadattamento può pesare, mentre la fortuna sostiene benessere e buonumore.

 

Leggi l'oroscopo del giorno del Sagittario

9/12

CAPRICORNO

La giornata può essere altalenante, ma avete gli strumenti per trovare soluzioni. In amore siete generosi e presenti, purché non risultiate invadenti. Sul lavoro arrivano buone possibilità se vi occupate di vendita, comunicazione o progetti creativi, mentre la fortuna chiede misura nelle spese.

 

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ACQUARIO

Oggi il cielo sostiene la vostra versatilità e il desiderio di andare avanti. In amore una conoscenza recente può portare sviluppi piacevoli. Sul lavoro costanza e metodo vi avvicinano ai vostri obiettivi, mentre la fortuna favorisce scelte mirate e durature.

 

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PESCI

La giornata vi rende più accoglienti, ma qualche sbalzo d’umore va controllato. In amore romanticismo e passione colorano il clima. Sul lavoro meglio non prendere posizioni troppo nette, mentre la fortuna arriva da rapporti vivaci e scambi stimolanti.

 

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