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Oroscopo del giorno, le previsioni del 18 settembre segno per segno

Lifestyle

Introduzione

Ai nastri di partenza c'è una nuova giornata da affrontare: sarà degna di nota? Lavoro, amore e finanze ti sorrideranno? Ecco, per tutti i segni zodiacali, il dettaglio su cosa può accadere nell’oroscopo del 18 settembre.

 

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Quello che devi sapere

ARIETE

Oggi intuito e memoria vi aiutano a sciogliere dubbi e guardare avanti. In amore dosate meglio gli slanci, senza mettere pressione a chi avete accanto. Sul lavoro vi concentrate anche sui programmi futuri, mentre la fortuna può arrivare dall’aiuto di persone fidate.

 

Leggi l'oroscopo del giorno dell'Ariete

1/12

TORO

La giornata vi chiede di ritrovare leggerezza, movimento e buonumore. In amore passione e stabilità possono convivere con naturalezza. Sul lavoro i vostri meriti iniziano a essere riconosciuti, mentre la fortuna sostiene scelte solide e ben orientate.

 

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GEMELLI

Oggi qualche altalena non vi toglie lucidità e voglia di organizzarvi. In amore torna una tenerezza più spontanea, capace di rendervi più coinvolgenti. Sul lavoro raccogliete soddisfazioni importanti, mentre la fortuna invita a gestire meglio le vostre energie.

 

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3/12

CANCRO

La giornata è incostante, ma riuscite a chiudere bene ciò che avete iniziato. In amore sensualità e complicità rafforzano il rapporto. Sul lavoro un’idea originale può distinguervi, mentre la fortuna arriva da momenti leggeri e progetti condivisi.

 

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4/12
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LEONE

Oggi il clima resta positivo, ma serve più riposo e meno pressione. In amore l’intensità cresce, purché non vi lasciate guidare troppo dall’irrequietezza. Sul lavoro ottenete risultati con meno fatica del previsto, mentre la fortuna vi spinge verso piccoli cambiamenti benefici.

 

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5/12

VERGINE

La giornata porta benessere, piaceri e voglia di vivere con più leggerezza. In amore l’intesa è forte, ma serve più attenzione ai bisogni dell’altro. Sul lavoro meglio curare bene comunicazione e rapporti con i capi, mentre la fortuna vi ricorda il valore della serenità.

 

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BILANCIA

Oggi fascino e buonumore vi aiutano a muovervi con più sicurezza. In amore potete vivere emozioni profonde e particolarmente coinvolgenti. Sul lavoro Mercurio vi rende pronti e brillanti, mentre la fortuna chiede pazienza e buona programmazione.

 

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SCORPIONE

La giornata può portarvi un po’ di stanchezza, ma anche buona capacità di reazione. In amore servono più attenzioni e meno impulsività. Sul lavoro sapete difendervi da piccole pressioni esterne, mentre la fortuna vi invita a valutare con calma nuove occasioni.

 

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8/12
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SAGITTARIO

Oggi il clima è disteso e vi rende più empatici nei rapporti. In amore la serata può regalare momenti intensi o incontri interessanti. Sul lavoro continuate a impegnarvi, anche se avete bisogno di una pausa, mentre la fortuna sostiene intuizioni utili.

 

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9/12

CAPRICORNO

La giornata consolida risultati e vi concede un meritato respiro. In amore fascino, intesa e dolcezza rendono il clima più appagante. Sul lavoro crescono le ambizioni, ma serve rispettare i vostri limiti, mentre la fortuna permette qualche piccolo piacere.

 

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ACQUARIO

Oggi lucidità, ironia e voglia di leggerezza vi accompagnano con forza. In amore nasce un’intesa felice, anche attraverso segnali inattesi. Sul lavoro meglio rimandare alcuni progetti e valutarli con più calma, mentre la fortuna invita a riflettere prima di agire.

 

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11/12

PESCI

La giornata vi sostiene con dolcezza, bellezza e maggiore voglia di movimento. In amore Venere e Marte favoriscono passione e disponibilità, anche con qualche piccolo contrasto. Sul lavoro fate molto, anche se con qualche distrazione, mentre la fortuna consiglia prudenza nelle scelte economiche.

 

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