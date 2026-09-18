Introduzione
I numeri dei giochi del Lotto, Superenalotto e 10eLotto vengono estratti da anni ogni martedì, giovedì e sabato, dalle ore 20. Da luglio a dicembre 2023 è stata introdotta una quarta estrazione settimanale, il venerdì, per raccogliere fondi in favore delle popolazioni dell’Emilia Romagna colpite dalle alluvioni nel maggio di quell'anno. L'estrazione aggiuntiva del venerdì è poi stata prorogata per tutto il 2024, per il 2025 e per il 2026 e le entrate sono destinate al Fondo per le emergenze nazionali. Oltre a Lotto ed Enalotto è stata disposta un’estrazione aggiuntiva anche per tutti i tipi di giochi connessi, ovvero 10eLotto, SuperStar e Simbolotto. Ecco i numeri fortunati del 18 settembre 2026.
Quello che devi sapere
Il gioco del Lotto
Nel gioco del Lotto va indicato un numero, o una serie di numeri, compresi tra l'1 e il 90, su una delle 10 ruote - Bari, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Venezia - a cui si aggiunge la ruota Nazionale. Si può vincere indovinando tra i numeri estratti l'ambo, il terno, la quaterna o la cinquina, in base al tipo di giocata. L'estrazione è effettuata con un'urna meccanica che mescola le palline con un getto di aria compressa e le cattura con una nicchia rotante ai bordi dell'urna. Una sola schedina consente una vincita massima lorda di 6 milioni di euro.
Per approfondire: Le estrazioni di giovedì 17 settembre
I numeri vincenti del Lotto (in aggiornamento)
Ecco i numeri del Lotto dell'ultima estrazione, quella di venerdì 18 settembre 2026:
- Bari:
- Cagliari:
- Firenze:
- Genova:
- Milano: 80 - 12 - 07 - 46 - 79
- Napoli: 87 - 31 - 09 - 22 - 53
- Palermo:
- Roma: 78 - 50 - 70 - 56 - 30
- Torino:
- Venezia:
- Nazionale:
Per approfondire: Dal Lotto al Superenalotto, le regole per i giochi numerici
La serie fortunata del 10eLotto
All’estrazione del Lotto è legata anche una delle tre tipologie di 10eLotto. I 20 numeri estratti del 10eLotto corrispondono ai primi due estratti da ogni ruota del Lotto, esclusa quella Nazionale. In caso di numeri duplicati si prende il terzo, a cominciare dalla prima ruota. Il 10eLotto permette anche di giocare il Numero Oro e Doppio Oro. L’opzione Numero Oro consente di vincere se almeno uno tra i due numeri Oro estratti è presente tra quelli della propria giocata. L’opzione Doppio Oro offre la possibilità di vincere i premi Numero Oro - se almeno uno dei due numeri Oro è presente nella propria schedina di gioco - o i premi del Doppio Oro, se entrambi i numeri Oro sono presenti tra i numeri della propria giocata.
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Il 10eLotto del 18 settembre (in aggiornamento)
I 20 numeri vincenti del 10eLotto dell’ultima estrazione del 18 settembre sono:
X
Numero oro:
Doppio oro:
Extra:
Superenalotto: come funziona
Il gioco che consente di vincere le somme più consistenti è il Superenalotto. È possibile aggiudicarsi il Jackpot indovinando:
- due numeri;
- tre numeri;
- quattro numeri;
- cinque numeri;
- cinque numeri più il numero jolly (5+1);
- tutti i sei numeri.
Un'altra possibilità di vincere, se lo si è giocato, è data dal numero Superstar, che viene estratto separatamente rispetto alla serie da 6.
Il Superenalotto, a differenza del Lotto, è un gioco a vincita variabile: il montepremi (più eventualmente il jackpot del concorso precedente) di ogni concorso viene suddiviso nelle 5 categorie di vincita e spartito in modo equo tra i vincitori delle singole categorie. In questo modo la vincita dipende dal montepremi e dal numero di altri vincitori che ci sono stati nella stessa categoria.
Per approfondire: Superenalotto, voi sapreste come incassare? Ecco come fare
Superenalotto: numeri vincenti, Jolly e SuperStar (in aggiornamento)
Ecco i numeri del Superenalotto estratti il 18 settembre 2026:
La combinazione vincente è:
Il numero Jolly è:
Il numero Superstar è:
Jackpot del Superenalotto del 18-09-2026: 28.800.000 euro
Jackpot del prossimo Superenalotto del 19-09-2026: 2X.X00.000 euro
Per approfondire: Bacheca dei sistemi del Superenalotto, cos'è e come funziona
I numeri ritardatari della prossima estrazione del Lotto
Per la prossima estrazione del Lotto del 19 settembre 2026, ecco quali sono i numeri ritardatari.
I numeri ritardatari in assoluto:
- Bari 67 (manca da 168 estrazioni)
- Nazionale 78 (manca da 100 estrazioni)
- Firenze 66 (manca da 98 estrazioni)
- Firenze 24 (manca da 95 estrazioni)
- Palermo 13 (manca da 95 estrazioni)
- Bari 21 (manca da 93 estrazioni)
- Bari 12 (manca da 90 estrazioni)
- Torino 25 (manca da 89 estrazioni)
- Roma 13 (manca da 84 estrazioni)
- Firenze 74 (manca da 83 estrazioni)
Per ciascuna ruota i 3 numeri con il maggior ritardo, che non vengono estratti dal maggior numero di concorsi:
- Bari 67 (manca da 168 estrazioni) – 21 (da 93) – 12 (da 90)
- Cagliari 11 (manca da 65 estrazioni) – 26 (da 63) - 37 (da 51)
- Firenze 66 (manca da 98 estrazioni) – 24 (da 95) – 74 (da 83)
- Genova 21 (manca da 80 estrazioni) – 54 (da 76) – 12 (da 54)
- Milano 57 (manca da 72 estrazioni) - 67 (da 66) - 84 (da 64)
- Napoli 11 (manca da 72 estrazioni) – 78 (da 62) – 17 (da 58)
- Palermo 13 (manca da 95 estrazioni) – 68 (da 78) – 20 (da 65)
- Roma 13 (manca da 84 estrazioni) – 30 (da 67) – 24 e 21 (da 50)
- Torino 25 (manca da 89 estrazioni) – 44 (da 57) - 81 (da 47)
- Venezia 68 (manca da 66 estrazioni) – 67 (da 61) – 86 (da 51)
- Nazionale 78 (manca da 100 estrazioni) – 85 (da 70) – 54 (da 69)
Per approfondire: Superenalotto, vinti 223 mln: jackpot record, ma quanto (e quando) incassa il fortunato?
I numeri ritardatari del Superenalotto
Ecco, infine, quali sono i numeri ritardatari per la prossima estrazione del Superenalotto del 19 settembre:
- 48 (manca da 77 estrazioni) - 5 (da 68) - 87 (da 53) - 30 (da 42) - 80 (da 38) - 65 (da 36)
Per approfondire: Superenalotto, le 10 vincite record