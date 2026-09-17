Conosci tutti i termini del mondo del “dating” contemporaneo?

Introduzione

Il linguaggio è destinato a mutare. Complici anche le influenze esterne. Basti pensare agli SMS, con le parole abbreviate per risparmiare spazio, o all’avvento delle emoji. Le piattaforme social, le app di dating, l’avvento dell’IA e le nuove tecnologie, poi, hanno contribuito alla nascita di nuovi termini, utilizzati soprattutto dalle generazioni più giovani.



Anche nel mondo del dating contemporaneo sono sorti nuovi termini, alcuni nati per descrivere fenomeni recenti, come il “chatfishing”, legato all’utilizzo dell’IA, altri per dare un nome a dinamiche che sono sempre esistite, ma a cui non siamo stati in grado di dare un nome specifico, come le “situationship”. Dare un nome alle cose può aiutarci a sentirci meno soli e a comprendere meglio i fenomeni sociali che ci circondano. Ma quali sono questi nuovi termini entrati nel vocabolario del dating e cosa significano? Eccone qualcuno