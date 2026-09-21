I migliori detersivi per piatti, la classifica di Altroconsumo

Introduzione
Efficacia lavante, sostenibilità e impatto economico. Il test più recente del Comparatore Detersivi Piatti Altroconsumo incorona i marchi della grande distribuzione e dei discount, che superano i brand più famosi grazie a un eccellente equilibrio tra questi tre fattori. I laboratori hanno valutato i diversi detersivi basandosi sulla capacità di sgrassare il maggior numero di piatti con soli 2 grammi di prodotto, analizzando al contempo la trasparenza dell'etichetta e l'impatto ambientale della formula. Ecco allora i migliori tra i detersivi per piatti analizzati, considerate efficienza, impatto ambientale e praticità d’uso.
Quello che devi sapere
Il migliore: Conad Verso Natura Piatti
Gradino più alto del podio per Conad Verso Natura Piatti. Con un giudizio globale di 81 su 100, questo concentrato di lime e menta è risultato il migliore del test tra i detersivi per piatti analizzati da Altroconsumo. Due grammi di prodotto, sciolti in una vaschetta di acqua calda, lavano ben 40 piatti, e l'etichetta risulta completa e comprensibile. Gli ingredienti sono di basso impatto ambientale e il flacone da 500 millilitri ne fa la scelta migliore per chi vuole ridurre l’impatto ambientale dei gesti quotidiani.
Il più sgrassante: ESSELUNGA Piatti limone verde ultra concentrato
È di Esselunga il detersivo piatti a mano che ha sgrassato più piatti tra i detersivi del test di Altroconsumo: 44 piatti puliti con soli 2 grammi di detersivo. Esselunga Piatti limone verde ultra-concentrato raggiunge un giudizio globale di 76 su 100, perché è vero che sgrassa bene, ma il giudizio dell’impatto ambientale è solo sufficiente, a causa della presenza di conservanti e fragranze difficili da biodegradare. Il prodotto vanta anche azione antiodore,
Bennet Piatti concentrato aloe e fiori di limone
Giudizio globale di 76 su 100 anche per Bennet Piatti concentrato aloe e fiori di limone che raggiunge una valutazione di qualità ottima nel test Altroconsumo. Sul fronte delle prestazioni ottiene un risultato molto buono: con 2 grammi di prodotto riesce a lavare 38 piatti. Positiva anche la valutazione dell’impatto ambientale, grazie ai buoni giudizi ottenuti sia per gli ingredienti sia per il rapporto tra imballaggio e dose utilizzata, anche se il prodotto non ha l’Ecolabel europeo. Buona la qualità delle informazioni in etichetta e delle istruzioni d’uso.
Amo Essere Eco Dexal Piatti
Punteggio analogo (76 su 100) per il detersivo a marchio del discount (Eurospin), Amo Essere Eco Dexal Piatti. Dal punto di vista dell’efficacia di lavaggio, il prodotto ha lavato 34 piatti con una dose di 2 grammi, 10 in meno rispetto al più sgrassante Esselunga. Le prestazioni sono comunque buone, essendo una formulazione più liquida e leggermente meno concentrata, rispetto a quella dei flaconi compatti da 500 ml e ha un giudizio elevato per quanto riguarda l’impatto ambientale. È venduto direttamente in formato refill da 2 litri: una buona soluzione per chi ha già un dispenser per il detersivo perché permette di risparmiare e produrre meno rifiuti di plastica. Questo prodotto ha un’ottima scelta di ingredienti per l’impatto ambientale e riporta anche l’ecolabel europeo.
WINNI’S Piatti a mano, Lime e Fiori di Mela
Con un giudizio globale di 72 su 100, WINNI’S Piatti a mano, Lime e Fiori di Mela ottiene una valutazione di qualità buona nel test Altroconsumo. Nella prova di lavaggio, con 2 grammi di prodotto riesce a lavare 31 piatti, un risultato discreto, ma inferiore a quello dei prodotti che occupano le prime posizioni della classifica. Il suo punto di forza è invece l’impatto ambientale, con valutazioni molto positive sia per gli ingredienti sia per il rapporto tra imballaggio e dose utilizzata. Buoni anche i giudizi relativi a frasi di rischio e allergeni e alle informazioni riportate in etichetta.