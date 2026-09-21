I migliori detersivi per piatti, la classifica di Altroconsumo

Punteggio analogo (76 su 100) per il detersivo a marchio del discount (Eurospin), Amo Essere Eco Dexal Piatti. Dal punto di vista dell’efficacia di lavaggio, il prodotto ha lavato 34 piatti con una dose di 2 grammi, 10 in meno rispetto al più sgrassante Esselunga. Le prestazioni sono comunque buone, essendo una formulazione più liquida e leggermente meno concentrata, rispetto a quella dei flaconi compatti da 500 ml e ha un giudizio elevato per quanto riguarda l’impatto ambientale. È venduto direttamente in formato refill da 2 litri: una buona soluzione per chi ha già un dispenser per il detersivo perché permette di risparmiare e produrre meno rifiuti di plastica. Questo prodotto ha un’ottima scelta di ingredienti per l’impatto ambientale e riporta anche l’ecolabel europeo.