Auto, i modelli più venduti ad agosto 2026: la classifica

Ecco la top 10 dei modelli più venduti in Italia ad agosto 2026. Dietro all'intoccabile Fiat Panda ci sono Dacia Sandero e Citreon C3. Entrano nelle dieci anche Kia Sportage e BYD Seal U
- Anche ad agosto regina incontrastata delle vendite auto in Italia è Fiat Panda con 4.685 vetture sul mercato
- Al secondo posto, sempre tra le best seller, c'è Dacia Sandero: 2.158 auto in Italia ad agosto 2026
- A completare il podio un'altra sempre presente in Top 10, Citroen C3: ad agosto venduti 1.702 esemplari in Italia
- È il suv più venduto in Italia e la seconda auto in assoluto considerando il periodo gennaio-agosto 2026: Jeep Avenger ad agosto piazza sul mercato italiano 1.566 auto
- Ancora Stellantis al quinto posto con Grande Panda, che ad agosto registra 1.561 immatricolazioni
- Subito dietro Renault Clio, con 1.546 vetture vendute sul mercato italiano ad agosto 2026
- La cinese BYD al settimo posto con la sua Seal U, che immatricola in Italia 1.490 vetture ad agosto 2026
- All'ottavo posto MG ZS: 1.316 immatricolazioni in Italia ad agosto
- Al nono posto Peugeot 208, con 1.297 immatricolazioni ad agosto 2026
- Chiude la Top 10 Kia Sportage: il suv coreano ha venduto sul mercato italiano 1.276 esemplari ad agosto