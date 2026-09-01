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Auto, i modelli più venduti ad agosto 2026: la classifica

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Ecco la top 10 dei modelli più venduti in Italia ad agosto 2026. Dietro all'intoccabile Fiat Panda ci sono Dacia Sandero e Citreon C3. Entrano nelle dieci anche Kia Sportage e BYD Seal U

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