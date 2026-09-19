Monaco di Baviera, al via l'Oktoberfest 2026. FOTO

Da oggi, e fino al 4 ottobre, torna l’appuntamento più atteso dagli amanti della birra. Lunghe file all'apertura dei cancelli questa mattina. Tra musica e tradizioni bavaresi, i tendoni si preparano ad ospitare anche quest'anno milioni di persone
- Anche quest'anno l'Oktoberfest trasforma il centro di Monaco di Baviera in un luogo di festa, celebrando una tradizione nata oltre due secoli fa. La manifestazione va in scena da oggi - 19 settembre - al 4 ottobre, per due settimane di stand con birra, specialità gastronomiche, musica e attrazioni.
- Per oggi, 19 settembre, il programma prevede la tradizionale sfilata degli osti e dei birrai dell'Oktoberfest, in mattinata. La birra viene servita a partire dalle 12, dopo il tradizionale rito dell'apertura della prima botte. A quel punto, con il benestare del sindaco, iniziano le bevute.
- Molti i partecipanti in coda prima dell'apertura dei cancelli nella prima giornata della manifestazione. Tante le persone che si sono vestite con abiti tradizionali, per l'occasione. In foto, la corsa all'apertura dei cancelli.
- I tendoni sono aperti tutti i giorni dalle 9 alle 23, con la birra e il cibo disponibili fino alle 22:30.
- Circa 600 agenti di polizia sono impegnati nell’area dell’Oktoberfest, con un dispositivo di sicurezza che prevede anche 56 telecamere della polizia, di cui 26 dotate di sistemi Ai per individuare situazioni critiche e grandi assembramenti.
- Nella scorsa edizione, quella del 2025, l'Oktoberfest aveva ospitato 6.5 milioni di visitatori, di cui circa il 21% provenienti dall’estero. E anche per quest'anno sono attesi milioni di partecipanti.
- L'ultimo giorno, domenica 4 ottobre, la festa si avvierà verso la conclusione con il tradizionale saluto alla statua della Bavaria. La chiusura ufficiale dell'Oktoberfest è prevista alle 23:30.