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Monaco di Baviera, al via l'Oktoberfest 2026. FOTO

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Da oggi, e fino al 4 ottobre, torna l’appuntamento più atteso dagli amanti della birra. Lunghe file all'apertura dei cancelli questa mattina. Tra musica e tradizioni bavaresi, i tendoni si preparano ad ospitare anche quest'anno milioni di persone

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