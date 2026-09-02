Le 10 sagre e fiere da non perdere in Italia a settembre

Per i palati più sofisticati ecco un'iniziativa all'insegna del relax e del buon gusto: la Festa dell'uva Erbaluce di Caluso. Dal 16 al 23 settembre, "una manifestazione che unisce la goliardia dei rioni e delle frazioni del paese all’eccellenza vitivinicola del territorio", come si legge sul sito dell'iniziativa. La festa, nata negli anni Trenta, è dedicata al vitigno autoctono e ai vini Erbaluce di Caluso, Caluso Passito e Caluso Spumante e unisce degustazioni e tradizioni popolari. Tra gli appuntamenti ci sono il Palio dei Rioni, la sfilata dei carri allegorici, la proclamazione della Ninfa Albaluce e il premio Grappolo d'Oro per i vini.

Festa dell'uva Erbaluce - ©Getty