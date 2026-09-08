L'amministrazione ha deciso di sostenere l'evento portando in piazza temi come sostenibilità, sport e inclusione, come spiegato dall'assessora al Commercio Tiziana Beghin. Sul fronte della sicurezza, l'assessora Arianna Viscogliosi ha annunciato uno stand della Polizia Locale rivolto ai più giovani, dove sarà possibile effettuare volontariamente l'alcol test: "È un'attività di prevenzione sulla quale stiamo investendo molto", ha detto, ricordando i 9 mila test volontari svolti in poco più di un anno.