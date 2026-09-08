Introduzione
Dal 10 al 27 settembre 2026 Piazza della Vittoria ospita la sedicesima edizione dell'Oktoberfest Genova, l'unica manifestazione in Italia riconosciuta dalle autorità bavaresi. Accanto alla tradizione tedesca, un programma con oltre 140 appuntamenti tra musica, cultura, sport e attività per famiglie, sostenuto quest'anno dal Comune con un percorso che coinvolge sette assessorati.
Quello che devi sapere
Date, luogo e cosa aspettarsi
Per diciotto giorni Genova indossa i panni di Monaco di Baviera. Da giovedì 10 a domenica 27 settembre 2026 Piazza della Vittoria ospita l'Oktoberfest Genova, che porta nel cuore della città l'atmosfera tipica della celebre festa tedesca. Boccali di birra, specialità gastronomiche bavaresi, musica e stand animeranno la piazza per quasi tre settimane, in quello che è diventato uno degli appuntamenti autunnali più attesi del capoluogo ligure.
PER APPROFONDIRE: Perché si chiama Oktoberfest ma si festeggia a settembre? La storia
L'unica Oktoberfest riconosciuta dalla Baviera
L'evento genovese vanta un primato: è l'unica manifestazione in Italia ad aver ottenuto il riconoscimento ufficiale delle autorità bavaresi e del Consolato della Repubblica Federale Tedesca. Un marchio di autenticità che la distingue dalle numerose feste a tema diffuse nel Paese e che garantisce il rispetto della tradizione originale, dalla birra alle usanze fino all'atmosfera che caratterizza la festa di Monaco.
Chi organizza l'evento
L'organizzazione è curata da Alessio Balbi, in collaborazione con Confcommercio Genova e il Civ di Piazza della Vittoria. La novità di quest'anno è l'ingresso del Comune di Genova, che affianca la manifestazione attraverso un percorso condiviso capace di coinvolgere sette assessorati diversi. Una sinergia che amplia la portata dell'evento e ne rafforza il legame con le istituzioni cittadine.
Oltre 140 appuntamenti: il programma allargato
Accanto alla tradizione bavarese, l'edizione 2026 propone più di 140 appuntamenti dedicati a musica, cultura e sport, oltre a numerose attività pensate per bambini, famiglie e territorio. Il cartellone, che negli anni si è progressivamente ampliato andando oltre il solo aspetto gastronomico, mira a trasformare la festa in un'occasione di incontro tra la cultura tedesca, le associazioni locali, le scuole e i cittadini.
Le parole dell'organizzatore e il traguardo delle 16 edizioni
"Sedici edizioni rappresentano un traguardo importante e raccontano la crescita di un appuntamento che, anno dopo anno, è diventato parte integrante della vita della città", ha dichiarato Balbi. L'organizzatore ha ricordato le oltre 100mila presenze registrate nelle ultime edizioni e la partecipazione crescente anche da fuori regione, indicando la collaborazione con il Comune come conferma della "strada giusta".
Il Comune in campo: sostenibilità, sicurezza e alcol test
L'amministrazione ha deciso di sostenere l'evento portando in piazza temi come sostenibilità, sport e inclusione, come spiegato dall'assessora al Commercio Tiziana Beghin. Sul fronte della sicurezza, l'assessora Arianna Viscogliosi ha annunciato uno stand della Polizia Locale rivolto ai più giovani, dove sarà possibile effettuare volontariamente l'alcol test: "È un'attività di prevenzione sulla quale stiamo investendo molto", ha detto, ricordando i 9 mila test volontari svolti in poco più di un anno.