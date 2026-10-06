Mercatini di Natale, i più belli in Europa da visitare nel 2026

Introduzione
La magia dei mercatini natalizi affascina adulti e bambini ed è sempre un’ottima motivazione per organizzare un viaggio. In Italia e in tutto il Vecchio Continente sono numerosi quelli che meritano di essere visti. Ecco una selezione dei più imperdibili e il calendario delle aperture.
Quello che devi sapere
Il periodo giusto
Con il passare degli anni, quelli che prima erano appuntamenti limitati al periodo delle festività natalizie ora si sono trasformati in eventi che iniziano ufficialmente anche dal mese di novembre per terminare in genere intorno all’Epifania. Ma quali sono i più affascinanti e perché?
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Bolzano
Nato nel 1991 (insieme a quello di Bressanone), il mercatino di Natale di Bolzano è considerato uno dei più belli d’Italia, oltre che il più grande. Si svolge in Piazza Walther ma gli stand arrivano fino al vicino Parco di Natale e a Palais Campofranco. Si arriva facilmente anche in treno e la stazione dista pochi minuti a piedi dalla piazza. Sono circa 80 gli espositori, sistemati nelle tipiche casette in legno tirolesi, con prodotti esclusivamente altoatesini che spaziano dalle prelibatezze gastronomiche agli oggetti di artigianato. Da non perdere la ruota panoramica e la pista di pattinaggio.
- Date: dal 27 novembre 2026 al 6 gennaio 2027, dalle ore 10:00 alle 19:00.
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I mercatini di non perdere in Trentino-Alto Adige
Sono tantissime le possibilità in Trentino-Alto Adige per chi ama i mercatini natalizi. A Merano le bancarelle sono posizionate nella magica passeggiata lungo il fiume Passirio. Un altro grande must è Trento, anche nota come la città del Natale. Attesi quasi 90 espositori nelle casette in legno dove poter comprare regali o mangiare piatti come i canederli o lo strudel. È consigliato parcheggiare lontano dal centro e poi farsi portare dalle navette. Anche Bressanone ha un mercatino molto apprezzato, che prevede bellissimi giochi di luce proiettati sulle facciate storiche del Duomo. Infine, per chi cerca mete alternative, si consigliano i mercatini di Ortisei, Vipiteno e Brunico.
Date:
- Merano - Piazza Terme e Corso Libertà, dal 26 novembre 2026 al 6 gennaio 2027, dalle ore 10:00 alle 19:00 (ma fino alle 20:00 il venerdì, sabato e domenica).
- Trento - Piazza Fiera e Piazza Mostra, dal 20 novembre 2026 al 6 gennaio 2027, dalle ore 10:00 alle 20:00 (area gastronomica fino alle 21:00 il venerdì e sabato).
- Bressanone - Piazza Duomo dal 27 novembre 2026 al 6 gennaio 2027, dalle ore 10:00 alle 19:00 ma dal lunedì al giovedì si parte alle 11:00.
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Govone e Asti
In Piemonte si tengono due tra i mercatini più belli d’Italia. A Govone il piccolo borgo si trasforma con circa 50-60 casette in legno con artigianato e prodotti locali, la Casa di Babbo Natale, la Scuola degli Elfi e spettacoli. Ad Asti, città poco distante, si tiene il mercatino di Natale, con oltre 140 tradizionali casette di legno in piazza Alfieri. Ci sono anche la pista di pattinaggio in Piazza Statuto e la ruota panoramica.
- Date: l'edizione 2026 de Il Magico Paese di Natale a Govone e Asti si svolge dal 14 novembre al 20 dicembre 2026. Ad Asti apertura straordinaria il 13 novembre (15:00 - 20:00).
Da Verona a Bologna, gli altri mercatini più belli d’Italia
Ad Aosta si rinnova la magia del Marché Vert Noël, nella storica Piazza Chanoux e strade adiacenti. Un piccolo villaggio alpino nel cuore della città, tra bancarelle di artigianato locale e specialità gastronomiche. Restando nel Nord Italia, uno dei mercatini natalizi più amati è quello di Verona, le cui casette in legno sono ispirate al celebre “Christkindlmarkt” di Norimberga. Il centro storico, dove sorseggiare il vin brulè, è abbellito dalla grande cometa luminosa in Piazza Bra. A Bologna ci sono la tradizionale Fiera di Santa Lucia, sotto i portici di Santa Maria dei Servi in Strada Maggiore, che parte quest’anno già dal 6 novembre, oltre alla Fiera di Natale di via Altabella. In Toscana si segnala il Villaggio Tirolese ad Arezzo con oltre 30 casette e numerosi eventi.
Date:
- Aosta - Piazza Chanoux (con chalet e aree diffuse anche nelle piazze adiacenti come Roncas, Caveri e Giovanni XXIII). Dal 21 novembre 2026 al 6 gennaio 2027, dalle 10:00 alle 20:00.
- Verona - Piazza dei Signori e Piazza Bra dal 20 novembre al 27 dicembre 2026, dalle ore 10:00 alle 21:00 (venerdì e sabato fino alle 23:00).
- Bologna - Fiera di Santa Lucia, Strada Maggiore (portico Chiesa dei Servi) dal 6 novembre al 27 dicembre 2026 (dalle ore 9:00 alle 20:00). E Fiera di Natale - Via Altabella, dal 20 novembre 2026 al 6 gennaio 2027 (dalle 9:30 alle 20:00).
- Arezzo - Piazza Grande, dal 14 novembre al 27 dicembre 2026 (giovedì-domenica dalle 10:00 alle 21:00, tutti i giorni nell'ultima settimana).
Vienna e Innsbruck
Per chi ha la possibilità di spostarsi dall’Italia, uno dei mercatini natalizi più suggestivi è quello di Vienna. Il Christkindlmarket si svolge dal 13 novembre al 26 dicembre 2026 nella Piazza del Municipio (Rathausplatz). Previsti circa 150 espositori che vendono qualsiasi idea per un regalo. Ospita al suo interno anche un parco illuminato e la pista di pattinaggio su ghiaccio che resta in uso fino al 6 gennaio 2027. In Austria merita una menzione anche il mercatino di Innsbruck con le bancarelle tra le casette medievali, gli spettacoli di luci e la magia della Erzherzog-Friedrich-Straße.
Date:
- Vienna - aperto tutti i giorni dalle 10:00 alle 21.30, ma venerdì e sabato alle 22:00 (il 24 dicembre chiude alle ore 18:30).
- Innsbruck - aperto dal 13 novembre al 6 gennaio, tutti i giorni dalle 11 alle 21.
Dresda e Norimberga
Lo Striezelmarkt è uno dei più antichi mercatini natalizi al mondo: risale al 1434. Si tiene in Piazza Altmarkt dove oltre 250 espositori vendono di tutto, dai dolci ai giocattoli. Invece il Christkindlesmarkt di Norimberga, anch’esso antichissimo, è uno dei più celebri e maggiormente visitati della Germania. Oltre 200 espositori con prodotti locali, piatti e bevande tipiche. Altri imperdibili mercatini tedeschi si possono visitare a Düsseldorf, Colonia, Berlino, Amburgo e Monaco.
Date:
- Dresda - aperto dal 26 novembre al 24 dicembre 2026 in Piazza Altmarkt.
- Norimberga - aperto tutti i giorni dal 28 novembre al 24 dicembre 2026.
Zurigo
In Svizzera la meta da scegliere è Zurigo, con diversi mercatini natalizi. Il Weihnachtsmarkt Dörfli im Niederdorf è nel centro storico ed è il più antico. Quello di Sechseläutenplatz è più moderno e infine il Christkindlimarkt con il suo enorme albero natalizio.
Date: tutti i giorni dal 19 novembre al 23 dicembre 2026.
Budapest, Praga, Bruxelles, la magia delle capitali
La capitale ungherese Budapest si sta imponendo come una delle mete migliori per chi ama i mercatini natalizi. Ne vengono organizzati diversi in tutta la città. I più belli sono quello della Basilica di Santo Stefano e quello di piazza Vörösmarty. A Praga, capitale della Repubblica Ceca, ci sono ben 5 mercatini, da piazza San Venceslao al Castello fino a piazza della Repubblica. Il più grande è nella Città Vecchia. Da vedere l’enorme albero di Natale. Infine Bruxelles, con il suo mercatino Winter Wonders, con 200 bancarelle all'aperto, una ruota panoramica, una pista di pattinaggio coperta.
Date:
- Budapest, dal 13 novembre 2026 al 1° gennaio 2027.
- Praga, dal 27 novembre 2026 al 2 gennaio 2027.
- Bruxelles, dal 26 novembre 2026 al 2 gennaio 2027.
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