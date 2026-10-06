Mercatini di Natale, i più belli in Europa da visitare nel 2026

Sono tantissime le possibilità in Trentino-Alto Adige per chi ama i mercatini natalizi. A Merano le bancarelle sono posizionate nella magica passeggiata lungo il fiume Passirio. Un altro grande must è Trento, anche nota come la città del Natale. Attesi quasi 90 espositori nelle casette in legno dove poter comprare regali o mangiare piatti come i canederli o lo strudel. È consigliato parcheggiare lontano dal centro e poi farsi portare dalle navette. Anche Bressanone ha un mercatino molto apprezzato, che prevede bellissimi giochi di luce proiettati sulle facciate storiche del Duomo. Infine, per chi cerca mete alternative, si consigliano i mercatini di Ortisei, Vipiteno e Brunico.

Date:

Merano - Piazza Terme e Corso Libertà, dal 26 novembre 2026 al 6 gennaio 2027, dalle ore 10:00 alle 19:00 (ma fino alle 20:00 il venerdì, sabato e domenica).

Trento - Piazza Fiera e Piazza Mostra, dal 20 novembre 2026 al 6 gennaio 2027, dalle ore 10:00 alle 20:00 (area gastronomica fino alle 21:00 il venerdì e sabato).

Bressanone - Piazza Duomo dal 27 novembre 2026 al 6 gennaio 2027, dalle ore 10:00 alle 19:00 ma dal lunedì al giovedì si parte alle 11:00.

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Mercatino Natale di Merano - ©Ansa