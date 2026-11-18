Introduzione
L’atmosfera delle feste torna a illuminare le colline piemontesi patrimonio Unesco con la 20esima edizione de Il Magico Paese di Natale. Dal 14 novembre al 20 dicembre, i borghi di Asti e Govone si trasformano in un grande villaggio incantato, confermandosi tra le mete natalizie più amate e suggestive d'Italia e d'Europa
Quello che devi sapere
Asti e il grande mercatino in Piazza Alfieri
Il cuore pulsante dello shopping natalizio si trova ad Asti, dove la centrale Piazza Alfieri ospita un grande mercatino composto da oltre 150 caratteristiche casette in legno. Qui i visitatori possono passeggiare gratuitamente tra espositori provenienti da tutta Italia, scoprendo eccellenze dell'artigianato locale, decorazioni fatte a mano e un'ampia area dedicata allo street food e alla gastronomia tipica. Il mercatino astigiano è aperto dalle 10 alle 20 nei fine settimana del 21-22 e 28-29 novembre, per poi proseguire a dicembre dal giovedì alla domenica (3-8, 10-13 e 17-20 dicembre).
Govone, il villaggio incantato tra le colline
A pochi chilometri di distanza, il borgo di Govone offre invece un'esperienza più fiabesca, pensata soprattutto per le famiglie e i più piccoli. All'ombra dello storico Castello Reale di Govone, il villaggio delle meraviglie accoglie il pubblico con oltre 50 chalet di legno a ingresso gratuito, dove trovare idee regalo e prodotti enogastronomici del territorio. A Govone l'appuntamento è fissato dalle 10 alle 19 nei weekend del 21-22 e 28-29 novembre, durante tutto il ponte dell'Immacolata dal 5 all'8 dicembre, e nei fine settimana del 12-13 e 19-20 dicembre.
La Casa di Babbo Natale e le attrazioni per bambini
Oltre agli acquisti tra le bancarelle, Govone conquista i visitatori grazie alle sue celebri attrazioni a tema, accessibili su prenotazione. La Casa di Babbo Natale propone uno spettacolo teatrale interattivo in cui gli elfi accompagnano i bambini all'incontro con Santa Claus, mentre la Scuola degli Elfi coinvolge grandi e piccini in laboratori creativi e giochi. Imperdibile anche la visita al Castello Reale, che per l'occasione apre le sue sale sabaude addobbate a festa con un percorso dedicato alla tradizione natalizia.
San Damiano d'Asti e il Presepe vivente
Per rendere l'itinerario ancora più completo, il percorso diffuso tra le colline di Langhe, Monferrato e Roero coinvolge anche la vicina San Damiano d'Asti. Nelle giornate del 6, 8 e 13 dicembre, dalle 14 alle 19, il centro storico ospita infatti il suggestivo Presepe vivente, un emozionante viaggio nel tempo snodato tra le antiche cantine e i vicoli del paese, perfetto per chiudere in bellezza un weekend all'insegna della tradizione piemontese.