A pochi chilometri di distanza, il borgo di Govone offre invece un'esperienza più fiabesca, pensata soprattutto per le famiglie e i più piccoli. All'ombra dello storico Castello Reale di Govone, il villaggio delle meraviglie accoglie il pubblico con oltre 50 chalet di legno a ingresso gratuito, dove trovare idee regalo e prodotti enogastronomici del territorio. A Govone l'appuntamento è fissato dalle 10 alle 19 nei weekend del 21-22 e 28-29 novembre, durante tutto il ponte dell'Immacolata dal 5 all'8 dicembre, e nei fine settimana del 12-13 e 19-20 dicembre.