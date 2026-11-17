Introduzione
Uno tra i prodotti che più spesso trovano spazio nei carrelli quando si va a fare la spesa è lo yogurt greco, anche nella sua variante alla fragola. La proposta sugli scaffali dei supermercati è spesso variegata. Come muoversi, dunque, tra i vari prodotti e quale scegliere? A rispondere a queste domande ci ha pensato una particolare classifica sul tema, stilata dagli esperti di Altroconsumo.
Quello che devi sapere
La selezione di 15 diversi yogurt
Quando si acquista uno yogurt greco alla fragola, ad esempio, ci sono diversi parametri che si possono considerare. Tra questi c'è il gusto, ma anche la consistenza oppure ancora le informazioni sulle confezioni, come la scritta "0% grassi" oppure quella "senza zuccheri aggiunti". Ma quali sono, in definitiva, i prodotti che propongono i profili nutrizionali migliori? Proprio Altroconsumo ha provato a venire incontro alle esigenze dei consumatori mettendo a confronto diverse marche di yogurt per arrivare a stabilire quale, tra 15 yogurt greci alla fragola presi in esame, risultino essere i migliori per ingredienti utilizzati e valori nutrizionali.
Yogurt greco vs tradizionale
Lo yogurt greco, sottolineano gli esperti, viene spesso acquistato soprattutto per il suo contenuto proteico, di solito superiore a quello dello yogurt classico. La differenza principale consiste nel processo di lavorazione. Infatti nel corso della colatura viene eliminata una parte del siero e il prodotto diventa più denso oltre che maggiormente concentrato. Uno yogurt greco può ontenere circa 8 grammi di proteine ogni 100 grammi, contro i 4 grammi di uno tradizionale. Ma non è nemmeno sempre necessario scegliere un prodotto che propone un quantitativo proteico alto.
Le caratteristiche migliori
In realtà, sottolineano gli esperti, andrebbe osservata da vicino anche alla quantità di zuccheri, quella di grassi saturi, ma anche la presenza di edulcoranti e, in particolare, gli ingredienti utilizzati per ottenere la consistenza, il sapore e pure il colore.
Il metodo utilizzato per la classifica
Per arrivare a stilare la classifica, Altroconsumo ha analizzato le informazioni riportate sulle confezioni. Ad ogni prodotto è stato assegnato un punteggio che va da 0 a 100, attraverso un sistema che tiene conto di diversi aspetti. Per il 55% ha inciso la valutazione nutrizionale, gli additivi per il 15%, mentre un altro 15% riguarda il grado di trasformazione, valutato considerando la presenza di ingredienti tipici degli alimenti ultraprocessati. Il 10% del punteggio è stato correlato alla presenza di edulcoranti ed il 5% ha considerato la porzione. Tutto ciò ha portato ad indicare i prodotti inserendoli in cinque fasce che vanno da "molto buono" a "buono", passando per "accettabile", "scarso" e "molto scarso".
Gli esiti dell'analisi
Dei 15 prodotti presi in esame, alla fine, solamente due hanno superato gli 80 punti che permettono di collocarli nella fascia più alta, quella degli yogurti molto buoni. Gli altri 13 si sono attestati nella categoria "buono".
Il vincitore
Altroconsumo spiega che a conquistare il primo posto è Fruyo fragola 0% grassi, "con un punteggio di 82 su 100". Il prodotto propone una composizione "relativamente semplice, senza additivi, e un contenuto di proteine tra i più elevati dei prodotti confrontati: 8,3 g per 100 g di yogurt". Viene preparato con latte scremato e non contiene grassi. Le fragole rappresentano il 9% degli ingredienti, mentre a dare il colore rosa contribuisce il succo concentrato di amarena.
Il resto del podio
- FAGE TruBlend Fragola senza zuccheri aggiunti – 81/100, Molto buono.
- DELTA Yogurt Greco Autentico 0% di Grassi Fragola – 73/100, Buono.
Il resto della classifica
- BENESÌ (COOP) Yogurt greco fragola 0% grassi senza lattosio – 72/100, Buono.
- MEVGAL Yogurt Greco Magro Fragola – 68/100, Buono.
- LAND (EUROSPIN) Pathos Yogurt colato greco 0% di grassi Fragola – 66/100, Buono.
- FIOR FIORE (COOP) Yogurt greco fragola Magro 0% grassi – 65/100, Buono.
- PIACERSI (CONAD) Yogurt Greco Fragola con Pezzi di Frutta 0% di Grassi – 65/100,
- KALOS (MD) Yogurt Greco Fragola 0% di grassi – 64/100, Buono.
- KIONAS Yogurt Greco Fragola 0% di grassi – 64/100, Buono.
- PAVLAKIS Yogurt Greco Fragola in pezzi 0% grassi – 64/100, Buono.
- PAVLAKIS Yogurt Greco Senza Lattosio Fragola 0% grassi – 64/100, Buono.
- CARREFOUR EXTRA Yogurt Greco Magro Fragola – 64/100, Buono.
- MÜLLER Passione alla Greca Yogurt Magro Colato Fragola – 63/100, Buono.
- PARMALAT Zymil Yogurt alla Greca Zero Grassi Fragola – 60/100, Buono.