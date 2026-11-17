Per arrivare a stilare la classifica, Altroconsumo ha analizzato le informazioni riportate sulle confezioni. Ad ogni prodotto è stato assegnato un punteggio che va da 0 a 100, attraverso un sistema che tiene conto di diversi aspetti. Per il 55% ha inciso la valutazione nutrizionale, gli additivi per il 15%, mentre un altro 15% riguarda il grado di trasformazione, valutato considerando la presenza di ingredienti tipici degli alimenti ultraprocessati. Il 10% del punteggio è stato correlato alla presenza di edulcoranti ed il 5% ha considerato la porzione. Tutto ciò ha portato ad indicare i prodotti inserendoli in cinque fasce che vanno da "molto buono" a "buono", passando per "accettabile", "scarso" e "molto scarso".