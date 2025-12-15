Libri per bambini e non solo, 15 idee regalo da mettere sotto l'albero
Stringono i tempi per i regali natalizi, ecco quindi 15 idee per i vostri bambini. Storie di elfi e di principesse, ma anche di legnetti parlanti, di sirene, di fari natalizi... insomma idee regalo da non perdere! Buona lettura e Buon Natale!
- Stufi che Babbo Natale sia l'idolo dei bambini, stufi che le tv e i giornali parlino solo di lui, stufi del fatto che nessuno si ricordi mai di loro e del laboratorio in cui sgobbano ogni giorno per fabbricare i giocattoli. Piotr e il suo fedele vicepresidente Filip riusciranno a guidare la rivolta e a organizzare il Natale senza il vecchio barbuto e di rosso vestito? Forse non è proprio così semplice...
- Come fa Babbo Natale a consegnare tutti i regali in una notte sola? Un tempo era facile, perché i bambini erano pochi. Ma anno dopo anno diventano sempre di più, e Babbo Natale si trova nei pasticci. Ci vorrebbe proprio un’idea geniale...
- Seduti davanti al camino acceso, con una tazza di cioccolata calda in mano, leggere o ascoltare queste nove storie sarà come addentrarsi magicamente nel cuore dell’inverno, viverne tutto l’incanto, ritrovarsi a tu per tu con le creature che lo abitano, quelle fantastiche e quelle reali: fate della neve, folletti e piccoli gnomi, maestosi cervi, lupi selvatici, lepri e caprioli.
- Un grande classico torna a parlare ai lettori di oggi attraverso lo sguardo di due maestri: Lev Tolstoj e Attilio Cassinelli. 48 racconti brevi per osservare il mondo, capire gli altri, imparare da ogni esperienza: dal leone che scopre la giustizia al falcone che salva il suo re, dal corvo che mette alla prova i piccoli alla chioccia che impara a lasciarli andare. Tolstoj scriveva favole per i bambini della scuola che aveva fondato: storie semplici e intense, nate per educare senza imporre.
- La Story Dream Machine di Little Tikes è molto più di un semplice proiettore: è una macchina dei sogni pensata per accompagnare i più piccoli nel mondo incantato delle fiabe e del riposo sereno. Questo innovativo dispositivo proietta dolci storie direttamente sul soffitto o sulle pareti, creando un'atmosfera magica che stimola l'immaginazione dei bambini. Inclusi nella confezione ci sono 3 racconti animati, ognuno accompagnato da una narrazione coinvolgente.
- Nel 250° anniversario della nascita di Jane Austen, ecco la sua opera più famosa. Nella campagna inglese di inizio Ottocento, l’arrivo di un nuovo vicino, il giovane e ricco Mr. Bingley, sconvolge la vita della famiglia Bennet e delle sue cinque figlie. Tra balli, lettere, malintesi e rivelazioni, Elizabeth Bennet affronta con sguardo lucido e spirito libero le convenzioni del suo tempo, fino a scoprire che l’orgoglio e il pregiudizio possono nascondersi dove meno ci si aspetta.
- Il set Creative Construction - Set Cassetta degli Attrezzi di Little Tikes è il kit completo per piccoli costruttori pronti a mettersi all’opera! Contiene 7 utensili realistici, tra cui seghetto, chiave inglese, cacciavite, set di chiavi a bussola e una robusta cassetta porta-attrezzi, oltre a scatole con viti, tasselli e dadi esagonali.
- Venti storie vere di animali straordinari che hanno lasciato il segno nella storia e nella scienza. C’è Alex, il pappagallo che sapeva contare e riconoscere i colori; Koko, la gorilla che usava la lingua dei segni; Hans, il cavallo che “rispondeva” ai calcoli; Belka e Strelka, le prime cagnoline tornate sane dallo spazio; Cher Ami, il piccione che salvò un battaglione nella Prima guerra mondiale. Con la penna brillante di Jacopo Olivieri e lo sguardo scientifico di Caterina Spiezio.
- Donne dal canto ammaliante, splendide guerriere, uomini blu con la coda di pesce, la celebre sirenetta di Andersen... Dal Giappone al Brasile, dalla tradizione inuit a quella vudù, dieci leggende per tuffarsi tra le incredibili creature che dalla notte dei tempi popolano l’immaginazione dell’umanità, con le loro vicende spesso struggenti, e il fascino ambiguo di chi appartiene a due mondi.
- Dal pupazzo di neve allo scintillante albero di Natale, un libro ricco di speciali materiali tattili per sviluppare le capacità del bambino di riconoscere gli oggetti, guardandoli e toccandoli.
- Il droide più iconico della galassia Star Wars torna in una versione da costruire e Programmare, pensata per tutti gli appassionati della saga e del mondo STEM. Con oltre 80 componenti da assemblare, questo set offre un’esperienza immersiva che unisce meccanica, elettronica e coding nel segno dell’avventura spaziale! Attraverso l’app dedicata, l’interazione diventa ancora più coinvolgente, con tre modalità pensate per giocare e imparare.
- Sperduta nell’Atlantico, l’isola di Tornavento custodisce sogni e tempeste. Qui la piccola Tilde cresce solitaria tra libri e vento, accanto al suo unico amico, il gufo Rulfo, e a sua madre, ultima guardiana del faro. La notte della vigilia di Natale, una tempesta distrugge la lanterna del faro, lasciando le navi nell’oscurità. Inascoltata ma coraggiosa, Tilde cerca di dare il suo contributo e in questa ricerca incontra Lawrence, un ragazzo solitario come lei.
- Legnetto, un mostriciattolo tutto occhi, si è messo in viaggio per portare ai suoi amici del bosco i regali di Natale. Come sempre, il suo dono è... un legnetto! Ma non uno qualunque. C'è un Legnetto Salterello per Coniglio, un Legnetto Trova-idee per Corvo, un Legnetto Pera per Pernice. Fare un bel regalo a Pino l'abete, però, sarà più difficile del previsto, perché l'albero ha un problema speciale, che richiede una soluzione speciale. Cosa si inventerà Legnetto, questa volta?
- C'era una volta... Un mondo pieno di magia, coraggio, possibilità, speranza. Il luogo più speciale per iniziare un'avventura! Otto fiabe classiche, in un'edizione illustrata da sogno.
- Nella versione Monopoly Disney Stitch, i fan possono sperimentare il classico Monopoly con illustrazioni e temi ispirati al dolce alieno. In questa edizione, attività divertenti e affitti sulla spiaggia sostituiscono i possedimenti tradizionali. Al posto di case e alberghi, questo Monopoly gioco contiene capanne sulla spiaggia e fari.