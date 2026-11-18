La giornata porta con sé segnali incoraggianti e un ritrovato ottimismo, favorendo soprattutto i rapporti personali e familiari. In amore saprete unire sentimento e razionalità, rafforzando il legame con la persona amata e ritrovando fiducia nel futuro; sul lavoro emergeranno intuizione e creatività, qualità che vi permetteranno di distinguervi. La fortuna favorisce le scelte ponderate e i progetti costruiti con attenzione e lungimiranza.

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