L'agitazione è stata indetta dalla Cgil e interesserà tutti i lavoratori del settore pubblico e privato: previste 100 manifestazioni e cortei in tutte le città

La Cgil ha proclamato uno sciopero generale nazionale di 24 ore per la giornata di venerdì 20 novembre 2026. La protesta interesserà tutti i lavoratori pubblici e privati di numerosi comparti, dalla scuola alla sanità, passando per i trasporti e gli uffici pubblici, con possibili ripercussioni sull'erogazione dei servizi. In tutta Italia sono previste circa 100 manifestazioni tra cortei, presìdi e comizi.

Al centro dello sciopero ci sono le richieste della Cgil per un cambiamento delle politiche economiche e sociali del governo. Il sindacato sollecita aumenti salariali, rinnovi dei contratti collettivi e interventi contro l'inflazione, con l'obiettivo di recuperare il potere d'acquisto delle retribuzioni. Sul fronte previdenziale, la Confederazione chiede assegni pensionistici più adeguati, la piena rivalutazione degli importi e lo stop all'innalzamento dell'età di pensionamento. Tra le altre rivendicazioni figurano un sistema tributario maggiormente progressivo e la restituzione delle somme sottratte a lavoratori e pensionati dal cosiddetto fiscal drag, il drenaggio fiscale provocato dall'inflazione. La Cgil domanda inoltre più finanziamenti per sanità, istruzione e welfare, politiche industriali per salvaguardare l'occupazione e misure contro il lavoro precario. Particolare attenzione viene riservata alle nuove generazioni, con richieste di maggiore accessibilità agli studi e all'abitazione. Completano la piattaforma il rafforzamento della sicurezza nei luoghi di lavoro e la proposta di destinare più risorse ai servizi pubblici anziché alle spese militari.

La mobilitazione indetta dalla Cgil coinvolgerà tutte le categorie lavorative, sia pubbliche sia private, comprese le attività affidate in appalto e i servizi di supporto. L'astensione è stata proclamata per l'intera giornata lavorativa, con modalità che potranno variare in base al comparto e alle disposizioni previste per le singole categorie. Tra i settori interessati figurano istruzione, università, ricerca, sanità, pubbliche amministrazioni e trasporti. Possibili conseguenze anche per gli uffici degli enti locali e per altre attività rivolte ai cittadini. Nei servizi pubblici essenziali dovranno comunque essere assicurate le prestazioni indispensabili, secondo quanto stabilito dalla legge 146 del 1990.

La situazione nel settore scuola

Una delle principali conseguenze della giornata di protesta potrebbe riguardare le scuole di ogni ordine e grado. Il ministero dell'Istruzione e del Merito, attraverso l'avviso n. 64 del 12 novembre 2026, ha comunicato la proclamazione di diverse iniziative sindacali per l'intera giornata di venerdì 20 novembre. L'agitazione interesserà il personale del comparto Istruzione e Ricerca, con possibili ripercussioni sulla normale attività degli istituti. In base alle adesioni, potrebbero verificarsi modifiche agli orari, sospensioni delle lezioni e difficoltà nell'organizzazione dei servizi scolastici. Le famiglie dovranno quindi fare riferimento alle comunicazioni delle singole scuole per conoscere eventuali variazioni. Nel settore dell'istruzione la mobilitazione non sarà limitata alla Cgil. Alle iniziative di protesta prenderanno parte diverse sigle, tra cui USB Pubblico Impiego, FLC Cgil, SISA, S.I.D.L., Federazione Gilda Unams, CLAP e Confederazione Cobas. Sono inoltre coinvolti Sial Cobas, con l'adesione di CUB Confederazione, ADL Varese e CUB SUR, insieme a SGB, CIB Unicobas, Unicobas Scuola e Università e SSB. Le proclamazioni interesseranno, secondo le rispettive modalità, il personale docente, educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA).

I possibili disagi nei trasporti

Lo sciopero generale potrebbe determinare rallentamenti e riduzioni dei servizi di trasporto, con conseguenze per i collegamenti ferroviari e la mobilità urbana, a seconda delle adesioni e delle modalità applicabili alle singole aziende. Alla mobilitazione della Cgil si affiancherà inoltre un'agitazione nazionale proclamata da CUB Trasporti e SGB Ferrovie, prevista dalle 21 del 20 novembre alle 20 del 21 novembre per il settore ferroviario e il trasporto merci su rotaia, secondo quanto riportato dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Per alcune aziende di trasporto pubblico locale lo stop riguarderà invece la giornata del 21 novembre. Nei comparti soggetti alla normativa sui servizi essenziali resteranno operative le prestazioni minime previste dalla legge. Per conoscere le eventuali cancellazioni, le fasce protette e le variazioni della circolazione sarà necessario consultare gli aggiornamenti dei singoli operatori.

Le manifestazioni nelle principali città

Lo sciopero sarà accompagnato da circa 100 iniziative distribuite su tutto il territorio nazionale, con appuntamenti regionali e provinciali. La manifestazione principale è prevista a Roma, dove il concentramento dei partecipanti è fissato alle 9.30 in piazza Vittorio Emanuele II. A concludere il corteo sarà il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini. A Milano i manifestanti si ritroveranno alle 9 in piazza Cadorna, con l'intervento di Maria Grazia Gabrielli, mentre a Torino la partenza è programmata alle 9:30 da piazza XVIII Dicembre, alla presenza di Luigi Giove. A Bologna il corteo prenderà il via alle 9.30 da piazza dei Martiri e raggiungerà piazza del Nettuno, dove interverrà Michele De Palma. A Firenze l'appuntamento è alle 9.30 in piazza Indipendenza, con Pino Gesmundo. Le iniziative sindacali interesseranno anche numerosi capoluoghi nel resto della penisola. A Napoli il ritrovo è previsto alle 9 in piazza Mancini, con arrivo in piazza Matteotti. Alla stessa ora partiranno i cortei di Bari, da piazza Giovanni XXIII, e di Palermo, da piazza Marina, dove le conclusioni si terranno in piazza Verdi con Serena Sorrentino. A Cagliari la manifestazione regionale comincerà alle 9 in piazza Giovanni XXIII, con la partecipazione di Christian Ferrari. A Perugia il concentramento è fissato alle 9 in piazza Partigiani, mentre a Genova i partecipanti si riuniranno alle 9.30 nei pressi della Stazione Marittima. In Veneto sono previste mobilitazioni, tra le altre, a Venezia, Padova, Verona, Vicenza e Treviso. Ulteriori cortei si svolgeranno in numerose città italiane, con possibili modifiche temporanee alla viabilità lungo i percorsi interessati.