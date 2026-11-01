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Scioperi, manifestazioni e proteste in programma a novembre: calendario e date

Cronaca
©IPA/Fotogramma

Introduzione

Nel corso di questo mese sono previste diverse mobilitazioni, in primis nel settore dei trasporti. Il 21 novembre previsto uno sciopero generale: interessati tutti i lavoratori del settore pubblico e privato inclusi coloro che operano nel trasporto pubblico locale e in ambito ferroviario. Tra le altre mobilitazioni si segnalano quelle dell'11 novembre, che interesserà il settore delle telecomunicazioni e quella del 23 novembre che invece riguarderà i lavoratori della società Iren.

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Quello che devi sapere

AMT Genova - 9 novembre

Il 9 novembre previsto uno sciopero di 4 ore, dalle 11.30 alle 15.30, convocato dal settore Ost Cub Trasporti: interessati i lavoratori dell’azienda di trasporto pubblico locale Amt di Genova.
 

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Sciopero Italo - 9 novembre

Filt Cgil, Fit Cisl, Ugl ferrovieri, Fast Confsal e Orsa ferrovie hanno annunciato per “lunedì 9 novembre sciopero nazionale di tutto il personale ferroviario di Italo Ntv dalle 9:01 alle 16:59". Come spiegano i sindacati nel comunicato, “dopo mesi di trattative nei quali si sono susseguiti incontri, proposte e tentativi di mediazione, che hanno determinato rigidità e nessuna risposta nel confronto per il rinnovo contrattuale". L’agitazione nasce “per chiedere aumenti salariali e un rinnovo contrattuale adeguato. Chiediamo interventi di miglioramento normativo per il personale equipaggi, per le criticità salariali del personale di stazione, garanzie nei processi di ristrutturazione per il personale di staff e risposte concrete su previdenza e genitorialità”, spiegano le sigle.
 
 

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Telecomunicazioni - 11 novembre

L'11 novembre sarà invece la volta dello sciopero nazionale nel settore delle telecomunicazioni proclamato per l'intera giornata da Ugl telecomunicazioni e da Slc Cgil, Fistel Cisl, Uilfpc Uil.

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ATM Milano - 13 novembre

Per il 13 novembre il settore Al Cobas ha convocato una mobilitazione di 24 ore che interesserà il trasporto pubblico milanese: lo sciopero dei lavoratori dell’ATM sarà da 0:00 alle 23:59. Dovrebbero essere garantite le consuete fasce di garanzia.

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ATVO Venezia - 13 novembre

Altra mobilitazione prevista il 13 novembre quella dei lavoratori ATVO di Venezia: da 0:00 alle 23:59 possibili disservizi nel servizio di bus attivo nel capoluogo veneto.

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AMTAB Bari - 14 novembre

Il giorno seguente, il 14 novembre, previsto uno sciopero di 24 ore dei lavoratori della società AMTAB, l’azienda di trasporto pubblico locale di Bari.

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Sciopero generale - 20 novembre

Il 20 novembre previsto uno sciopero generale: a essere interessati numerosi comparti del pubblico impiego, tra cui scuola, università e ricerca, sanità, amministrazioni centrali e locali, autorità indipendenti, Presidenza del Consiglio, Regioni a statuto speciale e Province autonome, oltre al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco.
 
Nel settore dell’istruzione, la mobilitazione interesserà insegnanti, dirigenti scolastici e personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA).
 
Per quanto riguarda i trasporti, il personale ferroviario e quello addetto al trasporto merci su rotaia si fermeranno per 23 ore, dalle 21 del 20 novembre alle 20 del 21 novembre. Nel trasporto pubblico locale, invece, l’astensione dal lavoro riguarderà l’intero turno di servizio del 21 novembre, nel rispetto delle fasce di garanzia previste dalla normativa.

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ENAV Milano Malpensa - 22 novembre

Il 22 novembre giornata difficile per chi viaggia in aereo: i lavoratori della società ENAV di Milano Malpensa aderiranno allo sciopero di RSA Fast, Confsal e Av per 24 ore, da 0:01 alle 23:59.

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Sicuritalia IVRI Marco Polo Venezia - 22 novembre

Sempre il 22 novembre previsto anche uno sciopero dei lavoratori della sicurezza di Sicuritalia IVRI all’aeroporto Marco Polo di Venezia: l’agitazione sarà di 24 ore, da 0:00 alle 23:59.

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Iren - 23 novembre

Il 23 novembre è previsto lo sciopero dei dipendenti Iren, proclamato da Filctem Cgil, Femca Cisl, Flaei Cisl e Uiltec Uil. 

 

Per approfondire: Lo scioperometro di Sky TG24

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