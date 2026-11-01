Filt Cgil, Fit Cisl, Ugl ferrovieri, Fast Confsal e Orsa ferrovie hanno annunciato per “lunedì 9 novembre sciopero nazionale di tutto il personale ferroviario di Italo Ntv dalle 9:01 alle 16:59". Come spiegano i sindacati nel comunicato, “dopo mesi di trattative nei quali si sono susseguiti incontri, proposte e tentativi di mediazione, che hanno determinato rigidità e nessuna risposta nel confronto per il rinnovo contrattuale". L’agitazione nasce “per chiedere aumenti salariali e un rinnovo contrattuale adeguato. Chiediamo interventi di miglioramento normativo per il personale equipaggi, per le criticità salariali del personale di stazione, garanzie nei processi di ristrutturazione per il personale di staff e risposte concrete su previdenza e genitorialità”, spiegano le sigle.