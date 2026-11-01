Scioperi, manifestazioni e proteste in programma a novembre: calendario e dateCronaca
Introduzione
Nel corso di questo mese sono previste diverse mobilitazioni, in primis nel settore dei trasporti. Il 21 novembre previsto uno sciopero generale: interessati tutti i lavoratori del settore pubblico e privato inclusi coloro che operano nel trasporto pubblico locale e in ambito ferroviario. Tra le altre mobilitazioni si segnalano quelle dell'11 novembre, che interesserà il settore delle telecomunicazioni e quella del 23 novembre che invece riguarderà i lavoratori della società Iren.
Quello che devi sapere
AMT Genova - 9 novembre
Sciopero Italo - 9 novembre
Telecomunicazioni - 11 novembre
L'11 novembre sarà invece la volta dello sciopero nazionale nel settore delle telecomunicazioni proclamato per l'intera giornata da Ugl telecomunicazioni e da Slc Cgil, Fistel Cisl, Uilfpc Uil.
ATM Milano - 13 novembre
ATVO Venezia - 13 novembre
AMTAB Bari - 14 novembre
Sciopero generale - 20 novembre
ENAV Milano Malpensa - 22 novembre
Sicuritalia IVRI Marco Polo Venezia - 22 novembre
Iren - 23 novembre
Il 23 novembre è previsto lo sciopero dei dipendenti Iren, proclamato da Filctem Cgil, Femca Cisl, Flaei Cisl e Uiltec Uil.
Per approfondire: Lo scioperometro di Sky TG24