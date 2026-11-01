Sciopero, Cgia: "Costo per il Paese vicino a 1 miliardo di euro"

La simulazione della Cgia è costruita ipotizzando una produttività media per lavoratore pari a quella nazionale, indipendentemente dai settori economici coinvolti, che presentano livelli di produttività differenti. Nel calcolo si presume inoltre che i lavoratori autonomi non si siano assentati e abbiano mantenuto la stessa produttività media anche in assenza, totale o parziale, dei propri dipendenti. La stima riguarda la perdita di valore aggiunto giornaliero e non comprende i costi indiretti. Questi ultimi riguardano gli effetti dello sciopero su cittadini, imprese, conti pubblici e lavoratori. Anche il solo annuncio di una mobilitazione può condizionare il comportamento degli utenti dei servizi pubblici, spingendo alcune persone a rinunciare agli spostamenti per il timore di disagi, anche quando i mezzi circolano regolarmente. Per le imprese, in particolare quelle pubbliche, la riduzione delle ore lavorate comporta una perdita di produttività e può tradursi in minori entrate fiscali e contributive.