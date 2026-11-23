In ogni caso, gli stranieri sono sempre più protagonisti nel turismo sulla neve secondo le stime di Jfc. Il desiderio di neve resta altissimo - il 70% degli italiani intende fare una vacanza in montagna - ma la scelta è sempre più ponderata, attenta al prezzo e legata all’ultimo momento: ad oggi, di questi, ha già prenotato il 34,4%. Il quadro economico pesa sulle famiglie italiane: ad ottobre l'inflazione è salita al 5,4% e a settembre l’indice di fiducia dei consumatori è sceso a 91,2 punti.

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