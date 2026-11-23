Vacanze sulla neve 2026-2027, costi in aumento del 5,6%: italiani più attenti alla spesaEconomia
Introduzione
La stagione sciistica 2026-27 si apre all'insegna dei rincari: secondo Jfc, una vacanza sulla neve costerà in media il 5,6% in più. Aumentano alberghi, ristoranti e skipass, con tariffe giornaliere fino a 89 euro. Secondo Assoutenti, in cinque anni i prezzi degli skipass sono saliti fino al 43%. E gli italiani cercano soluzioni più economiche, mentre cresce la presenza dei turisti stranieri.
Quello che devi sapere
Vacanze sulla neve, i costi salgono
Trascorrere un soggiorno invernale sulla neve costerà, nell'inverno 2026-2027, in media il 5,6% in più rispetto allo scorso inverno secondo le stime dell'Osservatorio italiano del turismo montano di Jfc. Gli aumenti più elevati riguardano i weekend e i periodi di alta stagione negli alberghi (+8,2%) e i servizi di bar e ristorazione (+7,9%); le camere e i servizi alberghieri crescono del +6,6%, gli skipass del +4,6%, le scuole di sci del +3,4%, mentre le settimane bianche restano quasi stabili (+0,8%). Per una settimana bianca, la spesa media di un adulto sarà di 1.573 euro (+1,8%), mentre una famiglia di tre persone spenderà circa 4.101 euro (+2,1%). Un weekend sulla neve comporterà un costo medio di 669 euro per un adulto (+7,6%) e 1.899 euro per una famiglia (+7,1%).
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Capodanno sold-out, ma...
Dal 30 dicembre al 3 gennaio le destinazioni alpine ed appenniniche vivranno il loro vero sold out annuale: piste affollate, ristoranti full, alberghi, ville e appartamenti a prezzi altissimi, après-ski presi d’assalto. Positive anche le attese per l'Epifania e per il Carnevale, che il 34,5% degli operatori giudica ottimo, mentre per il Natale il 16,7% degli operatori prevede un andamento scarso. Preoccupano invece le settimane bianche: un operatore su tre esprime forte timore, a conferma della tendenza verso soggiorni sempre più brevi. Nel complesso, il 62,7% degli operatori giudica positiva la stagione.
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Italiani più prudenti
In ogni caso, gli stranieri sono sempre più protagonisti nel turismo sulla neve secondo le stime di Jfc. Il desiderio di neve resta altissimo - il 70% degli italiani intende fare una vacanza in montagna - ma la scelta è sempre più ponderata, attenta al prezzo e legata all’ultimo momento: ad oggi, di questi, ha già prenotato il 34,4%. Il quadro economico pesa sulle famiglie italiane: ad ottobre l'inflazione è salita al 5,4% e a settembre l’indice di fiducia dei consumatori è sceso a 91,2 punti.
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Risparmio e soggiorni più brevi
Gli italiani insomma non rinunciano alla neve, ma cercano di risparmiare: pranzo al sacco al posto del rifugio, appartamento invece dell’hotel, skipass plurigiornaliero invece del settimanale. Cresce invece la clientela internazionale: in tre stagioni l’indice di internazionalizzazione è passato dal 44,9% al 51,4%. I maggiori flussi sono attesi dalla Polonia (indicata dal 23,2% degli operatori), dalla Germania (13,9%) e dalla Repubblica Ceca (13,6%), mentre i maggiori indici di crescita arriveranno da Polonia, Repubblica Ceca e Stati Uniti. Gli ospiti stranieri soggiorneranno mediamente 6,4 notti, gli italiani 4,1.
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Meno sciatori, cala lo snowboard
Il noleggio di attrezzature sportive si conferma una scelta diffusa: le attrezzature noleggiate rappresenteranno il 64,2% del totale circolante sulle piste. Gli sciatori italiani trascorreranno in montagna in media 21,9 giornate (-9,1% rispetto alla scorsa stagione), di cui 18,8 dedicate allo sci, con 4 ore e 20 minuti al giorno sugli sci. Dopo anni di crescita cala leggermente il numero degli italiani che praticano almeno una disciplina sportiva sulla neve: nell'inverno 2026/2027 saranno 4 milioni 271 mila, 8.500 in meno rispetto alla scorsa stagione. È la prima flessione nel periodo post Covid, legata soprattutto al costo della vacanza per le famiglie e all’abbandono dello sci da parte di una quota di baby boomer. Stabile lo sci alpino (2.588.500 praticanti), in calo lo snowboard (-15,3%) e lo scialpinismo (-3,9%), in crescita il freestyle (+14,4%) e le altre discipline (+57,1%).
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Skipass, rincari fino al 43%
"Anche quest'anno sciare in Italia comporterà una spesa maggiore per gli appassionati della neve, con rincari di skipass, alberghi e ristoranti registrati in tutte le principali località montane del paese". Lo denuncia Assoutenti che, in vista dell'avvio della nuova stagione sciistica, ha realizzato un report confrontando l'andamento delle tariffe skipass applicate dal 2021 a oggi sottolineando come rispetto a 5 anni fa i rincari possono arrivare al +43%.
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Il biglietto giornaliero
Nel dettaglio il costo per un biglietto giornaliero per la stagione invernale 2026/2027 è salito in tutte le località più note, e raggiunge quota 89 euro ad adulto presso gli impianti del consorzio Dolomiti Superski, 75 euro a Courmayeur, 72 euro al Civetta, 69 euro al Sestriere - analizza Assoutenti - Rispetto le tariffe praticate lo scorso anno, l’aumento più pesante si registra presso gli impianti di Courmayeur, che segnano +8,7%, +5,2% a La Thuile, +5% a Bormio, +4,5% quelli della Vialattea.
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Gli abbonamenti stagionali
Sul fronte degli abbonamenti stagionali, un adulto in alta stagione arriva a spendere quest'anno 1.590 euro per gli skipass dei comprensori della Valle d’Aosta, spesa che sale a 1.876 euro se a questi si aggiungono gli impianti dello Zermatt. Servono 1.300 euro sulla Vialattea, 990 euro per il Dolomiti Superski (se acquistato in prevendita entro il 24 dicembre), 980 euro a Livigno. Per gli abbonamenti i rincari rispetto allo scorso anno variano dal +1,6% di Livigno e arrivano a un massimo di +5% in Valle d'Aosta.
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Il confronto 2026 vs 2021
La vera nota dolente arriva nel confronto con i prezzi degli skipass praticati nel 2021: rispetto a 5 anni fa per il biglietto giornaliero i rincari arrivano oggi al +43,3% a Livigno, +37% a Bormio, +36,6% sulla Vialattea, +33,9% a Courmayeur, +32,8% il Dolomiti Superski. Per gli abbonamenti stagionali gli aumenti in 5 anni segnano +34,7% in Valle d’Aosta, +24,5% a Livigno, quasi +20% al Civetta.
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