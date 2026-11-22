Introduzione
Il periodo tra Natale e Capodanno permette di fare una pausa dalla routine lavorativa e concedersi una vacanza di pochi giorni o anche più. In questo periodo, sono in tanti a voler partire alla scoperta di alcune delle città più famose d’Europa che, in questo periodo, brillano di una luce diversa tra mercatini tradizionali, strade illuminate, concerti e festeggiamenti locali. TUI Musement, azienda leader nei tour e nelle attività, ha analizzato le tendenze di ricerca su Google legate a queste festività per individuare le città europee più popolari per le vacanze di Natale. Il risultato è una selezione di 20 località che offrono esperienze uniche durante il mese di dicembre.
Quello che devi sapere
Dublino al decimo posto
In decima posizione nella lista delle mete più cercate c’è Dublino in Irlanda con oltre 105.000 ricerche online. Oltre alle tradizionali luminarie di Grafton Street e ai concerti dei canti di Natale nella cattedrale di San Patrizio, la Guinness Storehouse, una delle attrazioni turistiche più popolari della città, si unisce ai festeggiamenti con una programmazione speciale, che include decorazioni natalizie, esibizioni musicali dal vivo e proposte gastronomiche di stagione.
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Budapest nona
In nona posizione c'è Budapest in Ungheria. Budapest attrae sicuramente per le sue terme Széchenyi che durante l'inverno offrono una delle esperienze più caratteristiche della città. Le piscine all'aperto con acqua calda sono ideali per scaldarsi e rilassarsi dopo una passeggiata al mercatino di Natale della basilica di Santo Stefano. Al calar della sera, le crociere sul Danubio permettono di scoprire un altro volto della città, grandi protagonisti il Parlamento e i ponti illuminati.
Praga ottava
In ottava posizione c'è invece Praga. Per immergersi nell'atmosfera festiva di Praga, i visitatori possono salire sulla Torre del Municipio della Città Vecchia, da cui ammirare il mercatino di Natale, i tetti di Praga e il grande albero illuminato della piazza. Un'altra delle tradizioni più curiose del periodo è l'accensione delle lampade a gas di Ponte Carlo, a cura di un lampionaio in costume d’epoca.
Roma settima
Roma è uno spettacolo tutto l’anno e anche durante le festività natalizie sono in tanti a volerla visitare. Oltre ad assaggiare i dolci tipici del periodo, i viaggiatori possono abbinare la visita ai principali monumenti di Roma a tradizioni ed esperienze tipiche della stagione, come passeggiare per il mercatino di Piazza Navona, scoprire i presepi di Piazza San Pietro o assistere a un concerto di canzoni natalizie e arie d’opera.
Amsterdam sesta
Altra meta altamente cercata è Amsterdam nei Paesi Bassi. Una delle principali attrattive del periodo è l'Amsterdam Light Festival, che quest'anno festeggia la 15ª edizione e permette di scoprire installazioni artistiche luminose lungo i canali, sia a piedi che in barca. I mercatini natalizi di Museumplein e la pista di pattinaggio sul ghiaccio accanto al Rijksmuseum sono altre proposte imperdibili per godersi l'atmosfera festosa della città.
Strasburgo quinta
In top 5 c’è Strasburgo in Francia, anche nota come “Capitale del Natale” con otto mercatini distribuiti nel centro storico, tra cui il famoso Christkindelsmärik. A questi si aggiunge lo spettacolare albero di Natale di Place Kléber, alto circa 30 metri. Per completare il viaggio, vale la pena visitare anche i mercatini di altre località dell’Alsazia.
Vienna quarta
Con i suoi tradizionali mercatini, Vienna in Austria non può che essere tra i primi posti della classifica. Quello natalizio è uno dei periodi migliori per vivere l’atmosfera magica della città. Da visitare i mercatini di Rathausplatz, di fronte al Municipio, e quello del Palazzo di Schönbrunn, oltre ai concerti di musica classica organizzati in luoghi storici che rappresentano un altro appuntamento imperdibile. A Capodanno la festa si sposta nelle strade con il Sentiero di San Silvestro (Silvesterpfad), che riempie il centro di musica e atmosfera festosa.
Edimburgo terza
Il bronzo va ad Edimburgo. Il centro storico si trasforma in una fiaba di Natale, con il tradizionale mercatino di East Princes Street Gardens, le giostre e le vetrine decorate. Ma una delle principali attrazioni del periodo è l'Hogmanay, la festa scozzese di Capodanno, che arricchisce la città con concerti, feste di strada ed eventi, come la processione delle torce e i fuochi d'artificio sul castello.
Parigi al secondo posto
Al secondo posto si conquista l’argento Parigi, in Francia. Dopo quasi dieci anni di assenza, il mercatino di Natale degli Champs-Élysées torna a essere una delle attrazioni ella capitale francese più visitate di questo periodo dell'anno. A questa proposta si aggiungono i tour in autobus scoperto per ammirare le luminarie della città, con tappe in luoghi iconici come l'Opéra Garnier e la Torre Eiffel. L'offerta si completa con le esperienze gastronomiche, come i tour natalizi a Saint-Germain-des-Prés, che permettono di assaggiare specialità tipiche e scoprire tradizioni come quella dei '13 dessert'.
Londra prima
Al vertice della classifica c’è Londra, nel Regno Unito, comparsa in oltre 272.300 ricerche correlate a Natale e Capodanno. In questo periodo le luci di Oxford Street e Regent Street, le vetrine decorate e Winter Wonderland trasformano la città. Il Tamigi offre invece una prospettiva diversa da cui vedere le attrazioni di Londra. A bordo di una crociera, i viaggiatori possono brindare con vin brûlé ammirando i monumenti illuminati, bere un tè pomeridiano a tema natalizio o salutare l'anno passato con una cena speciale e la vista sui celebri fuochi d'artificio sul fiume.
Le città italiane nella Top 20
Oltre a Roma, la classifica include altre due città italiane. Con più di 51.600 ricerche, Venezia occupa il 14º posto. Gli alberi di Natale di Piazza San Marco e di Piazza Ferretto, le luci che illuminano il centro storico, le piste di pattinaggio sul ghiaccio e un ampio programma di attività rendono questo periodo un'occasione speciale per visitare la città. Segue a breve distanza Milano che, con oltre 49.000 ricerche, si colloca al 15º posto. Tra le principali attrazioni natalizie spiccano l'albero e il mercatino di Piazza Duomo, oltre alle spettacolari decorazioni di Galleria Vittorio Emanuele II. A queste si aggiungono la tradizionale Fiera degli Oh Bej! Oh Bej!, che si tiene in zona Castello Sforzesco, e il Villaggio delle Meraviglie, con attrazioni e attività per tutta la famiglia.
La classifica delle 20 destinazioni più cercate per Natale e Capodanno
L’analisi per stilare la classifica ha incluso tutte le città europee con più di 150.000 abitanti. Per ogni destinazione è stata calcolata la somma del volume delle ricerche su Google relative a “Christmas in [città]” e “New Year in [città]”. Il periodo analizzato copre 12 mesi, da novembre 2025 a ottobre 2026. Ecco la classifica completa delle 20 mete più cercate:
- Londra: 272.320 ricerche
- Parigi: 252.800 ricerche
- Edimburgo: 173.840 ricerche
- Vienna: 158.270 ricerche
- Strasburgo: 140.560 ricerche
- Amsterdam: 139.630 ricerche
- Roma: 126.750 ricerche
- Praga: 113.050 ricerche
- Budapest: 110.510 ricerche
- Dublino: 105.620 ricerche
- Copenaghen: 90.680 ricerche
- Barcellona: 71.020 ricerche
- Manchester: 62.720 ricerche
- Venezia: 51.680 ricerche
- Milano: 49.140 ricerche
- Berlino: 48.920 ricerche
- Madrid: 47.590 ricerche
- Monco di Baviera: 43.550 ricerche
- Liverpool: 39.390 ricerche
- Lisbona: 39.330 ricerche.
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