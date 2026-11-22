Introduzione

Il periodo tra Natale e Capodanno permette di fare una pausa dalla routine lavorativa e concedersi una vacanza di pochi giorni o anche più. In questo periodo, sono in tanti a voler partire alla scoperta di alcune delle città più famose d’Europa che, in questo periodo, brillano di una luce diversa tra mercatini tradizionali, strade illuminate, concerti e festeggiamenti locali. TUI Musement, azienda leader nei tour e nelle attività, ha analizzato le tendenze di ricerca su Google legate a queste festività per individuare le città europee più popolari per le vacanze di Natale. Il risultato è una selezione di 20 località che offrono esperienze uniche durante il mese di dicembre.