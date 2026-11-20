Introduzione
Durante le festività, la Toscana si veste di magia: le piazze, i palazzi storici e i monumenti rinascimentali diventano palcoscenico di spettacoli luminosi che trasformano i suoi centri in un museo a cielo aperto. A Firenze proiezioni artistiche e installazioni multimediali raccontano il Natale attraverso colori, forme e immagini ispirate alla tradizione, ma con uno sguardo contemporaneo e sostenibile. Le luci di Natale del capoluogo toscano saranno accese a partire dall’8 dicembre e accompagneranno cittadini e turisti fino al 6 gennaio 2027, con uno spettacolo notturno ogni sera dalle 17:30 alle 24. Il cuore del Natale fiorentino è il tradizionale mercatino in stile tedesco situato davanti alla basilica di Santa Croce mentre la rassegna "Arezzo Città del Natale" trasforma l'intero centro storico della cittadina toscana in un villaggio tirolese con espositori provenienti da Tirolo, Austria e Germania e specialità gastronomiche come stinco, polenta, brezel, raclette e birre artigianali.
Quello che devi sapere
Weihnachtsmarkt, da 25 anni in Piazza Santa Croce
Il Weihnachtsmarkt in Piazza Santa Croce è l'evento principale del Natale fiorentino. Giunto alla sua 25ª edizione e organizzato da ANVA e Confesercenti Firenze, porta oltre 50 caratteristiche casette di legno nella piazza dominata dalla Basilica di Santa Croce dal 14 novembre al 20 dicembre. Gli stand propongono artigianato artistico, addobbi natalizi, candele, articoli in pelle e specialità gastronomiche europee e toscane come vin brulé, brezel, bratwurst, ricciarelli e panforte. Il programma include la casetta di Babbo Natale per la consegna delle letterine, oltre a musica dal vivo, cori natalizi e spettacoli di sbandieratori durante i fine settimana. L'accesso all'area del mercatino è completamente libero e gratuito. Le casette restano aperte con orario continuato dalle 10 alle 22 nei giorni feriali mentre nei festivi la chiusura è prolungata alle 23.
Atmosfere nordiche per lo Joulutori al The Social Hub
Torna anche quest'anno al The Social Hub in Viale Spartaco Lavagnini lo Joulutori, il mercatino di Natale nordico con design scandinavo, artigianato e idee regalo. Giunta alla sua quarta edizione, la manifestazione è curata da Firenzen Suomi-Seura, l'Associazione Culturale Italo-Finlandese, ed è in programma per il 28 e il 29 novembre. Sono presenti circa 40 espositori con oggetti fatti a mano, ceramiche, capi sartoriali, decorazioni natalizie, libri e giocattoli ispirati alla tradizione del Grande Nord. Il programma include workshop creativi e attività pensate sia per gli adulti che per i bambini.
Fierucola dell'Immacolata in Piazza della Santissima Annunziata
Dalle 9 alle 19 di martedì 8 dicembre, in Piazza della Santissima Annunziata a Firenze, si svolgerà la Fierucola dell'Immacolata con banchi di piccoli produttori agricoli biologici e biodinamici, artigianato manuale realizzato con materiali naturali e spazi dedicati alle associazioni di volontariato e alla tutela ambientale. Edizione invernale de La Fierucola, lo storico mercato contadino e artigianale nato a Firenze nel 1984 per iniziativa dell'intellettuale fiorentino Giannozzo Pucci, a differenza dei classici mercatini natalizi commerciali, la Fierucola dell'Immacolata seleziona esclusivamente piccoli agricoltori biologici o biodinamici e artigiani che lavorano materiali naturali a mano. Oltre all'esposizione dei banchi, la manifestazione include presentazioni di libri, incontri sull'ecologia e laboratori dimostrativi di antichi mestieri per adulti e bambini.
Nataleperfile a Palazzo Corsini
Da venerdì 11 a domenica 13 dicembre (con orario continuato dalle 10 alle 19 e con ingresso gratuito), si svolgerà la 23ª edizione di Nataleperfile nelle sale storiche di Palazzo Corsini, con accesso da Lungarno Corsini 8. L'iniziativa è organizzata da FILE - Fondazione Italiana di Leniterapia ETS per raccogliere fondi destinati all'assistenza gratuita ai malati gravi e alle loro famiglie sul territorio. Oltre 30 gli espositori con proposte regalo di moda, accessori, cosmetica, design, articoli per la casa ed enogastronomia. Tra i banchi istituzionali curati direttamente dai volontari si trovano da sempre il Panettoneperfile e il Pandoroperfile, dolci artigianali diventati il simbolo storico della campagna natalizia della Fondazione, affiancati da lotterie benefiche e spazi ristoro come il File Cafè.
Arezzo, il Villaggio Tirolese più grande d'Italia
Arezzo e i suoi Mercatini di Natale sono stati inseriti nella top ten delle destinazioni natalizie europee (Best 10 Christmas Escapes In Italy 2026 Per European Best Destinations). Un riconoscimento per il mercato natalizio toscano, che fa di Arezzo una tappa assolutamente da non perdere per il prossimo Natale. Nella cittadina toscana si svolge il Villaggio Tirolese in Piazza Grande dal 14 novembre al 27 dicembre (nell'ambito di Arezzo Città del Natale, attiva fino al 6 gennaio 2027), oltre alla storica Fiera Antiquaria di Arezzo (ultimo appuntamento dell'anno il 5–6 dicembre). Oltre 40 casette in legno con espositori da Tirolo, Austria e Germania, artigianato, decorazioni e specialità gastronomiche come speck, brezel caldi con formaggio e Kaiser Schmar sono i protagonisti della manifestazione in corso nel centro della cittadina toscana. Giunto all'11esima edizione, il Villaggio Tirolese di Arezzo è il più grande mercato tirolese d'Italia. E nei giorni di apertura del Villaggio le grandi proiezioni luminose, Big Lights Show, dalle ore 17: uno spettacolo unico con l’accensione delle luci sui palazzi e sui monumenti di piazza Grande.
Gli eventi di Arezzo Città del Natale
Oltre a Piazza Grande, il programma di Arezzo Città del Natale include diverse attrazioni nel centro storico (alcune aperte fino al 6 gennaio 2027):
- Casa di Babbo Natale e Fortezza del Natale. Allestita nella Fortezza Medicea su oltre 10.000 mq, con planetario, villaggio Lemax e installazioni;
- Lego Brick House. Esposizione con oltre 40 opere in mattoncini al Palazzo di Fraternita dei Laici;
- Eventi speciali e mercatini diffusi. Tra gli appuntamenti in calendario figurano i Christmas Balloons in Piazza Sant'Agostino (22 novembre) e la Christmas Parade (29 novembre), affiancati dai mercatini in Piazza San Jacopo, Piazza Risorgimento e Piazza Guido Monaco