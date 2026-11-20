Introduzione

Durante le festività, la Toscana si veste di magia: le piazze, i palazzi storici e i monumenti rinascimentali diventano palcoscenico di spettacoli luminosi che trasformano i suoi centri in un museo a cielo aperto. A Firenze proiezioni artistiche e installazioni multimediali raccontano il Natale attraverso colori, forme e immagini ispirate alla tradizione, ma con uno sguardo contemporaneo e sostenibile. Le luci di Natale del capoluogo toscano saranno accese a partire dall’8 dicembre e accompagneranno cittadini e turisti fino al 6 gennaio 2027, con uno spettacolo notturno ogni sera dalle 17:30 alle 24. Il cuore del Natale fiorentino è il tradizionale mercatino in stile tedesco situato davanti alla basilica di Santa Croce mentre la rassegna "Arezzo Città del Natale" trasforma l'intero centro storico della cittadina toscana in un villaggio tirolese con espositori provenienti da Tirolo, Austria e Germania e specialità gastronomiche come stinco, polenta, brezel, raclette e birre artigianali.