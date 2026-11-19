Introduzione

La migliore Pasticceria dell'Anno secondo il Gambero Rosso si trova nel Cilento, a Piaggine, in provincia di Salerno. È la Pasticceria Agricola Cilentana Pietro Macellaro, premiata nell'edizione 2027 della guida Le migliori Pasticcerie d'Italia. La pubblicazione, giunta alla sedicesima edizione, raccoglie 639 indirizzi in tutta Italia, di cui 73 nuovi ingressi. Sono 39 le insegne che hanno ottenuto le Tre Torte, il massimo riconoscimento, con sei nuove entrate. Ecco tutti i premi speciali e le novità della guida.