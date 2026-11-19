Gambero Rosso, 39 le migliori pasticcerie d'Italia nel 2026: primo posto in CampaniaLifestyle
Introduzione
La migliore Pasticceria dell'Anno secondo il Gambero Rosso si trova nel Cilento, a Piaggine, in provincia di Salerno. È la Pasticceria Agricola Cilentana Pietro Macellaro, premiata nell'edizione 2027 della guida Le migliori Pasticcerie d'Italia. La pubblicazione, giunta alla sedicesima edizione, raccoglie 639 indirizzi in tutta Italia, di cui 73 nuovi ingressi. Sono 39 le insegne che hanno ottenuto le Tre Torte, il massimo riconoscimento, con sei nuove entrate. Ecco tutti i premi speciali e le novità della guida.
Quello che devi sapere
Pasticceria dell'Anno 2027: vince Pietro Macellaro nel Cilento
Il riconoscimento di Pasticceria dell'Anno va alla Pasticceria Agricola Cilentana Pietro Macellaro di Piaggine, in provincia di Salerno. L'insegna campana era già presente tra le eccellenze premiate nelle precedenti edizioni della guida e conquista quest'anno uno dei riconoscimenti speciali più importanti.
Il premio valorizza una realtà che porta nel nome il legame con il territorio cilentano, in un'edizione che dedica particolare attenzione al rapporto tra tradizione, materie prime e nuove tecniche della pasticceria contemporanea.
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Le migliori pasticcerie d'Italia 2027: sei nuove Tre Torte
Sono 39 le pasticcerie che hanno conquistato le Tre Torte del Gambero Rosso, il massimo riconoscimento previsto dalla guida. Sei insegne entrano per la prima volta nel gruppo delle eccellenze:
- Tisti Pasticceria & Tea Room – Domodossola (Verbano-Cusio-Ossola)
- Antoniazzi – Bagnolo San Vito (Mantova)
- Maritani – Staranzano (Gorizia)
- Regina di Quadri – Bologna
- Patalani – Viareggio (Lucca)
- Tommaso Foglia – Nola (Napoli)
Le sei novità rappresentano territori diversi, dal Piemonte alla Campania, passando per Lombardia, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna e Toscana.
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I premi speciali: dal Pasticcere Emergente alla Novità dell'Anno
Accanto alle Tre Torte, il Gambero Rosso assegna diversi riconoscimenti dedicati ai professionisti e alle insegne che si distinguono per innovazione, specializzazione e valorizzazione delle tradizioni locali.
Il premio Pasticcere Emergente va a Danny Zazzini di Moer - Alta Pasticceria e Gelato, a Lanciano, in provincia di Chieti. Loretta Fanella, a Livorno, conquista invece il riconoscimento Novità dell'Anno.
Per la pasticceria salata vengono premiate due insegne: Le Levain a Roma e Dolciarte ad Avellino.
Il premio Pasticceria e Territorio va invece a Pietro Romanengo fu Stefano, storica insegna di Genova, e a Oscar 1965 di Palermo.
I grandi maestri che hanno fatto la storia della pasticceria
In occasione del quarantesimo anniversario del Gambero Rosso, la guida dedica un riconoscimento speciale a cinque professionisti che hanno contribuito alla storia e all'evoluzione della pasticceria italiana.
I premiati sono Iginio Massari, Achille Zoia, Gino Fabbri, Paolo Sacchetti e Corrado Assenza.
La pubblicazione comprende inoltre una sezione dedicata ai migliori pastry chef, realizzata con Valrhona, che valorizza il lavoro dei professionisti specializzati nei dessert all'interno di ristoranti e pizzerie.
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Come cambia la guida Gambero Rosso 2027
La sedicesima edizione introduce un'importante novità nel sistema di valutazione: scompaiono i punteggi in centesimi e rimangono soltanto le Torte, da una a tre, per indicare il livello di eccellenza delle pasticcerie selezionate.
Le valutazioni continuano a basarsi su visite e assaggi anonimi, effettuati da una rete di collaboratori coordinata dalla curatrice e dalla redazione.
La guida racconta anche l'evoluzione della pasticceria italiana, tra dolci tradizionali e nuove tendenze internazionali. Dalle millefoglie ai cannoli, fino agli sfogliati contemporanei e ai dessert che riproducono l'aspetto della frutta, il settore continua a sperimentare nuove tecniche senza rinunciare alle proprie radici.
Dove consultare la guida delle migliori pasticcerie
Le migliori Pasticcerie d'Italia 2027 è disponibile in libreria, negli store online e in formato digitale gratuito previa registrazione sul sito del Gambero Rosso.
La pubblicazione raccoglie complessivamente 639 indirizzi selezionati lungo la Penisola, offrendo una panoramica delle eccellenze della pasticceria italiana, dai grandi maestri alle nuove realtà emergenti.