Gambero Rosso, i migliori ristoranti 2027: al primo posto Niko Romito

Gambero Rosso, migliori ristoranti d'Italia 2027: record di punti per Reale di Niko RomitoLifestyle
Introduzione
Il miglior ristorante d’Italia secondo il Gambero Rosso è il Reale di Niko Romito. Con 99 punti su 100, il locale di Castel di Sangro, in provincia de L'Aquila, si aggiudica il primo posto nella Guida Ristoranti d’Italia 2027 battendo anche un nuovo record: è il punteggio più alto mai assegnato dalla pubblicazione. Seguono poi sul podio l’Osteria Francescana di Modena, con 98 punti, e Piazza Duomo di Alba, con 97. La nuova edizione della guida, che premia le eccellenze della ristorazione italiana, presenta quest'anno anche sei novità tra il riconoscimento delle Tre Forchette. Ecco la classifica.
Quello che devi sapere
I migliori ristoranti d'Italia per Gambero Rosso
A guidare la classifica è il Reale di Niko Romito a Castel di Sangro, che con 99 punti su 100 conquista anche il punteggio più alto mai assegnato dal Gambero Rosso. Al secondo posto si piazza l’Osteria Francescana di Massimo Bottura a Modena, con 98 punti, seguita da Piazza Duomo di Enrico Crippa ad Alba, che chiude il podio con 97 punti. Tre ristoranti che si distinguono ai vertici della Guida Ristoranti d’Italia 2027.
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Gli altri ristoranti in classifica
Sotto al podio, la classifica di Gambero Rosso prosegue al quarto posto con l’Osteria Francescana di Modena, che conquista 98 punti, e Piazza Duomo di Alba, che si assesta al quinto posto con 97 punti. La nuova guida, presentata alla Nuvola di Roma in occasione dei quarant’anni del Gambero Rosso, comprende 2.573 locali, con 316 nuovi ingressi e sei novità tra le Tre Forchette.
Sei novità tra le Tre Forchette
Sono sei i nuovi ingressi nel gruppo delle Tre Forchette. Quattro ristoranti ottengono per la prima volta il riconoscimento con 90 punti, uno debutta con 91 punti e un locale torna nella selezione. Tra i nuovi premiati c’è Condividere a Torino, nato dalla collaborazione tra Ferran Adrià e Bob Noto. Il ristorante propone menu degustazione chiamati Festival, ideati dallo chef Federico Zanasi.
A Venezia entra nella selezione Glam Enrico Bartolini, ospitato all’interno di Palazzo Venart. Le Tre Forchette vanno anche a Materia a Cernobbio, dove Davide Caranchini sviluppa la propria ricerca gastronomica attraverso il laboratorio creativo MIND (Materia Innovation ’N’ Development).
Le altre Tre Forchette
Il quarto nuovo ingresso a 90 punti è Orma Roma, il ristorante guidato da Roy Caceres, caratterizzato da una cucina internazionale e contaminata. A 91 punti si colloca invece il Ristorante Famiglia Rana a Oppeano, in provincia di Verona. Alla guida della cucina c’è Francesco Sodano, che punta su una proposta orientata alla convivialità e al rapporto con il cliente. Completa il gruppo il Signum di Salina, che torna tra le Tre Forchette. La guida sottolinea il percorso della famiglia Caruso, legato al mare e al territorio siciliano.
Premiati tre ristoranti storici
Accanto ai protagonisti della graduatoria, Gambero Rosso celebra anche tre ristoranti che hanno segnato la storia della ristorazione italiana e che compaiono tra le Tre Forchette fin dalla prima edizione della guida, pubblicata nel 1990: Dal Pescatore Santini a Canneto sull’Oglio in provincia di Mantova, Enoteca Pinchiorri a Firenze e Don Alfonso 1890 a Massa Lubrense in provincia di Napoli. In occasione dei quarant’anni del Gambero Rosso, i tre ristoranti vengono premiati come insegne storiche dell’ospitalità italiana.
Un nuovo sistema di valutazione
Oltre alle novità tra le Tre Forchette, l’edizione 2027 introduce anche un sistema di valutazione rinnovato, pensato per rendere la consultazione più semplice e immediata. I simboli utilizzati sono tre: Forchette, Gamberi e Bottiglie, assegnati rispettivamente a ristoranti, trattorie e wine bar. I riconoscimenti vanno da 1 a 3, in base al livello di eccellenza. Anche bistrot, agriturismi e locali internazionali vengono valutati attraverso Forchette o Gamberi, a seconda della tipologia della proposta gastronomica, distinguendo tra fine dining e cucina tradizionale.
Le novità per i ristoranti
Una delle principali novità riguarda i ristoranti. Nella nuova edizione vengono eliminati i punteggi separati per cucina, cantina e servizio e la valutazione si concentra su un giudizio complessivo dell’esperienza, considerando le diverse componenti dell’offerta. La guida mantiene inoltre premi speciali e selezioni dedicate alle migliori cucine del mondo, alle avanguardie gastronomiche, al rapporto qualità-prezzo e ai locali in cui tornare volentieri.