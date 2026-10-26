Gambero Rosso, i migliori ristoranti 2027: al primo posto Niko Romito

Oltre alle novità tra le Tre Forchette, l’edizione 2027 introduce anche un sistema di valutazione rinnovato, pensato per rendere la consultazione più semplice e immediata. I simboli utilizzati sono tre: Forchette, Gamberi e Bottiglie, assegnati rispettivamente a ristoranti, trattorie e wine bar. I riconoscimenti vanno da 1 a 3, in base al livello di eccellenza. Anche bistrot, agriturismi e locali internazionali vengono valutati attraverso Forchette o Gamberi, a seconda della tipologia della proposta gastronomica, distinguendo tra fine dining e cucina tradizionale.