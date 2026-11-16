Introduzione
Siamo entrati ufficialmente in una nuova settimana, da affrontare al meglio. Sarà positiva e ricca di novità interessanti? Lavoro, soldi e amore ti sorrideranno? Scopri cosa prospettano per te le stelle: ecco, segno per segno, l’oroscopo dal 16 al 22 novembre.
Quello che devi sapere
ARIETE
Una settimana serena anticipa cambiamenti positivi e nuove opportunità. In amore passione e tenerezza si alternano, invitandovi a riflettere sui sentimenti. Sul lavoro determinazione e intuito favoriscono risultati importanti. Le finanze potrebbero beneficiare di investimenti precedenti o entrate inattese.
TORO
Qualche tensione iniziale lascia gradualmente spazio alla tranquillità. In amore possibili incomprensioni richiedono pazienza e disponibilità al confronto. Sul lavoro attenzione alle distrazioni e agli imprevisti. La situazione economica suggerisce di rimandare investimenti e decisioni importanti.
GEMELLI
Energia e buonumore vi accompagnano, favorendo nuove conoscenze e interessi. In amore potreste realizzare un desiderio importante o consolidare una relazione. Sul lavoro impegno e capacità strategiche attirano riconoscimenti. Le finanze promettono soddisfazioni grazie a scelte passate.
CANCRO
Lucidità e capacità comunicative vi aiutano a superare eventuali contrasti. In amore evitate che le questioni familiari interferiscano nella relazione. Sul lavoro trattative e collaborazioni procedono positivamente. Una gestione attenta del denaro favorisce maggiore tranquillità economica.
LEONE
Una settimana altalenante richiede pazienza e maggiore autocontrollo. In amore passione e complicità rendono piacevoli i rapporti, ma attenzione agli equivoci. Sul lavoro precisione e organizzazione sono fondamentali per evitare errori. Possibili opportunità economiche richiedono valutazioni attente.
VERGINE
Una settimana dinamica vi permette di conciliare impegni e interessi personali. In amore il dialogo rafforza l'intesa, nonostante qualche incertezza emotiva. Sul lavoro concentrazione e competenza favoriscono nuove opportunità. Le finanze richiedono moderazione e una gestione equilibrata delle spese.
BILANCIA
Ottimismo e determinazione vi spingono a cogliere nuove opportunità. In amore si prospettano emozioni intense, incontri sorprendenti e progetti condivisi. Sul lavoro diplomazia e sicurezza vi aiutano a raggiungere gli obiettivi. La fortuna potrebbe riservare soddisfazioni economiche inattese.
SCORPIONE
Una settimana delicata vi invita a mantenere la calma ed evitare reazioni impulsive. In amore sentimenti contrastanti richiedono riflessione e comprensione. Sul lavoro è importante non alimentare discussioni con i colleghi. Le finanze attraversano una fase incerta, da affrontare con prudenza.
SAGITTARIO
Serenità e nuove opportunità rendono la settimana promettente. In amore cresce la complicità e potrebbero concretizzarsi progetti importanti. Sul lavoro qualche cambiamento inizialmente incerto si rivelerà favorevole. Le finanze beneficiano di occasioni vantaggiose e possibili entrate aggiuntive.
Leggi l'oroscopo della settimana del Sagittario
CAPRICORNO
Una settimana di riflessione vi aiuta a comprendere desideri e priorità. In amore il confronto sincero permette di superare dubbi e incomprensioni. Sul lavoro concentrazione e capacità comunicative favoriscono buoni risultati. Meglio rimandare le decisioni economiche più impegnative.
ACQUARIO
Qualche incomprensione potrebbe rendere la settimana meno tranquilla del previsto. In amore dolcezza e disponibilità aiutano a superare eventuali tensioni. Sul lavoro distrazioni e incertezze suggeriscono di evitare scelte affrettate. Le finanze richiedono attenzione, soprattutto nella valutazione di accordi e investimenti.
PESCI
Vivacità e socievolezza favoriscono incontri interessanti e nuove prospettive. In amore una conoscenza potrebbe trasformarsi in qualcosa di importante. Sul lavoro si prospettano colloqui positivi, incarichi aggiuntivi o riconoscimenti. Le finanze offrono possibilità di crescita attraverso nuovi progetti.