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Oroscopo settimanale, le previsioni dal 16 al 22 novembre segno per segno

Lifestyle

Introduzione

Siamo entrati ufficialmente in una nuova settimana, da affrontare al meglio. Sarà positiva e ricca di novità interessanti? Lavoro, soldi e amore ti sorrideranno? Scopri cosa prospettano per te le stelle: ecco, segno per segno, l’oroscopo dal 16 al 22 novembre.

 

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Quello che devi sapere

ARIETE

Una settimana serena anticipa cambiamenti positivi e nuove opportunità. In amore passione e tenerezza si alternano, invitandovi a riflettere sui sentimenti. Sul lavoro determinazione e intuito favoriscono risultati importanti. Le finanze potrebbero beneficiare di investimenti precedenti o entrate inattese.

 

Leggi l'oroscopo della settimana dell'Ariete

1/12

TORO

Qualche tensione iniziale lascia gradualmente spazio alla tranquillità. In amore possibili incomprensioni richiedono pazienza e disponibilità al confronto. Sul lavoro attenzione alle distrazioni e agli imprevisti. La situazione economica suggerisce di rimandare investimenti e decisioni importanti.

 

Leggi l'oroscopo della settimana del Toro

2/12
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GEMELLI

Energia e buonumore vi accompagnano, favorendo nuove conoscenze e interessi. In amore potreste realizzare un desiderio importante o consolidare una relazione. Sul lavoro impegno e capacità strategiche attirano riconoscimenti. Le finanze promettono soddisfazioni grazie a scelte passate.

 

Leggi l'oroscopo della settimana dei Gemelli

3/12

CANCRO

Lucidità e capacità comunicative vi aiutano a superare eventuali contrasti. In amore evitate che le questioni familiari interferiscano nella relazione. Sul lavoro trattative e collaborazioni procedono positivamente. Una gestione attenta del denaro favorisce maggiore tranquillità economica.

 

Leggi l'oroscopo della settimana del Cancro

4/12
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LEONE

Una settimana altalenante richiede pazienza e maggiore autocontrollo. In amore passione e complicità rendono piacevoli i rapporti, ma attenzione agli equivoci. Sul lavoro precisione e organizzazione sono fondamentali per evitare errori. Possibili opportunità economiche richiedono valutazioni attente.

 

Leggi l'oroscopo della settimana del Leone

5/12

VERGINE

Una settimana dinamica vi permette di conciliare impegni e interessi personali. In amore il dialogo rafforza l'intesa, nonostante qualche incertezza emotiva. Sul lavoro concentrazione e competenza favoriscono nuove opportunità. Le finanze richiedono moderazione e una gestione equilibrata delle spese.

 

Leggi l'oroscopo della settimana della Vergine

6/12
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BILANCIA

Ottimismo e determinazione vi spingono a cogliere nuove opportunità. In amore si prospettano emozioni intense, incontri sorprendenti e progetti condivisi. Sul lavoro diplomazia e sicurezza vi aiutano a raggiungere gli obiettivi. La fortuna potrebbe riservare soddisfazioni economiche inattese.

 

Leggi l'oroscopo della settimana della Bilancia

7/12

SCORPIONE

Una settimana delicata vi invita a mantenere la calma ed evitare reazioni impulsive. In amore sentimenti contrastanti richiedono riflessione e comprensione. Sul lavoro è importante non alimentare discussioni con i colleghi. Le finanze attraversano una fase incerta, da affrontare con prudenza.

 

Leggi l'oroscopo della settimana dello Scorpione

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SAGITTARIO

Serenità e nuove opportunità rendono la settimana promettente. In amore cresce la complicità e potrebbero concretizzarsi progetti importanti. Sul lavoro qualche cambiamento inizialmente incerto si rivelerà favorevole. Le finanze beneficiano di occasioni vantaggiose e possibili entrate aggiuntive.



Leggi l'oroscopo della settimana del Sagittario

 

 

9/12

CAPRICORNO

Una settimana di riflessione vi aiuta a comprendere desideri e priorità. In amore il confronto sincero permette di superare dubbi e incomprensioni. Sul lavoro concentrazione e capacità comunicative favoriscono buoni risultati. Meglio rimandare le decisioni economiche più impegnative.

 

Leggi l'oroscopo della settimana del Capricorno

10/12
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ACQUARIO

Qualche incomprensione potrebbe rendere la settimana meno tranquilla del previsto. In amore dolcezza e disponibilità aiutano a superare eventuali tensioni. Sul lavoro distrazioni e incertezze suggeriscono di evitare scelte affrettate. Le finanze richiedono attenzione, soprattutto nella valutazione di accordi e investimenti.

 

Leggi l'oroscopo della settimana dell'Acquario

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PESCI

Vivacità e socievolezza favoriscono incontri interessanti e nuove prospettive. In amore una conoscenza potrebbe trasformarsi in qualcosa di importante. Sul lavoro si prospettano colloqui positivi, incarichi aggiuntivi o riconoscimenti. Le finanze offrono possibilità di crescita attraverso nuovi progetti.

 

Leggi l'oroscopo della settimana dei Pesci

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