Mercatino di Natale 2026 a Trento: date, orari e informazioni utili

Il mercatino di Trento è comodamente raggiungibile a piedi dalla stazione dei Treni e delle Corriere in circa 10 minuti di strada. Per chi utilizza il treno la fermata di riferimento è quella di “Trento”. Giornalmente sono disponibili collegamenti diretti con Monaco di Baviera, Bolzano, Verona, Venezia, Roma e Napoli. Dalla stazione centrale è possibile arrivare comodamente a piedi in centro storico in 5 minuti. Per chi usa gli autobus, quelli più frequenti partono da Piazza Dante e conducono a Piazza Mostra per avvicinarsi a Piazza Fiera: sono il numero: A, 1 , 6 e 7 . Chi sceglie l'auto può prendere l’Autostrada A22 Brennero-Modena, uscire al casello di Trento Nord oppure al casello di Trento Sud e prendere la tangenziale cittadina, seguendo le indicazioni per il centro storico.