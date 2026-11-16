Mercatino di Natale 2026 a Trento: date, orari e informazioni utili

Introduzione
Anche quest'anno il Natale sbarca a Trento che si illumina grazie al suo rinomato mercatino. L'appuntamento è in città, tra Piazza Fiera e Piazza Mostra, dove ben 75 caratteristiche casette in legno attenderanno curiosi e visitatori in un percorso tra i profumi della cucina tipica, i sapori locali, le creazioni degli artigiani e le tradizioni del territorio.
Quello che devi sapere
Dati ed orari
Il mercatino di Natale di Trento prende ufficialmente il via il 20 novembre e sarà attivo fino al 6 gennaio 2027. Gli espositori di artigianato e piccole meraviglie sono aperti tutti i giorni dalle 10:00 alle 20:00, mentre gli espositori dei profumi e sapori della tradizione accolgono i presenti tutti i giorni dalle 10:00 alle 20:00 ma nelle giornate di venerdì e sabato lo fanno invece dalle 10:00 alle 21:00.
Le aperture straordinarie
Nelle giornate del 24, 31 dicembre 2026 e del 6 gennaio 2027 il mercatino sarà attivo dalle 10:00 alle 18:00. Il 7 dicembre dalle 10.00 alle 21.00 solo per gli espositori “Profumi e sapori della tradizione”. Il 25 dicembre: dalle 16.00 alle 20.00. Dal 26 dicembre 2026 al 5 gennaio 2027 (escluso il 31 dicembre): dalle 10.00 alle 20.00.
Gli espositori
Come detto tra Piazza Fiera e Piazza Mostra saranno presenti 75 caratteristiche casette di legno per dare vita ad un viaggio che, si legge sul sito della manifestazione, "profuma di tradizione, creatività e appartenenza". I visitatori potranno vivere i sapori della cucina tipica, ma anche ammirare ed acquistare le bellezze dell'artigianato, le delizie della tradizione o le piccole meraviglie fatte a mano, tra cosmesi naturale ed erboristeria.
Come arrivare
Il mercatino di Trento è comodamente raggiungibile a piedi dalla stazione dei Treni e delle Corriere in circa 10 minuti di strada. Per chi utilizza il treno la fermata di riferimento è quella di “Trento”. Giornalmente sono disponibili collegamenti diretti con Monaco di Baviera, Bolzano, Verona, Venezia, Roma e Napoli. Dalla stazione centrale è possibile arrivare comodamente a piedi in centro storico in 5 minuti. Per chi usa gli autobus, quelli più frequenti partono da Piazza Dante e conducono a Piazza Mostra per avvicinarsi a Piazza Fiera: sono il numero: A, 1 , 6 e 7 . Chi sceglie l'auto può prendere l’Autostrada A22 Brennero-Modena, uscire al casello di Trento Nord oppure al casello di Trento Sud e prendere la tangenziale cittadina, seguendo le indicazioni per il centro storico.
Dove dormire
Per chi arriva da fuori Trento ma vuole vivere la magia del mercatino ci sono a disposizione diverse strutture tra hotel, B&B, agriturismi e appartamenti turistici. Per chi volesse approfondire, è possibile consultare la pagine web dedicata, cliccando qui.
Dove mangiare
Una gota completa non può non prevedere anche punti ristoro tipici della zona. E allora, sempre per chi considera di passare qualche giorno a Trento o anche solo per chi decide di fare una pausa tra un giro ed un altro, c'è la possibilità di mangiare in diversi bar o ristoranti della zona, anche vicini al centro cittadini. Tutte le opzioni possono essere prese in considerazione cliccando qui.