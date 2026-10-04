Bar dell’anno, i migliori d’Italia: la classifica di Gambero Rosso

Oltre al miglior bar dell’anno, la guida attribuisce il premio Bar e Territorio a Pane & Marmellata di Lucca. Il locale, dotato di laboratorio a vista e immerso nel verde, propone una produzione interamente artigianale fondata sulla frutta e sulla verdura della fattoria aziendale e su materie prime locali: dai salumi di Gombitelli alle carni e ai funghi della Garfagnana, dai formaggi della Valle del Serchio ai vini delle colline circostanti. Il premio Novità dell’Anno va invece a Manì di Rimini, aperto nell’aprile 2026 all’interno del Savoia Hotel. Il progetto, firmato dallo chef Mariano Guardianelli, fonde caffè specialty e moderna pasticceria d’autore, mettendo al centro il lievito madre e le lavorazioni lente. Brunch, piatti leggeri, cocktail e tapas completano un’offerta capace di accompagnare i diversi momenti della giornata. Sei, infine, le insegne insignite del Premio 40 Anni - Bar che hanno fatto la storia, assegnato alle realtà che hanno lasciato un segno nell’evoluzione del settore attraverso la creatività, l’innovazione e la divulgazione della cultura del caffè: Caffè Mulassano, Torino; Pavé, Milano; Harry’s Bar, Venezia; Gran Caffè Quadri, Venezia; Ditta Artigianale, Firenze; Caffè Sicilia, Noto.

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