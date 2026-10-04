Bar dell’anno, i migliori d’Italia: la classifica di Gambero Rosso

Bar dell’anno, ecco i migliori d’Italia secondo la guida del Gambero Rosso: la classificaLifestyle
Introduzione
Gambero Rosso, in collaborazione con illycaffè (azienda globale di caffè), ha realizzato la guida “I migliori Bar d’Italia 2027”. La nuova edizione è segnata da una trasformazione profonda del progetto editoriale, a 27 anni dalla prima uscita. Cambiano il formato e, soprattutto, il sistema di valutazione: caffetteria e proposta gastronomica non vengono più giudicate separatamente attraverso Chicchi e Tazzine. Un unico simbolo, la Tazzina, esprime ora la qualità complessiva del locale in una scala da uno a tre. La valutazione considera l’identità del progetto, la qualità e la ricerca sul caffè, l’offerta gastronomica, la selezione delle bevande, il servizio, l’ambiente e l’armonia con cui le diverse anime del bar dialogano tra loro. Le Tre Tazzine rappresentano il massimo riconoscimento e premiano le insegne capaci di distinguersi per personalità, coerenza e qualità dell’esperienza.
Quello che devi sapere
Qual è il migliore bar d’Italia
Il vincitore del Premio illy Bar dell’Anno della guida "I Migliori Bar d’Italia 2027" del Gambero Rosso è il Gilli di Firenze, una delle realtà più iconiche del capoluogo toscano, nonché tra le pasticcerie più antiche d’Italia. Questo locale ha conquistato il riconoscimento grazie alla capacità di custodire la propria identità storica continuando a rinnovare ambienti e proposta. Dalla caffetteria alla pasticceria, dalla cucina alla miscelazione, Gilli accompagna ogni momento della giornata con un’offerta ampia e coerente. Il bar, affacciato su piazza della Repubblica, rinnovato all’inizio del 2026, unisce l’eleganza della cornice e la cura del servizio a una pasticceria profondamente legata alla tradizione fiorentina, e una proposta gastronomica stagionale e a un comparto mixology di grande valore.
Per approfondire: Qual è il migliore caffè macinato per moka? La classifica di Altroconsumo
Gli altri bar tra i migliori d’Italia
Il premio dato a Gilli è il riconoscimento al locale che maggiormente si è distinto nell’interpretazione del concetto di qualità, inteso a tutto tondo e misurato secondo i parametri dell’identità distintiva, dell’armonia dell’esperienza, dell’eccellenza dell’offerta. Altri quattro locali sono stati selezionati in questa edizione per concorrere per il titolo: Caffè Vatta di Trieste, Pasticceria Sartori di Erba (CO), Gran Caffè Quadri di Venezia e Ritorno di Acerra (NA).
Per approfondire: Movida, ecco le dieci città del mondo con la migliore vita notturna: la classifica
Chi ha valutato i migliori bar d’Italia
Il compito di valutare i finalisti è stato affidato a una giuria di esperti composta da Ciccio Sultano, illy Chef Ambassador e chef e titolare del Ristorante Duomo di Ragusa, Lorenzo Ruggeri, direttore responsabile del Gambero Rosso, Marina Savoia, curatrice della Guida I Migliori Bar d’Italia 2027, Vanina Asquini, Head of Università del Caffè di illycaffè e David Brussa, Chief Total Quality & Sustainability Officer di illycaffè.
Per approfondire: Milano è la città più cara d’Italia: costa il 40% in più di Napoli. La classifica
Quanti e dove sono i bar selezionati
In questa edizione, sono stati selezionati 912 bar e 140 nuovi ingressi in guida. A livello regionale, la Lombardia si conferma il territorio con il maggior numero di indirizzi presenti (135), seguita da Sicilia (79), Emilia-Romagna (78), Lazio (72) e Toscana (68).
Le new entry che hanno conquistato le Tre Tazzine
Sono 57 i locali insigniti delle Tre Tazzine, il voto massimo, tra i quali 10 insegne hanno conquistato il riconoscimento quest’anno per la prima volta. Si tratta di: La Corte Romanengo, Genova; Pan, Milano; Allegra, Bologna; Forno Brisa, Bologna; Barnum Café, Roma; Walter Musco, Roma; Bistrot Zì Rosa; Sant’Anastasia (NA); DaMa Italian Bakery, Bari; Charleston Café, Palermo; Morettino Caffè Palermo, Palermo.
La guida in formato digitale
La guida “I Migliori Bar d’Italia 2027” è disponibile anche in formato digitale e consultabile gratuitamente online previa registrazione, con un’esperienza di lettura progettata per rendere più semplice, veloce e immediata la scoperta delle migliori insegne italiane. Il cambiamento del sistema di valutazione fotografa invece l’evoluzione del bar contemporaneo, sempre più difficilmente riconducibile a categorie rigide. Caffetterie classiche e specialty, pasticcerie, bakery e bar con cucina danno vita a formule ibride che accompagnano il pubblico dalla colazione all’aperitivo, passando per brunch, pranzo e merenda. "Abbiamo voluto osservare il bar nella sua interezza, superando la separazione tra la qualità del caffè e quella dell’offerta complessiva. Oggi un grande locale si riconosce dalla capacità di costruire un’esperienza coerente: ogni elemento, dalla tazzina al servizio, dalla pasticceria all’ambiente, deve contribuire a esprimere un’identità precisa. Le Tre Tazzine premiano proprio i progetti nei quali qualità, personalità e armonia riescono a procedere insieme", spiega Marina Savoia, curatrice della guida.
Gli altri bar premiati
Oltre al miglior bar dell’anno, la guida attribuisce il premio Bar e Territorio a Pane & Marmellata di Lucca. Il locale, dotato di laboratorio a vista e immerso nel verde, propone una produzione interamente artigianale fondata sulla frutta e sulla verdura della fattoria aziendale e su materie prime locali: dai salumi di Gombitelli alle carni e ai funghi della Garfagnana, dai formaggi della Valle del Serchio ai vini delle colline circostanti. Il premio Novità dell’Anno va invece a Manì di Rimini, aperto nell’aprile 2026 all’interno del Savoia Hotel. Il progetto, firmato dallo chef Mariano Guardianelli, fonde caffè specialty e moderna pasticceria d’autore, mettendo al centro il lievito madre e le lavorazioni lente. Brunch, piatti leggeri, cocktail e tapas completano un’offerta capace di accompagnare i diversi momenti della giornata. Sei, infine, le insegne insignite del Premio 40 Anni - Bar che hanno fatto la storia, assegnato alle realtà che hanno lasciato un segno nell’evoluzione del settore attraverso la creatività, l’innovazione e la divulgazione della cultura del caffè: Caffè Mulassano, Torino; Pavé, Milano; Harry’s Bar, Venezia; Gran Caffè Quadri, Venezia; Ditta Artigianale, Firenze; Caffè Sicilia, Noto.
Per approfondire: Tutte le notizie sulle classifiche