Le 10 città del mondo con la migliore vita notturna: classifica

Movida, ecco le dieci città del mondo con la migliore vita notturna: la classifica
Secondo la rivista Time Out la capitale thailandese Bangkok conquista il primo posto nell'offerta dedicata al divertimento notturno. L'indagine, condotta con la piattaforma Intrepid, ha sondato 24mila residenti in 150 città del globo. Sul podio si piazzano anche Berlino e New York mentre le italiane restano fuori dalla top ten
- In un'estate torrida con temperature diurne proibitive, le grandi città puntano sempre di più sulla notte. Dai rave sui tetti alle discoteche, dallo street food ai bar che animano i quartieri semi-centrali: come mostra l'indagine Time Out-Intrepid le metropoli globali investono nel divertimento da offrire ad abitanti e turisti pronti a uscire al calare della sera. Dopo 24mila interviste ai residenti di 150 centri e un sondaggio di esperti, la rivista britannica ha decretato le 10 città con la migliore movida.
- Non solo divertimento: agli intervistati è stato chiesto quanto la loro città sia accessibile e sicura da vivere dopo il tramonto. Nella top ten l'Europa è presente con tre città, nessuna delle quali italiana. Al decimo posto si colloca la capitale olandese Amsterdam che mantiene la fama di polo delle feste ma con uno sguardo sempre più orientato fuori dal centro storico: quartieri periferici come Noord, Oost, De Pijp o Jordaan ospitano una miriade di locali aperti fino a tardi che attirano gli appassionati della vita notturna.
- Dalle feste over 30 agli speakeasy e ai listening bar: come ha dichiarato Grace Beard, travel editor di Time Out, "ciò che rende così speciali le città in questa lista è la loro capacità di adattarsi alle nostre abitudini notturne in continua evoluzione". Tra le capitali più attente alle nuove tendenze rientra Pechino, al nono posto nella classifica, con esperienze per ogni tipo di serata e gusti individuali. Nella capitale cinese spopolano per esempio i rave con caffè ed eventi di musica house in chiese, parchi e ristoranti di hotpot.
- Chi cerca il divertimento non per forza deve recarsi in una capitale. Ne è un esempio Brighton che "batte" Londra e conquista l'ottavo posto nell'elenco. Secondo Time Out, la città costiera del Sussex si conferma un polo attrattivo indiscusso per la vita notturna LGBTQ+ con locali storici, spazi inclusivi e sicuri per la comunità queer. Tra le novità più stravaganti spiccano le serate a tema, come i rave di pittura femminista e i mix tra musica pop e realtà fantasy.
- Stando all'analisi Time Out, gli appassionati di nightlife non cercano più solo un singolo locale di tendenza dove trascorrere la serata ma "i quartieri della vita notturna" dove spostarsi da un bar all’altro. Dagli anni Novanta Johannesburg, in Sudafrica, attira per la sua capacità di reinventarsi. Con i suoi locali iconici situati a poca distanza l'uno dall'altro lungo Gwigwi Mrwebi Street, è tra le città del contiente più indicate dove fare baldoria fino all'alba.
- Salendo di un gradino spunta, al sesto posto, Medellìn, in Colombia. Qui a farla da padrone è il raggaeton, genere musicale che unisce sapientemente il raggae giamaicano con l'hip hop americano e i balli latini. Da Parque Lleras a Provenza e Manila: per chi cerca relax sono diversi i quartieri della città che ospitano numerosi listening bar dedicati all'ascolto di vinili in un'atmosfera intima.
- Restando in America Latina, tra le metropoli dove "fare le ore piccole" è ormai una tradizione c'è San Paolo del Brasile, quinta nella classifica 2026 della rivista britannica. Nella città carioca aumenta la platea di club sorti all'interno di edifici storici con terrazze panoramiche dove aspettare l'alba al ritmo di samba.
- Un gradino sotto il podio si colloca Melbourne che conquista il quarto posto soprattutto per la varietà di proposte in grado di intercettare anche i gusti più esigenti. Dai pub dove rilassarsi con una pinta di birra ai locali drag queen con quiz, bingo e serate di cabaret: nella metropoli australiana la scena notturna si conferma eclettica mettendo d'accordo le opinioni di residenti ed esperti.
- Conosciuta come la città che "non dorme mai" New York City si aggiudica la terza posizione nella classifica sulla vita notturna a livello globale. Secondo la rivista, negli ultimi anni la movida cittadina sta convergendo sempre di più verso l'ora dell'aperitivo. Per la varietà di esperienze tuttavia la Grande Mela resta tra le capitali indiscusse del pianeta con situazioni per tutti i gusti, dalle feste sotto i ponti ai concerti di musica elettronica ad Harlem fino ai wine club queer di Chelsea.
- Al secondo posto si piazza Berlino, capitale europea per eccellenza del divertimento notturno con i suoi storici club. La città prova a reagire alla progressiva chiusura dei locali per il caro-affitti e per le riqualificazioni urbanistiche riscoprendo l'anima dei collettivi nomadi e delle feste pop-up. Nella capitale tedesca la cultura tecnho è parte della sua identità tanto che nel 2024 ha valso il riconoscimento come patrimonio immateriale dell'Unesco.
- Bangkok conquista la vetta della classifica 2026 di Time Out. Oltre alla varietà sterminata di locali e proposte, la capitale thailandese convince residenti ed esperti - con una valutazione positiva del 95% - per la sua atmosfera festosa che dai locali contagia in modo naturale i bar di strada, un contesto adatto a chi vuole restare alzato fino all'alba. Ne è un esempio Soi Nana a Chinatown che in un dedalo di vie condensa bar iconici, botteghe e discoteche per tutti i gusti.