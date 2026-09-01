Le 10 città del mondo con la migliore vita notturna: classifica

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Movida, ecco le dieci città del mondo con la migliore vita notturna: la classifica

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Secondo la rivista Time Out la capitale thailandese Bangkok conquista il primo posto nell'offerta dedicata al divertimento notturno. L'indagine, condotta con la piattaforma Intrepid, ha sondato 24mila residenti in 150 città del globo. Sul podio si piazzano anche Berlino e New York mentre le italiane restano fuori dalla top ten

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