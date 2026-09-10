Buongiorno, immagini e frasi per augurare buon primo giorno di scuola
Per chi si appresta a vivere il primo giorno di scuola, il suono della campanella è un momento speciale, fatto di emozioni, curiosità e aspettative. Ecco alcune citazioni celebri da dedicare ai neo studenti per augurare loro un buon inizio e accompagnarli in questa nuova avventura
- Settembre segna un nuovo inizio: le scuole riaprono le porte e torna a suonare la campanella. Per molti bambini e bambine è il momento di rimettersi lo zaino in spalla e tornare tra i banchi. Per altri, invece, è la prima volta. Un momento di passaggio importante, tra entusiasmo, aspettative e qualche inevitabile preoccupazione. Ecco allora alcune frasi celebri sulla scuola da cui prendere spunto per un messaggio di incoraggiamento o una dedica motivazionale per affrontare il nuovo anno scolastico con il giusto spirito.
- "Una buona testa e un buon cuore sono una combinazione formidabile. Ma quando ci aggiungi una lingua o una penna colta, allora hai davvero qualcosa di speciale".
(Nelson Mandela)
- "Lo scopo della scuola è quello di formare i giovani a educare se stessi per tutta la vita"
(Robert Maynard Hutchins)
- "Il futuro appartiene a coloro che credono nella bellezza dei propri sogni"
(Eleonor Roosevelt)
- "L’apprendimento è un tesoro che seguirà il suo proprietario ovunque".
(Proverbio cinese)
- “L'istruzione è ciò che resta dopo che uno ha dimenticato tutto quello che ha imparato a scuola.”
(Albert Einstein)
- "L’istruzione è cosa ammirevole ma ogni tanto ci farebbe bene ricordare che non si può mai insegnare quel che veramente vale la pena di conoscere".
(Oscar Wilde)
- “La scuola è quell'esilio in cui l'adulto tiene il bambino fin quando è capace di vivere nel mondo degli adulti senza dar fastidio.”
(Maria Montessori)
- "La ragione principale per andare a scuola è quello di imparare, per il resto della vita, che c'è un libro per tutto".
(Robert Frost)
- "Non considerare mai lo studio come un dovere, ma come un’invidiabile opportunità".
(Albert Einstein)
- “Chi apre la porta di una scuola, chiude una prigione".
(Victor Hugo)