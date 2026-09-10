 Buongiorno e buon primo giorno di scuola, frasi e immagini da inviare su WhatsApp. FOTO | Sky TG24
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Buongiorno, immagini e frasi per augurare buon primo giorno di scuola

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Per chi si appresta a vivere il primo giorno di scuola, il suono della campanella è un momento speciale, fatto di emozioni, curiosità e aspettative. Ecco alcune citazioni celebri da dedicare ai neo studenti per augurare loro un buon inizio e accompagnarli in questa nuova avventura

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