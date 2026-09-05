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Giornata della barba, i prodotti e gli accessori per curarla al meglio

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Il primo sabato di settembre si celebra la Giornata mondiale della barba, diventata ormai un vero e proprio simbolo di stile. In occasione della ricorrenza, ecco una serie di prodotti e strumenti utili per curarla e mantenerla sempre al meglio

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