Giornata della barba, i prodotti e gli accessori per curarla al meglio
Il primo sabato di settembre si celebra la Giornata mondiale della barba, diventata ormai un vero e proprio simbolo di stile. In occasione della ricorrenza, ecco una serie di prodotti e strumenti utili per curarla e mantenerla sempre al meglio
- Pensato per radere e rifinire la barba, "Philips OneBlade 360 Face + Body" è stato di una lama che segue i contorni della pelle per una rasatura precisa e confortevole. Con 3 pettini per diverse lunghezze e kit corpo incluso, è pratico, versatile e perfetto anche in viaggio. È disponibile su Amazon al prezzo di 43,04 euro.
- Il balsamo barba di King C. Gillette è ideale per ottenere una barba morbida dalla radice, con una profumazione dalle note di sandalo, cedro, bergamotto, semi di cardamomo e mandarino. È disponibile su Amazon al prezzo di 7,99 euro.
- Pensata per mantenere la barba ordinata e curata ogni giorno, la spazzola da barba di ZilberHaar è realizzata con setole di cinghiale, in grado di ammorbidire, pulire e distribuire i balsami e gli oli da barba in modo efficace. Ideale anche come idea regalo. È disponibile su Amazon al prezzo di 17,99 euro.
- Il detergente King C. Gillette barba, viso e capelli è perfetto per detergere e purificare. Con una fragranza di sandalo, cedro, bergamotto, semi di cardamomo e mandarino, è in grado di ammorbidire i peli del viso lasciando la pelle fresca. È disponibile su Amazon al prezzo di 7,99 euro.
- Il gel-crema di L'Oréal ha un'azione idratante, ideale per l'uso quotidiano. Nutre la pelle e offre un aspetto più curato e folto alla barba, donando sollievo alla pelle irritata. È disponibile su Amazon al prezzo di 16,20 euro.
- La piastra Vikicon è ideale per lisciare la barba, comoda da trasportare e facile da usare, facilitando lo styling quotidiano. Composta da 36 piastre riscaldanti in alluminio e 22 denti a pettine, si riscalda in 30 secondi. È disponibile su Amazon al prezzo di 32,99 euro.
- Per una rasatura accurata, il sapone da barba di Proraso protegge la pelle lasciandola morbida e idratata. Arricchito con olio di eucalipto e mentolo, il prodotto unisce un'azione tonificante a un effetto rinfrescante. È disponibile su Amazon al prezzo di 15 euro.
- Per una rasatura tradizionale, il rasoio a mano libera di The Cambridge Cutthroat è realizzato con acciaio inossidabile e legno Missanda, progettato per durare nel tempo con un design resistente all'acqua. È disponibile su Amazon al prezzo di 11,95 euro.
- Il set include tre prodotti della linea Proraso Wood and Spice per la cura della barba. Con un profumo legnoso e speziato, il kit comprende un olio nutriente, un detergente per barba e un balsamo ammorbidente per aiutare a ridurre il prurito e le irritazioni. È disponibile su Amazon al prezzo di 29,50 euro.
- Tra gli accessori che non possono mancare per la rasatura c'è anche il grembiule da barba. Composto da fibbie in nylon e ventose, può essere regolato alle dimensioni del collo e può essere appeso alle superfici durante la rasatura. È disponibile su Amazon al prezzo di 6,99 euro.
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