Guerra Ucraina Russia, centinaia di droni sulla regione di Mosca. LIVE

Guerra Ucraina Russia, nella notte centinaia di droni sulla regione di Mosca. LIVE
Una persona è morta e altre sei sono rimaste ferite nel massiccio attacco di Kiev sulla regione di Mosca. “La maggior parte dei velivoli senza pilota è stata distrutta dalle forze di difesa aerea e 105 sono stati abbattuti mentre si avvicinavano alla capitale" russa ha riferito il sindaco Sergei Sobyanin. “La Germania rischia di finire in un conflitto violento con la Russia”: il nuovo allarme arriva dal capo degli 007 tedeschi. L’Estonia, intanto, starebbe spostando le truppe più vicino al confine con la Russia
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Nella notte circa 650 droni ucraini hanno preso di mira la regione di Mosca in un attacco di massa mentre le difese aeree dell'area erano impegnate. I droni sono entrato simultaneamente nella regione russa da diverse direzioni e in più ondate. Avrebbero preso di mira un grande impianto petrolifero e colpito il Centro di Produzione e Distribuzione Lineare di Volodarsk, vicino al villaggio di Konstantinovo. L'attacco ha provocato la morte di un giovane di 20 anni in un villaggio alla periferia di Mosca.
“La Germania rischia di finire in un conflitto violento con la Russia”. Il nuovo allarme, all'indomani della visita di Merz a Kiev, arriva dal capo degli 007 tedeschi Martin Jaeger, secondo il quale “Mosca sta conducendo una guerra nell'ombra contro di noi e il tentato attentato di Lipsia è solo l'ultimo esempio”.
L’Estonia, intanto, svela il Financial Times, sta spostando le truppe più vicino al confine con la Russia e si sta dotando di armi in grado di colpire in profondità il territorio confinante mentre il Paese, schierato in prima linea nella Nato, si prepara ad una potenziale aggressione di Mosca al di là dell'Ucraina. “Disponiamo di mezzi per monitorare i confini”, la replica del Cremlino. Kiev schiera torrette robotiche dotate di IA per abbattere i nuovi droni russi.
Doppio attacco su Kharkiv: bilancio delle vittime è salito a cinque morti. Un drone ha lasciato 22 mila persone senza elettricità a Poltava.
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Ucraina: "Raid russo su ponte Zaporizhia, 5 feriti"
A Zaporizhia, i russi "hanno colpito il ponte sul fiume Dnipro, bloccando il traffico e ferendo cinque persone": lo riferisce Mykhailo Semikin, capo ad interim dell'amministrazione locale, precisando che tra i feriti ci sono due operatori della Croce Rossa che si stavano recando al lavoro.
Kiev: "Drone russo ha colpito ponte sul Dnipro a Zaporizhzhia"
Un drone russo ha colpito nella notte un ponte sul fiume Dnipro a Zaporizhzhia, causando il ferimento di cinque persone. Il ponte è stato chiuso e il traffico deviato, secondo quanto comunicato dal Comune di Zaporizhzhia. Le foto scattate sul posto mostrano danni al manto stradale. Durante l'attacco, cinque persone, tra cui due impiegati della Croce Rossa, sono rimaste ferite e hanno ricevuto assistenza medica.
Attacco droni a regione Mosca, un morto e 6 feriti
Una persona è morta e altre sei sono rimaste ferito nel massiccio attacco di droni sulla regione di Mosca. Lo ha riferito alla agenzie russe il governatore Andrei Vorobyov. In precedenza il sindaco di Mosca, Sergei Sobyanin, aveva riferito che "tra le 20:30 del 5 ottobre e le 5:00 del 6 (ora locale) 650 droni si sono diretti verso la regione di Mosca. La maggior parte dei velivoli senza pilota e' stata distrutta dalle forze di difesa aerea e 105 sono stati abbattuti mentre si avvicinavano alla capitale" russa.
Media: "oltre 176mila tonnellate di carburante spedite in Russia dalla Corea del Sud"
Oltre 176mila tonnellate di carburante, soprattutto diesel, sono state spedite dalla Corea del Sud verso la Russia nei mesi di luglio e agosto, anche attraverso petroliere sottoposte a sanzioni di Regno Unito e Unione europea. Lo riferisce il Guardian, sulla base dell'analisi di registri portuali e dati sul tracciamento delle navi. Secondo l'analisi, sette petroliere hanno effettuato 14 viaggi verso l'Estremo Oriente russo. Tre delle navi erano sanzionate da Londra e Bruxelles. In un caso, circa 26mila tonnellate di carburante sono state trasferite da una nave a un'altra al largo di Yeosu, nel sud della Corea del Sud, una modalità che può rendere più difficile individuare l'origine del carico. La petroliera Layla, sottoposta a sanzioni, avrebbe trasportato da sola 57mila tonnellate di diesel in due viaggi da Ulsan a Vladivostok. Un'altra nave sanzionata, la Astoria, ha caricato quasi 11mila tonnellate a Ulsan prima di dirigersi anch'essa verso Vladivostok.
Macron sente Zelensky: "Mosca non si illuda, il tempo gioca a suo sfavore"
"Non cederemo né alle intimidazioni né all'escalation della Russia, che non deve farsi illusioni: il tempo gioca a suo sfavore". A scriverlo su X è il presidente francese Emmanuel Macron in un post in cui annuncia di aver parlato con il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, "per ribadire la solidarietà e il pieno sostegno della Francia nella difesa contro la guerra di aggressione della Russia". "Pur trovandosi in una situazione di stallo al fronte, la Russia rifiuta ostinatamente ogni appello al cessate il fuoco e compie la scelta irresponsabile di intensificare gli attacchi contro infrastrutture e obiettivi civili, in violazione dei principi più fondamentali del diritto internazionale umanitario", scrive il leader dell'Eliseo.
Cremlino su ridispiegamento forze Tallin a confine con Russia: "Siamo in grado di monitorare"
"Il nostro ministero della Difesa e altri servizi importanti hanno le necessarie capacità di intelligence per tenere sotto controllo e valutare in modo appropriato la situazione ai nostri confini". Così il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ha commentato il ridispiegamento delle forze estoni più vicino al confine, anticipato dal Financial Times.
Attacchi Mosca, a settembre evacuati oltre 5.800 treni passeggeri
Nel mese di settembre oltre 5.800 treni passeggeri ucraini sono stati evacuati a seguito di minacce di attacchi con droni russi. A darne notizia all'Afp è stato il gestore delle ferrovie ucraine. "A settembre 5.831 convogli sono stati evacuati a causa di minacce alla sicurezza. In media 205 al giorno", è stato precisato.
Droni ucraini hanno colpito la regione di Mosca
Nella notte droni ucraini hanno preso di mira la regione di Mosca in un attacco di massa mentre le difese aeree dell'area erano impegnate, secondo quanto riportato dai canali di monitoraggio citati dal Kyiv Independent. Il canale Telegram Exilenova Plus, i droni stanno entrando simultaneamente nella regione russa da diverse direzioni e in più ondate. Secondo quanto riportato dai canali di monitoraggio nella notte tra il 6 e il 20 ottobre, droni ucraini avrebbero preso di mira un grande impianto petrolifero nell'oblast' di Mosca. Il drone ucraino avrebbe colpito il Centro di Produzione e Distribuzione Lineare di Volodarsk, vicino al villaggio di Konstantinovo, stando a quanto riportato dal canale Telegram Exilenova Plus. Secondo i media statali russi, l'attacco notturno è stato il più grande attacco con droni che la regione abbia visto negli ultimi due anni.