Guerra Ucraina Russia, centinaia di droni sulla regione di Mosca. LIVE

Nella notte circa 650 droni ucraini hanno preso di mira la regione di Mosca in un attacco di massa mentre le difese aeree dell'area erano impegnate. I droni sono entrato simultaneamente nella regione russa da diverse direzioni e in più ondate. Avrebbero preso di mira un grande impianto petrolifero e colpito il Centro di Produzione e Distribuzione Lineare di Volodarsk, vicino al villaggio di Konstantinovo. L'attacco ha provocato la morte di un giovane di 20 anni in un villaggio alla periferia di Mosca.

“La Germania rischia di finire in un conflitto violento con la Russia”. Il nuovo allarme, all'indomani della visita di Merz a Kiev, arriva dal capo degli 007 tedeschi Martin Jaeger, secondo il quale “Mosca sta conducendo una guerra nell'ombra contro di noi e il tentato attentato di Lipsia è solo l'ultimo esempio”.

L’Estonia, intanto, svela il Financial Times, sta spostando le truppe più vicino al confine con la Russia e si sta dotando di armi in grado di colpire in profondità il territorio confinante mentre il Paese, schierato in prima linea nella Nato, si prepara ad una potenziale aggressione di Mosca al di là dell'Ucraina. “Disponiamo di mezzi per monitorare i confini”, la replica del Cremlino. Kiev schiera torrette robotiche dotate di IA per abbattere i nuovi droni russi.

Doppio attacco su Kharkiv: bilancio delle vittime è salito a cinque morti. Un drone ha lasciato 22 mila persone senza elettricità a Poltava.

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