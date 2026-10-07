Ucraina, attacco missilistico russo su Kiev: due morti. LIVE

Continua la battaglia nel Mar Nero tra Russia e Ucraina, sono state colpite due navi cargo al largo della Bulgaria. Tratti in salvo gli occupanti di un'imbarcazione mentre l'equipaggio dell'altra risulta disperso. La polizia tedesca ha arrestato l’ex capo dei servizi segreti esteri August Hanning: è sospettato di spionaggio. Hanning ha guidato l’agenzia dal 1998 al 2005. La procura federale menziona tra le accuse quelle di spionaggio contro lo Stato, rivelazione di segreti di Stato, tentato tradimento
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Nella notte due persone sono rimaste uccise nei bombardamenti a Kiev. Intanto continua la battaglia nel Mar Nero tra Russia e Ucraina, sono state colpite due navi cargo al largo della Bulgaria. Tratti in salvo gli occupanti di un'imbarcazione mentre l'equipaggio dell'altra risulta disperso. La polizia tedesca ha arrestato l’ex capo dei servizi segreti esteri August Hanning: è sospettato di spionaggio. Hanning ha guidato l’agenzia dal 1998 al 2005. La procura federale menziona tra le accuse quelle di spionaggio contro lo Stato, rivelazione di segreti di Stato, tentato tradimento e di aver lavorato come agente di un servizio segreto straniero. Nessun dettaglio su quale potenza straniera avrebbe servito Hanning, che oggi ha 80 anni.
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Media, '2 morti e 7 feriti in raid russo nell'oblast di Chernihiv'
A Pryluky, nella regione di Chernihiv, un grattacielo è stato danneggiato da un attacco russo e si contano almeno 2 morti e 7 feriti. Lo riporta Suspilne, che cita il capo del dipartimento di polizia regionale Vladyslav Stoyanov.
Kim scrive a Putin, 'approfondiremo il partenariato strategico'
Il leader nordcoreano Kim Jong-un ha ribadito l'intenzione di approfondire il partenariato strategico con la Russia in una lettera inviata al presidente Vladimir Putin in occasione del suo compleanno, secondo quanto riferito dall'agenzia ufficiale nordcoreana Kcna e citato da Yonhap. "Sono lieto di avere una buona amicizia con lei e di aprire un nuovo capitolo nello sviluppo delle relazioni tra i nostri due Paesi", ha scritto Kim. Il leader nordcoreano ha definito "politica incrollabile" del governo di Pyongyang e una sua "scelta irremovibile" attribuire importanza al partenariato strategico globale e all'alleanza con la Russia, impegnandosi ad ampliare e sviluppare ulteriormente la cooperazione bilaterale. Kim ha inoltre espresso il suo "invariabile sostegno" a Putin e alla Russia, affermando di essere convinto che quella che ha definito la "sacra guerra di giustizia" del popolo russo per difendere "sovranità, interessi di sicurezza e integrità territoriale" si concluderà con una vittoria. Nella lettera Kim si è rivolto a Putin chiamandolo "mio carissimo amico" e ha concluso con un messaggio personale: "Ti abbraccio calorosamente, mio caro compagno", riferisce Yonhap. I rapporti tra Pyongyang e Mosca si sono intensificati dal giugno 2024, quando Kim e Putin hanno firmato un trattato di partenariato strategico globale che prevede anche assistenza militare reciproca. L'accordo ha posto le basi per il sostegno militare nordcoreano alla Russia nella guerra in Ucraina.
Ucraina, due morti nell'attacco missilistico russo di stanotte su Kiev
Due persone sono morte nell'attacco missilistico avvenuto nelle prime ore di oggi a Kiev, mentre Mosca intensifica i raid sulla capitale ucraina. Lo rendono noto le autorità militari della città.