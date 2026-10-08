Mosca e Washington non hanno ancora raggiunto un accordo su una conversazione telefonica tra il presidente russo Vladimir Putin e il leader statunitense Donald Trump, e non è chiaro quando la conversazione avrà luogo, ha dichiarato all'agenzia Tass il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov.

Continua ad aggravarsi il bilancio dell'attacco russo che ieri ha colpito un palazzo residenziale a Pryluky, nella regione ucraina di Chernihiv. "Questa mattina, il bilancio è di 22 morti, tra cui cinque bambini. Altre 54 persone sono rimaste ferite, tra cui 7 bambini", ha riferito su Telegram il Servizio statale di emergenza dell'Ucraina. Due persone sono morte a seguito dell'attacco russo che ieri sera ha colpito un palazzo nel quartiere di Desnyanskyi di Kiev. Nelle ultime 24 ore, secondo le agenzie umanitarie dell'Onu, combattimenti e bombardamenti hanno provocato oltre 150 vittime civili, colpendo anche un ospedale e infrastrutture energetiche.

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