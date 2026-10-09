Attesi a Miami negoziatori Kiev con Nato, Ue, Gb, Francia e Germania

Raid russo a Kramatorsk, nella regione di Donetsk. Colpiti due minibus di linea, il bilancio è di almeno 33 morti e 18 feriti. Alcune delle vittime non sono state ancora identificate a causa delle condizioni di corpi. Danneggiati palazzi e auto. “Questo attacco non rimarrà senza risposta - ha detto il presidente ucraino Zelensky - La Russia sta cercando di distruggere ogni forma di vita nel Donbass ed è indispensabile una risposta ferma da parte del mondo”.

Allarme del Segretario di Stato americano Rubio: “Siamo in stallo, il conflitto può intensificarsi e forse allargarsi in modo da coinvolgere altri Paesi”.

Negoziatori di Kiev attesi a Miami per vedere Witkoff e Kushner sulle nuove idee degli Usa. Invitati anche Gran Bretagna, Francia, Germania, Nato e Ue.

Ci sono gli hacker filorussi Noname057(16) dietro l'attacco cyber che ha colpito il ministero degli Esteri. Il sito della Farnesina è stato inondato di false richieste di accesso per mandarlo in tilt, ma i sistemi informatici hanno tenuto. È intervenuta la Polizia postale, attivati il Centro nazionale anticrimine informatico per la protezione delle infrastrutture critiche e l'Agenzia per la cybersicurezza.

L'attacco nel giorno in cui da Mosca la portavoce del ministero degli Esteri Zakharova ha definito “malsane” e”'irrispettose nei confronti degli italiani” le dichiarazioni del ministro degli Esteri Tajani su possibili “interferenze” russe sul voto in Italia.

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