Guerra Ucraina, attesi a Miami negoziatori Kiev con Nato, Ue, Gb, Francia e Germania. LIVE
Raid russo a Kramatorsk, nella regione di Donetsk. Colpiti due minibus di linea, il bilancio è di almeno 33 morti e 18 feriti. “Questo attacco non rimarrà senza risposta - ha detto il presidente ucraino Zelensky - La Russia sta cercando di distruggere ogni forma di vita nel Donbass ed è indispensabile una risposta ferma da parte del mondo”. Allarme del Segretario di Stato americano Rubio: “Siamo in stallo, il conflitto può intensificarsi e forse allargarsi in modo da coinvolgere altri Paesi”
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Raid russo a Kramatorsk, nella regione di Donetsk. Colpiti due minibus di linea, il bilancio è di almeno 33 morti e 18 feriti. Alcune delle vittime non sono state ancora identificate a causa delle condizioni di corpi. Danneggiati palazzi e auto. “Questo attacco non rimarrà senza risposta - ha detto il presidente ucraino Zelensky - La Russia sta cercando di distruggere ogni forma di vita nel Donbass ed è indispensabile una risposta ferma da parte del mondo”.
Allarme del Segretario di Stato americano Rubio: “Siamo in stallo, il conflitto può intensificarsi e forse allargarsi in modo da coinvolgere altri Paesi”.
Negoziatori di Kiev attesi a Miami per vedere Witkoff e Kushner sulle nuove idee degli Usa. Invitati anche Gran Bretagna, Francia, Germania, Nato e Ue.
Ci sono gli hacker filorussi Noname057(16) dietro l'attacco cyber che ha colpito il ministero degli Esteri. Il sito della Farnesina è stato inondato di false richieste di accesso per mandarlo in tilt, ma i sistemi informatici hanno tenuto. È intervenuta la Polizia postale, attivati il Centro nazionale anticrimine informatico per la protezione delle infrastrutture critiche e l'Agenzia per la cybersicurezza.
L'attacco nel giorno in cui da Mosca la portavoce del ministero degli Esteri Zakharova ha definito “malsane” e”'irrispettose nei confronti degli italiani” le dichiarazioni del ministro degli Esteri Tajani su possibili “interferenze” russe sul voto in Italia.
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Attacco russo su Zaporizhzhia, un morto e 5 feriti tra cui un bambino
A seguito di un attacco militare russo a Zaporizhzhia, una persona è rimasta uccisa e cinque ferite, tra cui un bambino. Lo ha annunciato il capo ad interim dell'amministrazione militare di Zaporizhzhia Mykhailo Semikin, secondo quanto riportato da Ukrinform. Stamattina, ha fatto sapere, i russi hanno lanciato sei attacchi contro Zaporizhia. "Il nemico ha attaccato una zona residenziale. Uno degli attacchi è avvenuto vicino a un istituto di doposcuola. Tutti i servizi necessari sono operativi sul luogo degli attacchi. I feriti stanno ricevendo assistenza medica", ha dichiarato il capo della regione.
Media: "Kiev ha colpito impianto carburante per missili da crociera russi"
L'esercito ucraino ha lanciato un attacco contro diverse regioni russe, colpendo una fabbrica russa che produce componenti per il carburante dei missili da crociera Kh-55 e Kh-101, nonché infrastrutture petrolifere, secondo quanto riportato dai canali di informazione russi su Telegram. Il canale di monitoraggio Telegram Exilenova+ , citando testimonianze di residenti, ha riferito di aver visto lampi di esplosioni e fumo nella zona dell'impianto sperimentale Redkino, nella regione di Tver.
L'impianto, che produce componenti del carburante per razzi Decilin-M, nonché additivi per carburanti diesel e cherosene per aviazione, era già stato colpito in un attacco ucraino nel febbraio 2026. L'attacco distrusse circa 6.000 droni Fpv e i relativi componenti, ha dichiarato lo Stato Maggiore. L'impianto è soggetto a sanzioni imposte dagli Stati Uniti, dal Regno Unito e da diversi altri paesi. La Russia utilizza regolarmente i missili da crociera Kh-55 e Kh-101 per attaccare le città ucraine, come dimostrato anche dai recenti attacchi missilistici di massa su Kiev.
Due morti e quattro feriti in un attacco delle forze ucraine nel distretto di Belgorod
Due persone sono rimaste uccise e altre quattro, tra cui un bambino, sono rimaste ferite a seguito di un bombardamento effettuato dalle Forze Armate dell'Ucraina nella regione di Belgorod. Lo ha riferito, riporta la Tass, il quartier generale operativo regionale. Secondo la nota, una coppia è deceduta nell'insediamento di Razumnoye dopo che un proiettile ha colpito la loro abitazione privata. Quattro persone sono rimaste ferite: un uomo ha riportato un trauma acustico e abrasioni superficiali alla schiena e alla spalla, mentre la moglie e il figlio di 10 anni hanno riportato lesioni riconducibili a un trauma acustico. Un'abitazione è stata completamente distrutta; una proprietà adiacente ha subito danni parziali al tetto, la rottura dei vetri e il danneggiamento della recinzione.
Da Londra 54 mln di sterline in vista del quinto inverno sotto bombardamenti
Cinquantaquattro milioni di sterline per l'Ucraina in vista dell'inverno, il quinto sotto le bombe russe. Lo ha annunciato il governo britannico nel giorno della prima visita di Ed Miliband a Kiev come ministro degli Esteri britannico. Miliband si è recato insieme al presidente Volodymyr Zelenskyy sul luogo di un recente attacco nella regione di Chernihiv, costato la vita ad almeno 22 persone, dove ha annunciato nuove sanzioni contro Mosca e fondi per 6,3 milioni di sterline a sostegno della giustizia per i crimini di guerra. Un pacchetto da 54 milioni di sterline in aiuti energetici e umanitari sosterrà i civili ucraini nei mesi invernali.
Attacchi russi, Kiev al buio e metro ferma
L'attacco russo alle infrastrutture energetiche ucraine dell'8 ottobre ha causato estesi blackout a Kiev. Lo riporta il Kyev Independent. Fino alle prime ore del 9 ottobre, le aree a sinistra del fiume Dnipro sono rimaste senza elettricità. Durante la giornata gran parte dei quartieri ha subito interruzioni e la metropolitana è stata chiusa per mancanza di energia, con molti residenti rimasti anche senza acqua corrente. "C'è stato un attacco a una delle strutture energetiche importanti per la città di Kiev", ha dichiarato il ministro dell'energia Denys Shmyhal. "I lavoratori dell'energia stanno facendo tutto il possibile per ripristinare l'elettricità il più rapidamente possibile". La principale azienda energetica privata ucraina Dtek ha comunicato spegnimenti di emergenza in diverse zone della regione. L'amministrazione militare dell'oblast di Kiev ha evidenziato come la Russia abbia intensificato gli attacchi alle reti e ai trasformatori nelle ultime settimane.
Aperta un'indagine su presunti membri dei cartelli messicani in Ucraina
Il governo messicano sta indagando su un video diffuso in rete che mostrerebbe presunti membri di organizzazioni criminali del Paese, tra cui il Cártel Jalisco Nueva Generación, attivi nel conflitto in Ucraina. Le immagini ritraggono un gruppo di almeno nove uomini in tenuta tattica all'interno di una zona boschiva. La presidente Claudia Sheinbaum ha confermato che il Gabinetto di Sicurezza sta analizzando il filmato per accertarne l'autenticità. "Si stanno facendo le indagini per vedere se i video sono reali o no e, in ogni caso, come sia possibile che messicani si uniscano a un conflitto bellico in Europa", ha dichiarato durante la sua conferenza mattutina. L'ipotesi principale è l'ingaggio da parte di terzi.