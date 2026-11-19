Il premier spagnolo e il leader del Partito popolare si sono confrontati sui principali temi della campagna elettorale. Sanchez ha difeso l'operato del governo e attaccato la gestione sanitaria di Madrid, mentre Feijoo ha contestato le politiche economiche e le vicende giudiziarie che coinvolgono la famiglia del primo ministro
Pensioni, sanità, fisco e casa al centro del dibattito televisivo tra il primo ministro spagnolo, Pedro Sanchez, e il leader del Partito popolare, Alberto Nunez Feijoo, in vista delle elezioni del 29 novembre. Sanchez ha proposto al Pp un accordo per una riforma costituzionale che garantisca le pensioni, a condizione che vengano rivalutate in base all'inflazione. "Parla di riformare la Costituzione quando non ha i voti nemmeno per approvare i bilanci", ha replicato Feijoo.
Le scuse alle vittime del disastro ferroviario
Nel passaggio dedicato alle politiche sociali, Sanchez ha chiesto scusa alle vittime del disastro ferroviario di Urda, accogliendo la richiesta avanzata da Feijoo. "È un dolore che porterò con me. Me ne faccio carico", ha dichiarato. Sanchez ha quindi difeso l'operato del governo nei confronti delle amministrazioni locali, affermando che sono stati trasferiti 300 miliardi di euro alle comunità autonome. Ha poi attaccato la presidente della Comunità di Madrid, Isabel Diaz Ayuso, accusandola di aver assegnato contratti per 7 miliardi di euro al gruppo sanitario Quiron invece di investire nel rafforzamento degli ospedali e delle università pubbliche.
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Il nodo della difesa, le tasse e il mercato immobiliare
Il primo ministro ha inoltre criticato la proposta del Pp di destinare il 5% del Pil alla difesa, sostenendo che comporterebbe tagli al welfare. Sul fronte economico, Feijoo ha accusato Sanchez di aver "distrutto la classe media", mentre il leader socialista ha difeso la necessità di "pagare le tasse". Sulla casa, i due leader si sono confrontati sulla regolamentazione degli affitti, sostenuta dal capo del governo e contestata dal leader popolare. In apertura del dibattito, Feijoo aveva attaccato direttamente il primo ministro per le vicende giudiziarie che vedono coinvolti membri della sua famiglia: "La Spagna merita un presidente onesto. E lui non lo è".
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