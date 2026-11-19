Il premier spagnolo e il leader del Partito popolare si sono confrontati sui principali temi della campagna elettorale. Sanchez ha difeso l'operato del governo e attaccato la gestione sanitaria di Madrid, mentre Feijoo ha contestato le politiche economiche e le vicende giudiziarie che coinvolgono la famiglia del primo ministro ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Pensioni, sanità, fisco e casa al centro del dibattito televisivo tra il primo ministro spagnolo, Pedro Sanchez, e il leader del Partito popolare, Alberto Nunez Feijoo, in vista delle elezioni del 29 novembre. Sanchez ha proposto al Pp un accordo per una riforma costituzionale che garantisca le pensioni, a condizione che vengano rivalutate in base all'inflazione. "Parla di riformare la Costituzione quando non ha i voti nemmeno per approvare i bilanci", ha replicato Feijoo.

Le scuse alle vittime del disastro ferroviario Nel passaggio dedicato alle politiche sociali, Sanchez ha chiesto scusa alle vittime del disastro ferroviario di Urda, accogliendo la richiesta avanzata da Feijoo. "È un dolore che porterò con me. Me ne faccio carico", ha dichiarato. Sanchez ha quindi difeso l'operato del governo nei confronti delle amministrazioni locali, affermando che sono stati trasferiti 300 miliardi di euro alle comunità autonome. Ha poi attaccato la presidente della Comunità di Madrid, Isabel Diaz Ayuso, accusandola di aver assegnato contratti per 7 miliardi di euro al gruppo sanitario Quiron invece di investire nel rafforzamento degli ospedali e delle università pubbliche. Leggi anche Elezioni Spagna, Sanchez cresce nei sondaggi ma Centrodestra oltre 31%