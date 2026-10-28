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Incidente treno Spagna

Scontro tra treni alta velocità in Spagna, decine di morti e feriti nell'incidente. FOTO

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©IPA/Fotogramma

Una collisione tra due treni passeggeri è avvenuta questa mattina sulla linea dell'alta velocità Madrid-Andalusia all'altezza di Toledo. Il bilancio delle persone coinvolte e la dinamica di quanto successo sono ancora incerti. Almeno due vagoni sarebbero caduti in una scarpata a seguito dell'impatto

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