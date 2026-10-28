Scontro tra treni alta velocità in Spagna, decine di morti e feriti nell'incidente. FOTO
Una collisione tra due treni passeggeri è avvenuta questa mattina sulla linea dell'alta velocità Madrid-Andalusia all'altezza di Toledo. Il bilancio delle persone coinvolte e la dinamica di quanto successo sono ancora incerti. Almeno due vagoni sarebbero caduti in una scarpata a seguito dell'impatto
- Questa mattina sulla linea dell'alta velocità tra Madrid e l'Andalusia all'altezza di Toledo è avvenuta una collisione tra due treni passeggeri. Incerto il bilancio delle persone coinvolte e la dinamica dell'impatto.
- Le prime ricostruzioni, riportate dal quotidiano El País, collocano lo scontro tra Los Yébenes e Urda, nella provincia di Toledo, in Castiglia-La Mancia. L’incidente si sarebbe verificato poco dopo le 9 e avrebbe interessato un treno Renfe, partito dalla capitale alle 8 e diretto a Siviglia, e un convoglio della compagnia privata Iryo.
- Le scene trasmesse dall’emittente pubblica TVE mostrerebbero almeno due carrozze finite in una scarpata dopo l’impatto. La collisione sarebbe avvenuta al chilometro 118 della linea ferroviaria, nel territorio di Toledo. I servizi di emergenza del 112, citati dall’agenzia Europa Press, hanno confermato la caduta dei vagoni.
- La gravità dell’accaduto è stata segnalata anche da fonti governative alla Cadena SER. Le autorità hanno allertato i sindaci e le strutture ospedaliere della provincia di Toledo, predisponendo l’attivazione dei servizi di emergenza.