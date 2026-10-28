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Pedro Sanchez su incidente treni in Spagna: "Profondamente addolorato"

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"Sono in costante contatto con il ministro dei Trasporti, Oscar Puente, e con il presidente della Castiglia-La Mancia, Garcia Page. I servizi di emergenza stanno operando sul posto per prestare assistenza alle persone coinvolte e garantire la loro sicurezza, in coordinamento con tutte le amministrazioni interessate", ha scritto in un post su X il premier spagnolo

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"Sono profondamente addolorato per il grave incidente ferroviario avvenuto a Toledo. Sono in costante contatto con il ministro dei Trasporti, Oscar Puente, e con il presidente della Castiglia-La Mancia, Garcia Page. I servizi di emergenza stanno operando sul posto per prestare assistenza alle persone coinvolte e garantire la loro sicurezza, in coordinamento con tutte le amministrazioni interessate. Esprimo il mio affetto, la mia solidarietà e il mio sostegno a tutte le vittime e alle loro famiglie". Ad affermarlo è il premier spagnolo, Pedro Sanchez in un post su X dopo lo scontro tra due treni ad alta velocità sulla linea tra Madrid e Siviglia. 

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