Secondo le prime informazioni, citate da El Pais, l'incidente è avvenuto fra le località di Los Yebenes e Urda (Toledo) in Castiglia la Mancia, poco dopo le 9 e avrebbe coinvolto un convoglio della compagnia statale Renfe partito alle 8 da Madrid e diretto a Siviglia, un treno della compagnia privata Iryo

Due treni ad alta velocità si sono scontrati in Spagna, sulla linea che collega Madrid alla regione dell'Andalusia, nel sud del Paese, che è stata sospesa. Lo ha reso noto il gestore ferroviario Adif, senza fornire ulteriori dettagli. Diversi i vagoni deragliati, ci sono decine di vittime e di feriti: il bilancio provvisorio parla di almeno 46 morti e un centinaio di feriti, di cui alcuni molto gravi

La possibile dinamica

Lo scontro è avvenuto al chilometro 119+700 della linea ad alta velocità Madrid-Siviglia , nella zona di Urda (Toledo), presso un deposito e smistamento treni dell'Adif. Si tratta del secondo gravissimo incidente in 10 mesi sulla linea dell'alta velocità spagnola. L'incidente è avvenuto alle 8:54 e sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco delle stazioni di Alcàzar de San Juan e Orgaz, la Protezione Civile di diverse città limitrofe, tre elicotteri di soccorso e due unità di terapia intensiva.

Sebbene le circostanze dell'incidente siano ancora poco chiare, fonti vicine alla vicenda indicano che il treno Iryo era in viaggio da Madrid a Siviglia. Un altro treno Renfe, presumibilmente un Siemens, proveniente da dietro l'Iryo e anch'esso diretto a Siviglia, lo ha tamponato. Non è ancora noto cosa abbia impedito al treno Renfe AVE di frenare in tempo, se si sia trattato di un guasto al sistema di segnalazione o di un errore del macchinista. Almeno tre vagoni - il numero uno, il numero due e il numero tre - sono deragliati. L'agenzia EFE riporta che due vagoni sono precipitati in un terrapieno.