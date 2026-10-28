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Spagna, scontro fra treni alta velocità su linea Madrid-Andalusia. Decine di morti

Mondo
El Pais - foto fornita da un viaggiatore

Secondo le prime informazioni, citate da El Pais, l'incidente è avvenuto fra le località di Los Yebenes e Urda (Toledo) in Castiglia la Mancia, poco dopo le 9 e avrebbe coinvolto un convoglio della compagnia statale Renfe partito alle 8 da Madrid e diretto a Siviglia, un treno della compagnia privata Iryo

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Due treni ad alta velocità si sono scontrati in Spagna, sulla linea che collega Madrid alla regione dell'Andalusia, nel sud del Paese, che è stata sospesa. Lo ha reso noto il gestore ferroviario Adif, senza fornire ulteriori dettagli. Diversi i vagoni deragliati, ci sono decine di vittime e di feriti: il bilancio provvisorio parla di almeno 46 morti e un centinaio di feriti, di cui alcuni molto gravi

 

Spagna, Toledo, grave scontro tra due treni ad alta velocità, numerosi feriti registrati e diverse carrozze precipitate lungo una scarpata - ©IPA/Fotogramma
Queste alcune immagini riprese dall'interno di una delle carrozze. fonte: social x - ©IPA/Fotogramma

La possibile dinamica

Lo scontro è avvenuto al chilometro 119+700 della linea ad alta velocità Madrid-Siviglia , nella zona di Urda (Toledo), presso un deposito e smistamento treni dell'Adif. Si tratta del secondo gravissimo incidente in 10 mesi sulla linea dell'alta velocità spagnola. L'incidente è avvenuto alle 8:54 e sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco delle stazioni di Alcàzar de San Juan e Orgaz, la Protezione Civile di diverse città limitrofe, tre elicotteri di soccorso e due unità di terapia intensiva.

Sebbene le circostanze dell'incidente siano ancora poco chiare, fonti vicine alla vicenda indicano che il treno Iryo era in viaggio da Madrid a Siviglia. Un altro treno Renfe, presumibilmente un Siemens, proveniente da dietro l'Iryo e anch'esso diretto a Siviglia, lo ha tamponato. Non è ancora noto cosa abbia impedito al treno Renfe AVE di frenare in tempo, se si sia trattato di un guasto al sistema di segnalazione o di un errore del macchinista. Almeno tre vagoni - il numero uno, il numero due e il numero tre - sono deragliati. L'agenzia EFE riporta che due vagoni sono precipitati in un terrapieno.

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Partiti sospendono campagna elettorale 

I partiti spagnoli hanno sospeso le loro iniziative di campagna elettorale a seguito del gravissimo incidente ferroviario. Il primo ministro Pedro Sànchez ha annullato i suoi impegni. L'ufficio di Sanchez non ha ancora confermato se il premier si recherà oggi sul luogo dell'incidente, ma il ministro dei Trasporti Oscar Puente è già in viaggio verso Toledo. Il Partito Popolare ha annunciato la sospensione di tutti gli eventi della campagna elettorale previsti per le elezioni del 29 novembre. Anche il Frente Amplio ha annunciato in un comunicato la sospensione di tutti i suoi eventi e apparizioni sui media.

Queste alcune immagini riprese dal luogo dell'incidente. fonte: social x - ©IPA/Fotogramma

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