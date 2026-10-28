I 10 peggiori incidenti ferroviari del mondo per numero di vittime

Introduzione

Il 28 ottobre 2026 un grave incidente ferroviario ha scosso la Spagna: due treni si sono scontrati sulla linea dell'alta velocità Madrid-Siviglia, nella provincia di Toledo, in Castiglia-La Mancia, provocando decine di morti e feriti. Qualche mese prima, il 18 gennaio 2026, un altro incidente sulla linea tav aveva provocato 45 morti e 123 feriti in Andalusia: ad Adamuz, nella provincia di Cordova, l’impatto aveva coinvolto un Frecciarossa di Iryo e un Alvia di Renfe.



Dopo ogni incidente, mentre si aggiorna il bilancio delle vittime, la memoria torna ai più grandi disastri ferroviari della storia. La maggior parte si sono verificati nel secolo scorso: uno di questi coinvolge anche l’Italia. Ecco quali sono, come riportato dalla testata di settore Railway Technology