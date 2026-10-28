In particolare il ministro Puente ha fatto riferimento al momento chiave dell'incidente, quando "i due treni erano fermi", dopo un guasto al sistema informatico di sicurezza, e "al centro di controllo è stata presa la decisione di far riprendere la marcia" al treno di Renfe, mentre quello Iryo era fermo più avanti sulla linea. "Crediamo che il treno Renfe abbia ricevuto indicazione di poter riprendere la marcia e non sappiamo perché quello di Iryo non lo fa. O, almeno, al momento non ho una spiegazione", ha spegnato ancora Puente, sottolineando che l'inchiesta aperta dovrà accertare le responsabilità.