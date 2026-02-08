Offerte Sky
Mondo

Perché in Spagna è in aumento il numero degli incidenti ferroviari

Roberta Cavaglià
Il disastro ferroviario ad Adamuz, vicino a Cordoba, avvenuto in gennaio

Dopo il recente disastro di Adamuz, in cui sono morte 46 persone, la Spagna si interroga sulla sicurezza ferroviaria. Dal 2019 gli incidenti sono in crescita, complice l’incremento del traffico dopo la liberalizzazione dell’alta velocità

