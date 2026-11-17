Stando alle rilevazioni, il Psoe del premier Sánchez è in rimonta nei sondaggi, con il 30,6% dei voti, ma il Centrodestra continua a mantenere la maggioranza assoluta, con il Pp che si attesterebbe al 31,8%. Come conferma anche la proiezione di ElDiario, in vista delle elezioni in Spagna in programma il prossimo 29 novembre, il blocco progressista starebbe pian piano guadagnando terreno, ma i partiti di destra continuano ad avere il 50% delle preferenze
Il Partito Socialista del primo ministro spagnolo Pedro Sánchez è in rimonta nei sondaggi, ma il Centrodestra continua a mantenere la maggioranza assoluta. A dirlo è la quinta rilevazione quotidiana di 40dB per Cadena Ser ed El Pais, in vista delle elezioni in Spagna in programma il prossimo 29 novembre. Secondo i sondaggi, al momento il Psoe di Sanchez registrerebbe il 30,6% dei consensi, immediatamente sotto al Pp che si attesterebbe al 31,8%. Come conferma anche la proiezione di ElDiario, nonostante il blocco progressista stia pian piano guadagnando terreno, i partiti di destra continuano ad avere il 50% dei voti e sarebbero quindi in grado di formare un governo di coalizione.
I sondaggi
Come ribadisce ancora ElDiario, i sondaggi indicano ancora il Pp in testa con il 31% dei voti, nonostante una lieve flessione rispetto ai giorni scorsi. In rimonta invece il Psoe che guadagna due decimi di punto in più rispetto alla settimana scorsa. La forza di estrema destra Vox scende invece al 17,5% dal 18,8% iniziale della serie di rilevazioni, perdendo quasi un punto e mezzo. Per quanto riguarda le coalizioni della sinistra radicale, il Fronte Ampio cresce raggiungendo il 7% (in aumento di un decimo di punto), mentre Podemos cala attestandosi all'1,7%, rischiando di non raggiungere la soglia di sbarramento del 3% e, quindi, di non entrare in parlamento per la prima volta in oltre dieci anni.
Maggioranza assoluta per il centrodestra
Secondo la rilevazione di 40dB per Cadena Ser ed El Pais, il Pp otterrebbe quindi 131 seggi (rispetto ai 137 del 2023), mentre il Psoe guadagnerebbe un seggio fino a 120 deputati (sui 121 di tre anni fa). Con i 58 che conquisterebbe Vox (rispetto ai 33 ottenuti nel 2023) e con i 2 deputati della conservatrice Union del Pueblo Navarro (Upn), un'eventuale coalizione di governo con il Pp raggiungerebbe i 191 deputati: 15 in più della maggioranza fissata a 176 seggi sui 350 del Congresso. Sul fronte opposto, il blocco riconducibile all'intesa che sostenne l'investitura di Sanchez nel 2023 si fermerebbe a 158 seggi, 18 sotto la maggioranza assoluta e uno in più rispetto al precedente sondaggio. Il Fronte Ampio, assieme alle coalizioni territoriali di sinistra e a Podemos si attesta a 10 deputati, contro i 31 ottenuti tre anni fa.
Gli altri partiti
Tra le altre forze, Esquerra republicana de Catalunya otterrebbe 10 seggi, Eh Billdu 7, Junts per Catalunya 3, Partito nazionalista basco (Pnv) 3, Adelante Andalusia 3, Blocco nazionalista galiziano (Bng) 2, Coalicion Canaria 1. Sanchez è sempre indicato dal 33% degli intervistati come il candidato preferito alla presidenza del governo, 11 punti davanti al leader dei popolari Alberto Nunez Feijoo.