Stando alle rilevazioni, il Psoe del premier Sánchez è in rimonta nei sondaggi, con il 30,6% dei voti, ma il Centrodestra continua a mantenere la maggioranza assoluta, con il Pp che si attesterebbe al 31,8%. Come conferma anche la proiezione di ElDiario , in vista delle elezioni in Spagna in programma il prossimo 29 novembre, il blocco progressista starebbe pian piano guadagnando terreno, ma i partiti di destra continuano ad avere il 50% delle preferenze

Il Partito Socialista del primo ministro spagnolo Pedro Sánchez è in rimonta nei sondaggi, ma il Centrodestra continua a mantenere la maggioranza assoluta. A dirlo è la quinta rilevazione quotidiana di 40dB per Cadena Ser ed El Pais, in vista delle elezioni in Spagna in programma il prossimo 29 novembre. Secondo i sondaggi, al momento il Psoe di Sanchez registrerebbe il 30,6% dei consensi, immediatamente sotto al Pp che si attesterebbe al 31,8%. Come conferma anche la proiezione di ElDiario, nonostante il blocco progressista stia pian piano guadagnando terreno, i partiti di destra continuano ad avere il 50% dei voti e sarebbero quindi in grado di formare un governo di coalizione.