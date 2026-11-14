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Deep fake in campagna elettorale, la mossa inedita dei popolari

Giuliana De Vivo

Giuliana De Vivo
©Getty

Il principale partito di opposizione ha diffuso una serie di video generati dall’Intelligenza artificiale di persone legate al Partito Socialista mentre ammettono di aver commesso illeciti. Una scelta che ha suscitato polemiche e indignazione a poche settimane dalle elezioni del 29 novembre

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