Intervenuto all’Assemblea Generale dell’Onu, il ministro degli Esteri russo ha ribadito che la Russia raggiungerà i suoi obiettivi in Ucraina "a prescindere dalle circostanze". "L'Occidente mira a infliggere una sconfitta strategica alla Russia, ma arriveranno a un vicolo cieco strategico”, ha aggiunto

Nuove accuse all’Europa da parte del ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov, intervenuto all’Assemblea Generale dell’Onu a New York. "Nel tentativo di contenere la Russia, gli Stati Uniti hanno distrutto l'architettura di sicurezza europea e instaurato a Kiev un regime russofobo”, ha dichiarato. "Pur consapevole dell'inutilità di tale strategia, l'Europa fa di tutto per ostacolare i negoziati di pace a cui l'amministrazione di Donald Trump è interessata”, ha aggiunto ( GUERRA IN UCRAINA: LE NOTIZIE IN DIRETTA ). Nel corso dell’intervento, Lavrov ha affrontato anche la situazione in Medio Oriente, assicurando che la Russia è pronta a contribuire a riportare stabilità nello Stretto di Hormuz e nella regione del Golfo.

Lavrov: “La Russia raggiungerà obiettivi a prescindere dalle circostanze”

Lavrov ha poi ribadito che la Russia raggiungerà i suoi obiettivi in Ucraina "a prescindere dalle circostanze". “L’Occidente inonda di armi il regime ucraino, fornendo a Kiev droni e missili utilizzati per colpire civili e infrastrutture civili. L'Occidente mira a infliggere una sconfitta strategica alla Russia, ma arriveranno a un vicolo cieco strategico”, ha aggiunto.



“Siamo pronti ad aiutare per stabilizzare Hormuz”

Lavrov ha parlato anche della situazione in Medio Oriente. “La Russia è pronta a contribuire alla stabilizzazione della situazione nello Stretto di Hormuz e nella più ampia regione del Golfo, mentre si protrae il conflitto tra Stati Uniti e Iran. Abbiamo bisogno di fiducia nelle relazioni tra gli Stati del Golfo, i Paesi arabi e l'Iran" e di

"un'architettura regionale stabile", ha riferito il capo della diplomazia di Mosca, assicurando che "la Russia, insieme ad altri Stati responsabili, è pronta a contribuire in modo costruttivo alla stabilizzazione di questa regione strategicamente importante".