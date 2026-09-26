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Grecia, trovati due corpi tra le macerie della palazzina crollata ad Atene

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L'esplosione, forse provocata da una fuga di gas, ha causato in tutto  2 morti, mentre quattro persone risultano ancora disperse. I corpi di una donna e di un uomo di nazionalità statunitense sono stati ritrovati tra le macerie dell'edificio crollato ieri nel centro storico di Atene

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I corpi di una donna e di un uomo di nazionalità statunitense sono stati ritrovati tra le macerie dell'edificio crollato ieri nel centro storico di Atene, mentre quattro persone risultano ancora disperse, secondo quanto annunciato dai servizi di soccorso greci. Le due vittime ritrovate alloggiavano in un appartamento in affitto al primo piano insieme a un'altra coppia, ha precisato la stessa fonte durante una conferenza stampa. Quattro persone risultano ancora disperse: altri due turisti americani e una coppia di anziani, un britannico e una greca, che vivevano al secondo piano, secondo quanto riportato dall'emittente televisiva pubblica Ert.

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L'esplosione per un fuga di gas
 

Il piccolo edificio di due piani è crollato ieri mattina verso le 07.30. Il sindaco di Atene, Haris Doukas, ha ipotizzato che possa essersi verificata una "esplosione causata da una perdita molto grave" che ha poi provocato la catastrofe. Trenta vigili del fuoco sono al lavoro sul posto con sei veicoli, di cui due specializzati in operazioni di soccorso, oltre a tre cani da ricerca e soccorso, secondo l'agenzia di stampa greca Ana. Le ruspe stanno sgomberando le macerie e i soccorritori hanno dispiegato sul posto telecamere termiche. 

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